Ważny komunikat dla mieszkańców Warszawy. Od czwartku zawyją syreny. Miasto podało dzielnice i godziny
Mieszkańcy kilku dzielnic Warszawy mogą od czwartku usłyszeć syreny alarmowe oraz komunikaty głosowe. Miasto wydało w tej sprawie oficjalny komunikat. Nie będzie to sygnał oznaczający rzeczywiste zagrożenie – rozpoczynają się testy miejskiego systemu alarmowania. Próby będą prowadzone przez kilka kolejnych dni i obejmą pięć dzielnic stolicy.
Warszawskie Centrum Kontaktu 19115 opublikowało 9 września ważną informację dla mieszkańców. Od 10 do 18 września 2026 roku na terenie części Warszawy prowadzone będą testy syren alarmowych.
Próby zaplanowano w godzinach od 10:00 do 16:00. W tym czasie mieszkańcy mogą usłyszeć zarówno krótkie sygnały dźwiękowe, jak i komunikaty głosowe.
Syreny w pięciu dzielnicach Warszawy
Testy nie obejmą tym razem całej stolicy. Zgodnie z oficjalnym komunikatem syreny będą sprawdzane na terenie pięciu dzielnic:
- Śródmieścia,
- Pragi-Południe,
- Mokotowa,
- Ochoty,
- Żoliborza.
Miasto wyjaśnia, że wszystkie uruchomienia syren w ramach tej akcji służą weryfikacji sprawności systemu.
Oznacza to, że mieszkaniec Pragi-Południe, Mokotowa czy Śródmieścia, który w najbliższych dniach usłyszy syrenę, nie powinien automatycznie zakładać, że wydarzyła się sytuacja kryzysowa.
Zaczną już w czwartek
Pierwszy dzień testów przypada 10 września. Próby będą prowadzone do 18 września, a więc przez ponad tydzień.
To szczególnie istotna informacja dla osób starszych, rodziców małych dzieci oraz właścicieli zwierząt, które mogą gwałtownie reagować na głośne dźwięki.
Warto również uprzedzić bliskich, którzy nie korzystają na co dzień z internetu i mogą nie wiedzieć o zaplanowanych testach.
Będą również komunikaty głosowe
Nie należy spodziewać się wyłącznie charakterystycznego dźwięku syren.
Warszawa zapowiada, że podczas sprawdzania systemu zostaną wyemitowane krótkie sygnały dźwiękowe oraz komunikaty głosowe.
Testy mają sprawdzić, czy elementy systemu działają prawidłowo. Oficjalny komunikat nie wskazuje, aby uruchomienie syren było związane z konkretnym zagrożeniem dla mieszkańców Warszawy.
Dlaczego syreny są tak ważne?
System alarmowania ma umożliwić szybkie ostrzeganie ludności w przypadku rzeczywistego zagrożenia. Dlatego jego elementy muszą być okresowo sprawdzane.
Dla mieszkańców bardzo ważne jest jednak rozróżnienie zapowiedzianego testu od prawdziwego alarmu.
W tym przypadku mamy jasną informację miasta: w dniach 10–18 września, pomiędzy godziną 10:00 a 16:00, syreny w pięciu wskazanych dzielnicach mogą być uruchamiane w ramach testów.
Nie każda syrena w najbliższych dniach oznacza zagrożenie
Mieszkańcy Śródmieścia, Pragi-Południe, Mokotowa, Ochoty i Żoliborza powinni zapamiętać przede wszystkim daty oraz godziny.
Od czwartku 10 września do piątku 18 września, między 10:00 a 16:00, w tych dzielnicach mogą być słyszalne syreny i komunikaty głosowe.
Warszawa podkreśla, że zapowiedziane uruchomienia są elementem sprawdzania sprawności systemu alarmowego.
Jeżeli jednak syrena zostałaby uruchomiona poza zapowiedzianym testem albo towarzyszyłby jej rzeczywisty komunikat ostrzegawczy, nie należy automatycznie zakładać, że również jest próbą. W takiej sytuacji trzeba zwracać uwagę na treść komunikatów oraz oficjalne informacje służb i miasta.
Warto przekazać tę informację rodzinie i sąsiadom, szczególnie osobom starszym. Pierwsze testy rozpoczną się już w czwartek.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.