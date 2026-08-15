Rossmann wspiera budowę szkoły w Tigraju. Można pomóc, kupując długopis za 4,99 zł
Koniec wakacji to dla wielu rodzin w Warszawie i całej Polsce czas kompletowania szkolnych wyprawek – zeszytów, długopisów, plecaków. Rzadko przy tym myślimy, że dla części dzieci na świecie samo pójście do szkoły wciąż pozostaje odległym marzeniem. W Tigraju, regionie na północy Etiopii, ponad milion dzieci i młodzieży nie ma dziś dostępu do edukacji – a od 13 sierpnia klienci sieci drogerii Rossmann mogą włączyć się w zmianę tej sytuacji.
Skutki wojny, która zniszczyła system edukacji
Przyczyną tak dramatycznej sytuacji jest konflikt zbrojny, który w latach 2020-2022 toczył się między rządem centralnym Etiopii a władzami regionu Tigraj. Walki, głód i choroby pochłonęły dziesiątki, a według części szacunków nawet setki tysięcy ofiar, a organizacje humanitarne określały kryzys humanitarny w regionie jako jeden z najpoważniejszych na świecie w tamtym okresie. Zniszczeniu lub poważnemu uszkodzeniu uległa też ogromna część infrastruktury szkolnej w regionie – część placówek posłużyła jako schronienie dla osób wysiedlonych albo baza wojskowa, inne padły ofiarą celowych ataków lub grabieży. Choć w największych miastach Tigraju nauka stopniowo wraca do normy, w mniejszych miejscowościach szkoły średnie wciąż należą do rzadkości, a dzieci, które chcą się uczyć, często muszą pokonywać wiele kilometrów pieszo, żeby dotrzeć do najbliższej placówki.
Szkoła zbudowana z inicjatywy polskiego reportera
Za projektem budowy nowej szkoły stoi Marcin Meller, dziennikarz i reporter, który od lat regularnie podróżuje po Etiopii. Tam naprawdę dzieci potrafią każdego dnia pokonywać kilkanaście kilometrów przez góry, żeby dotrzeć do szkoły. Kiedy zobaczyłem skalę zniszczeń i młodych ludzi, którzy mimo wszystko wciąż chcą się uczyć, zrozumiałem, że nie wystarczy o tym opowiadać. Trzeba zrobić coś konkretnego – mówi Meller. Zamiast wybrać jeden z większych tigrajskich ośrodków, zdecydował się na budowę szkoły średniej we wsi Maigua. W tym celu powołał do życia Fundację MeBeata, która ma nie tylko wybudować placówkę, ale też zapewnić jej długofalowe utrzymanie. Szkoła, przeznaczona dla młodzieży w wieku od 12 do 18 lat, będzie prowadzona przez miejscowych nauczycieli z Tigraju, przy wsparciu polskich wolontariuszy.
Nie tylko wiedza książkowa, ale konkretny zawód
Program nauczania ma obejmować nie tylko przedmioty ogólne, ale też praktyczne umiejętności przydatne na lokalnym rynku pracy – między innymi budownictwo, hydraulikę, opiekę medyczną, fryzjerstwo oraz nowoczesne rolnictwo. Dla najzdolniejszych uczniów szkoła ma też otworzyć drogę do dalszych studiów. Chcemy dać tym młodym ludziom fach do ręki. Dzięki temu nie będą musieli opuszczać swoich rodzin i wędrować setki kilometrów w poszukiwaniu szans na lepsze życie. Będą mogli zostać u siebie, budować swoją społeczność, zakładać rodziny i rozwijać region, z którego pochodzą – podkreśla Meller.
Limitowana seria długopisów w barwach Etiopii
Od 13 sierpnia w drogeriach stacjonarnych Rossmanna oraz na stronie rossmann.pl dostępna jest limitowana seria trzech wielokolorowych długopisów, zaprojektowanych specjalnie z myślą o tej akcji i inspirowanych barwami Etiopii. Cena jednego długopisu to 4,99 złotych, a cały dochód z ich sprzedaży zostanie przeznaczony na budowę szkoły w Tigraju. Długopisy będą dostępne tylko do wyczerpania zapasów. Nasi klienci i pracownicy zawsze chętnie angażują się w pomaganie. Od lat wspieramy projekt Szlachetna Paczka i podopiecznych Fundacji TVN. W ramach inicjatywy „Pomagamy jak umiemy” wspólnie wyremontowaliśmy między innymi Klinikę Neurologii i Neurochirurgii w Instytucie Centrum Zdrowia Matki Polki. Wierzymy, że i tym razem ten cel nas zjednoczy i ufundujemy dużą cegiełkę na budowę szkoły w Tigraju – mówi Monika Gałązka, kierownik Cause Related Marketingu w Rossmannie.
Prosty sposób na pomoc przy okazji codziennych zakupów
Jeśli i tak wybierasz się w najbliższych dniach do drogerii po kosmetyki czy drobne zakupy szkolne, dołożenie do koszyka jednego z trzech długopisów z limitowanej serii to prosty sposób na wsparcie budowy szkoły bez konieczności organizowania osobnej zbiórki czy przelewu. Warto pamiętać, że długopisy dostępne są tylko do wyczerpania zapasów, więc jeśli zależy Ci na konkretnym wzorze z etiopskiej kolekcji, lepiej nie zostawiać zakupu na ostatnie dni akcji. Więcej informacji o samym projekcie i postępach budowy szkoły w Maigua można znaleźć na stronie Fundacji MeBeata.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z ponad 15-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni inwestor giełdowy i praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.