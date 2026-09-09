336,16 zł co miesiąc bez kryterium dochodowego. ZUS wypłaca pieniądze na rachunki za energię
336,16 zł miesięcznie może otrzymywać z ZUS określona grupa osób uprawnionych do ryczałtu energetycznego. W tym przypadku nie obowiązuje typowe kryterium dochodowe – o prawie do pieniędzy decyduje przede wszystkim posiadanie odpowiedniego statusu wynikającego z przepisów. Wniosek można złożyć w dowolnym momencie, ale zwlekanie może oznaczać utratę części pieniędzy, ponieważ prawo do świadczenia ustalane jest od miesiąca zgłoszenia wniosku.
Ryczałt energetyczny nie jest nowym świadczeniem wprowadzonym we wrześniu. Warto jednak o nim przypomnieć szczególnie teraz, gdy rachunki za energię ponownie znajdują się w centrum zainteresowania gospodarstw domowych.
Najważniejsza jest wysokość wsparcia. Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych ogłosił w Monitorze Polskim, że od 1 marca 2026 roku ryczałt energetyczny wynosi 336,16 zł miesięcznie.
Oznacza to 4033,92 zł w skali 12 miesięcy. To już kwota, która może stanowić zauważalne wsparcie domowego budżetu.
Dochód nie decyduje o prawie do pieniędzy
W przypadku wielu świadczeń państwowych kluczowe znaczenie ma wysokość dochodów gospodarstwa domowego. Tutaj mechanizm wygląda inaczej.
ZUS wskazuje konkretne grupy osób, którym może przysługiwać ryczałt energetyczny. Są to:
- kombatanci,
- osoby będące ofiarami represji wojennych i okresu powojennego,
- żołnierze zastępczej służby wojskowej, którzy byli przymusowo zatrudniani w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach rud uranu albo batalionach budowlanych,
- wdowy i wdowcy po wymienionych osobach.
Oznacza to, że wysoka emerytura sama w sobie nie odbiera prawa do ryczałtu. Liczy się spełnienie ustawowych warunków dotyczących statusu osoby uprawnionej.
Nie jest to jednak świadczenie dla wszystkich seniorów ani powszechna dopłata do prądu. Sam wiek, wysokość rachunków za energię czy fakt pobierania emerytury nie wystarczą do jego otrzymania.
Ponad 4 tys. zł w ciągu roku
Miesięczna kwota 336,16 zł może na pierwszy rzut oka nie robić takiego wrażenia jak jednorazowe świadczenia wynoszące kilka tysięcy złotych. Sytuacja wygląda inaczej po zsumowaniu kolejnych miesięcy.
Przez trzy miesiące jest to 1008,48 zł, przez pół roku 2016,96 zł, a przez pełne 12 miesięcy 4033,92 zł.
Są to proste wyliczenia na podstawie obecnej oficjalnej stawki ryczałtu.
Kwota świadczenia jest waloryzowana. Tegoroczna wysokość 336,16 zł została oficjalnie ogłoszona przez Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych i obowiązuje od 1 marca 2026 roku.
Wniosek można złożyć w dowolnym momencie
Tutaj pojawia się bardzo ważna informacja dla osób, które mają wymagane uprawnienia, ale dotychczas nie wystąpiły o pieniądze.
Nie ma jednego corocznego terminu składania wniosku. ZUS informuje wprost, że dokumenty można złożyć „w każdym czasie”.
Nie oznacza to jednak, że warto odkładać formalności.
Jeżeli osoba spełniająca warunki złoży wniosek dopiero w kolejnych miesiącach, prawo do świadczenia zostanie ustalone od miesiąca, w którym zgłosiła wniosek.
To zasadnicza różnica. Osoba uprawniona, która nie występuje o ryczałt, nie powinna zakładać, że ZUS później automatycznie wyrówna jej wszystkie wcześniejsze miesiące.
Jakie dokumenty są potrzebne?
Do ZUS trzeba złożyć wniosek o przyznanie ryczałtu energetycznego. Aktualnie ZUS wskazuje formularz ZUS-ER-DKK-01 dotyczący świadczeń kombatanckich, w tym ryczałtu energetycznego.
Potrzebne dokumenty zależą od podstawy uprawnienia. Kombatanci i osoby represjonowane przedstawiają odpowiednią decyzję Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. W przypadku wdowy lub wdowca potrzebna jest decyzja potwierdzająca uprawnienia jako członka rodziny po osobie uprawnionej.
Żołnierze przymusowo zatrudniani muszą przedstawić odpowiednie zaświadczenie organu wojskowego potwierdzające okres i rodzaj takiego zatrudnienia.
Dokumenty można złożyć osobiście lub przez pełnomocnika w jednostce ZUS, a także przesłać za pośrednictwem operatora pocztowego.
ZUS ma wydać decyzję
Po otrzymaniu dokumentów ZUS analizuje wniosek. Jeżeli konieczne jest dodatkowe postępowanie wyjaśniające, Zakład może również sprawdzić dodatkowe okoliczności.
Ważne jest przy tym precyzyjne określenie terminu. ZUS podaje, że decyzja jest wydawana w ciągu 30 dni od wyjaśnienia ostatniej okoliczności niezbędnej do jej wydania. Nie zawsze będzie to zatem dokładnie 30 dni liczonych od daty złożenia wniosku.
Od niekorzystnej decyzji można się odwołać do sądu okręgowego – sądu pracy i ubezpieczeń społecznych – za pośrednictwem jednostki ZUS, która wydała decyzję. Na odwołanie jest miesiąc od doręczenia decyzji, a samo postępowanie odwoławcze jest wolne od opłat.
A co z kwotą 347,86 zł?
W mediach pojawiła się informacja, że w 2027 roku ryczałt może wzrosnąć do około 347,86 zł miesięcznie. Tę kwotę należy jednak traktować jako prognozę, a nie obowiązującą lub oficjalnie zatwierdzoną stawkę na przyszły rok.
Na 9 września 2026 roku oficjalnie potwierdzona kwota wynosi 336,16 zł miesięcznie. Została ogłoszona w Monitorze Polskim i obowiązuje od 1 marca.
Jeżeli przyszłoroczna waloryzacja rzeczywiście doprowadziłaby do kwoty 347,86 zł, roczna wartość świadczenia wzrosłaby do 4174,32 zł. Na oficjalne potwierdzenie wysokości ryczałtu na 2027 rok trzeba jednak poczekać.
Nie wszyscy wiedzą, że mogą wystąpić o te pieniądze
Ryczałt energetyczny jest bardzo specyficznym świadczeniem. Nie dostanie go każdy emeryt i nie wystarczy mieć wysokich rachunków za prąd. Jednocześnie w przypadku osób należących do ustawowo określonych grup dochód nie stanowi kryterium wykluczającego.
Dziś stawka wynosi 336,16 zł miesięcznie, czyli ponad 4 tys. zł w ciągu 12 miesięcy. Osoby spełniające warunki mogą złożyć dokumenty w dowolnym czasie, ale nie powinny niepotrzebnie czekać – ZUS wskazuje, że przy późniejszym zgłoszeniu prawo ustala się od miesiąca złożenia wniosku.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.