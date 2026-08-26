Pracowałeś przed 1999 rokiem? Poszukaj tych dokumentów. Mogą mieć wpływ na Twoją emeryturę
Stare świadectwo pracy, legitymacja ubezpieczeniowa, dokument z wojska, a nawet pismo otrzymane przed laty od pracodawcy może mieć dzisiaj znaczenie przy ustalaniu kapitału początkowego. ZUS wymienia wiele dokumentów, którymi można potwierdzić okresy zatrudnienia i wynagrodzenia sprzed 1999 roku.
Dlaczego graniczną datą jest 1999 rok?
Kapitał początkowy służy odtworzeniu składek za okres sprzed reformy systemu emerytalnego.
Dotyczy osób urodzonych po 31 grudnia 1948 roku, które przed 1 stycznia 1999 roku opłacały składki na ubezpieczenie społeczne lub robił to za nie płatnik.
Jeżeli ZUS nie dysponuje pełną dokumentacją dotyczącą dawnego zatrudnienia lub zarobków, odnalezienie dodatkowych dowodów może mieć znaczenie przy ustalaniu kapitału.
Nie tylko świadectwo pracy
ZUS wskazuje, że okres zatrudnienia mogą potwierdzać m.in.:
- świadectwa pracy,
- zaświadczenia pracodawców,
- legitymacje ubezpieczeniowe,
- umowy o pracę,
- legitymacje służbowe,
- pisma pracodawcy dotyczące np. mianowania, angażu, urlopu czy zwolnienia,
- dokumenty dotyczące służby wojskowej,
- dokumentacja okresu studiów,
- dokumenty związane z urlopem wychowawczym.
Dlatego osoby, które pracowały przed 1999 rokiem, nie powinny automatycznie wyrzucać starych dokumentów pracowniczych.
Ważne są także zarobki
Nie wystarczy potwierdzić, że dana osoba była zatrudniona. Znaczenie może mieć również wysokość osiąganego wtedy wynagrodzenia.
ZUS wymienia m.in. zaświadczenia o zatrudnieniu i wynagrodzeniu oraz legitymację ubezpieczeniową zawierającą odpowiednie wpisy.
Są dwa ważne formularze
W sprawach dotyczących kapitału początkowego stosowany jest formularz EKP. ZUS udostępnia również ERP-6, czyli informację o okresach składkowych i nieskładkowych.
Z kolei formularz ERPO służy do wystąpienia o ponowne obliczenie świadczenia emerytalno-rentowego.
Dlatego znalezienie dokumentów w szufladzie jest dopiero pierwszym krokiem. Trzeba jeszcze przekazać je ZUS i wystąpić o odpowiednie przeliczenie.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.