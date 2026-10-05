32 proc. podatku dopiero od nowej granicy. Rząd przyjął zmianę, która obejmie miliony Polaków
Rząd przyjął dużą reformę skali PIT. Zgodnie z projektem od 2027 roku najwyższa, 32-procentowa stawka podatku ma być stosowana dopiero do dochodów przekraczających 150 tys. zł. Obecnie granica wynosi 120 tys. zł. Pomiędzy nowym pierwszym progiem a najwyższą stawką pojawi się natomiast zupełnie nowa stawka 24 proc. Ministerstwo Finansów szacuje, że niższe obciążenia obejmą około 3,5 mln podatników.
Rada Ministrów przyjęła 29 września pakiet projektów zmian podatkowych przygotowanych przez Ministerstwo Finansów. Jednym z najważniejszych elementów jest przebudowa skali PIT.
Jeżeli projekt przejdzie cały proces legislacyjny w proponowanym kształcie, zmiana ma zacząć obowiązywać 1 stycznia 2027 roku.
32 proc. dopiero powyżej 150 tys. zł
Obecnie osoby rozliczające się według skali podatkowej płacą 12 proc. podatku do granicy 120 tys. zł podstawy opodatkowania. Nadwyżka ponad ten poziom jest opodatkowana stawką 32 proc.
Rząd chce zastąpić ten system trzystopniową skalą PIT:
- do 130 tys. zł – 12 proc.,
- od nadwyżki ponad 130 tys. do 150 tys. zł – 24 proc.,
- od nadwyżki ponad 150 tys. zł – 32 proc.
Oznacza to przesunięcie granicy wejścia w najwyższą stawkę aż o 30 tys. zł.
Ważne: 32 proc. nie obejmuje całego dochodu
To jedna z kwestii, która przy progach podatkowych regularnie wywołuje nieporozumienia.
Przekroczenie granicy 150 tys. zł nie będzie oznaczało, że cały dochód podatnika zostanie nagle opodatkowany stawką 32 proc. Najwyższa stawka będzie dotyczyła dopiero odpowiedniej nadwyżki ponad ten poziom.
Analogicznie nowa stawka 24 proc. ma obejmować dochody znajdujące się w przedziale pomiędzy 130 a 150 tys. zł.
Zmiana ma objąć około 3,5 mln podatników
Skala planowanej reformy jest duża. Ministerstwo Finansów informuje, że pakiet ma przynieść niższe obciążenia około 3,5 mln podatników rozliczających się według skali podatkowej.
Resort wskazuje przede wszystkim osoby osiągające dochody z pracy, działalności wykonywanej osobiście, ale również emerytur i rent. Celem zmiany ma być ograniczenie gwałtownego wzrostu obciążenia po przekroczeniu obecnego progu 120 tys. zł.
Kto może najbardziej odczuć zmianę?
Najbardziej widoczna różnica pojawi się u podatników, których podstawa opodatkowania przekracza dziś 120 tys. zł.
Przykładowo przy 150 tys. zł podstawy opodatkowania obecnie 30 tys. zł ponad pierwszy próg trafia w stawkę 32 proc.
Według projektowanej skali sytuacja wyglądałaby inaczej: pierwsze 130 tys. zł mieściłoby się w stawce 12 proc., natomiast kolejne 20 tys. zł zostałoby objęte stawką 24 proc. Stawka 32 proc. zaczęłaby działać dopiero powyżej 150 tys. zł.
Przy porównaniu samych skal podatkowych różnica przy dochodzie na poziomie 150 tys. zł sięga 3600 zł rocznie.
130 tys. zł stanie się nową ważną granicą
Nie należy jednak sprowadzać całej reformy do podwyższenia dotychczasowego progu ze 120 do 150 tys. zł.
W rzeczywistości pojawią się dwie nowe granice.
Pierwsza to 130 tys. zł – po jej przekroczeniu zacznie działać stawka 24 proc.
Druga to 150 tys. zł – dopiero powyżej niej zastosowanie znajdzie najwyższa stawka 32 proc. Gov.pl
Nie chodzi po prostu o 150 tys. zł pensji brutto
Dla pracowników bardzo istotne jest jeszcze jedno zastrzeżenie. Progu podatkowego nie należy utożsamiać bezpośrednio z roczną pensją brutto.
Podstawę opodatkowania ustala się po uwzględnieniu odpowiednich składek, kosztów uzyskania przychodów oraz innych elementów wpływających na rozliczenie. Dwie osoby z takim samym wynagrodzeniem brutto mogą więc znaleźć się w odmiennej sytuacji podatkowej.
Znaczenie mogą mieć również dodatkowe źródła dochodów, ulgi czy sposób rozliczenia.
Zmiany od 1 stycznia 2027 roku
Ministerstwo Finansów podaje, że większość rozwiązań z przyjętego przez Radę Ministrów pakietu ma zacząć obowiązywać 1 stycznia 2027 roku.
Na tym etapie trzeba jednak podkreślić, że rząd przyjął projekt zmian – nie oznacza to jeszcze, że nowe progi są obowiązującym prawem. Projekt musi przejść dalszą ścieżkę legislacyjną.
Jeżeli przepisy zostaną uchwalone w zaproponowanym kształcie, przyszły rok przyniesie jedną z najważniejszych od lat zmian w konstrukcji skali PIT: zamiast obecnych dwóch stawek pojawią się trzy, a 32-procentowy podatek zacznie obejmować dopiero nadwyżkę dochodu ponad 150 tys. zł.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.