Luksusowa marka w Biedronce od czwartku. Do tego potężna promocja 2+2 gratis. Tłumy mogą ruszyć do sklepów
Od czwartku 10 września w Biedronce rusza oferta, która może przyciągnąć prawdziwe tłumy. Do sklepów trafiają produkty Pierre Cardin, w tym eleganckie damskie torebki za 99 zł. Jednocześnie sieć uruchamia bardzo mocną akcję 2+2 gratis na artykuły przemysłowe, tekstylia, zabawki i książki. Przy odpowiednim wyborze cztery produkty można więc dostać w cenie dwóch.
Biedronka przygotowała na czwartek połączenie dwóch ofert, które mogą szczególnie zainteresować łowców okazji. Z jednej strony pojawia się rozpoznawalna marka Pierre Cardin, z drugiej – promocja pozwalająca odebrać dwa produkty gratis.
Oferta Pierre Cardin rozpoczyna się 10 września i ma obowiązywać do 23 września lub do wyczerpania zapasów. Promocja 2+2 gratis jest znacznie krótsza – obowiązuje tylko od 10 do 12 września.
Pierre Cardin w Biedronce. Torebki za 99 zł
Największą uwagę przyciągają damskie torebki Pierre Cardin. Biedronka wyceniła je na 99 zł za sztukę.
Na materiałach promocyjnych widoczne są różne modele i kolory, między innymi czarny, biały i bordowy. Torebki mają elegancki charakter, a niektóre modele wyposażono w dodatkowy pasek umożliwiający noszenie ich na ramieniu.
To może być jeden z najmocniejszych produktów rozpoczynającej się w czwartek oferty. Pierre Cardin jest marką kojarzoną z modą premium i nazwiskiem jednego z najbardziej rozpoznawalnych francuskich projektantów XX wieku. Produkty sygnowane tą marką od lat obejmują nie tylko odzież, ale również galanterię i akcesoria.
W tym przypadku najważniejsza dla klientów będzie jednak cena – 99 zł za markową torebkę może sprawić, że najbardziej atrakcyjne modele szybko zaczną znikać ze sklepów.
Nie tylko torebki. Pierre Cardin od 15,99 zł
W tej samej ofercie znalazły się również produkty dla mężczyzn.
Biedronka będzie sprzedawała trzypaki skarpet Pierre Cardin za 15,99 zł. Dostępne mają być różne kolory, a rozmiary obejmują zakres 39–46.
Kolejną propozycją są męskie bokserki Pierre Cardin. Dwupak kosztuje 34,99 zł. Z materiałów sieci wynika, że w składzie znajduje się 95 proc. bawełny i 5 proc. elastanu. Dostępne mają być rozmiary od M do XXL.
Oznacza to, że najtańsze produkty Pierre Cardin z tej części oferty kosztują niespełna 16 zł.
Jednocześnie rusza 2+2 gratis
I właśnie tutaj czwartkowa oferta robi się jeszcze ciekawsza.
Od 10 do 12 września Biedronka uruchamia akcję 2+2 gratis na artykuły przemysłowe, tekstylia, zabawki i książki.
Mechanizm jest prosty: klient kupuje cztery produkty promocyjne, a dwa najtańsze otrzymuje gratis. Produkty można dowolnie mieszać w ramach asortymentu objętego akcją.
Najbardziej opłacalny wariant powstaje wtedy, gdy wybierzemy cztery artykuły w tej samej lub bardzo zbliżonej cenie. Przykładowo, przy czterech produktach kosztujących po 20 zł zamiast 80 zł klient zapłaci 40 zł.
W praktyce daje to 50 proc. oszczędności na całym zestawie, jeżeli wszystkie cztery rzeczy mają identyczną cenę.
Trzeba mieć kartę lub aplikację
Promocja nie jest jednak bezwarunkowa.
Z informacji znajdujących się na materiale Biedronki wynika, że trzeba skorzystać z karty Moja Biedronka lub aplikacji Biedronka. Rabat zostanie naliczony przy kasie.
Obowiązuje również dzienny limit – 12 produktów, czyli maksymalnie sześć najtańszych artykułów może zostać objętych gratisem.
Warto dokładnie sprawdzać ceny produktów wkładanych do koszyka. Przy zakupie czterech rzeczy gratis będą dwie najtańsze, dlatego dorzucenie bardzo taniego produktu do trzech znacznie droższych może wyraźnie zmniejszyć korzyść z promocji.
Są ważne wyłączenia
Nie wszystko znajdujące się w przemysłowej części Biedronki będzie objęte akcją.
Na materiale promocyjnym sieć wskazuje szereg wyłączeń. Dotyczą one m.in. wybranych produktów marek LEGO, Palm Pal, K-Pop Demon Hunters, Disney, Hasbro i Pierre Cardin.
To ostatnie jest szczególnie istotne: nie należy łączyć obu ofert i zakładać, że torebki Pierre Cardin za 99 zł również można kupić w systemie 2+2 gratis. Marka Pierre Cardin została wymieniona wśród wyłączeń promocji.
Wyłączone są również niektóre inne kategorie i konkretne produkty wskazane przez sieć, dlatego przed zakupem warto sprawdzić oznaczenia przy cenie.
Czwartek może być najmocniejszym dniem
Dla łowców okazji najbardziej interesujący będzie czwartek 10 września. Wtedy jednocześnie wystartuje oferta Pierre Cardin oraz trzydniowa akcja 2+2 gratis.
Klienci zainteresowani konkretnym kolorem lub modelem torebki mogą mieć dodatkowy powód, aby pojawić się w sklepie na początku sprzedaży. Oferta produktów przemysłowych jest uzależniona od dostępności asortymentu, a poszczególne modele mogą nie być dostępne w identycznej liczbie sztuk we wszystkich placówkach.
Najważniejsze liczby na czwartek to zatem 99 zł za damską torebkę Pierre Cardin, 15,99 zł za trzypak skarpet i 34,99 zł za dwupak bokserek. Do tego dochodzi osobna akcja 2+2 gratis, obowiązująca od 10 do 12 września na objęty promocją asortyment.
Jeżeli ktoś planował zakupy przemysłowe albo szuka niedrogiej markowej galanterii, czwartek może być jednym z ciekawszych dni tego tygodnia w Biedronce.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.