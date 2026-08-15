Potężny pożar zakładu na Pomorzu. 200 strażaków w akcji, pilny apel do mieszkańców
Ogromny pożar wybuchł w sobotę, 15 sierpnia, w Zakładzie Zagospodarowania Odpadów w Chlewnicy w gminie Potęgowo w województwie pomorskim. Ogień objął hale, hałdę odpadów oraz budynek biurowy. Z żywiołem walczy około 200 strażaków. Władze skierowały ważny komunikat do mieszkańców okolicy.
Pożar wybuchł przed godz. 13. Ogień szybko się rozprzestrzenił
Jak wynika z informacji przekazanych przez pomorską Państwową Straż Pożarną, zgłoszenie o pożarze wpłynęło około godz. 12:30. Płomienie pojawiły się na terenie dużego zakładu gospodarowania odpadami w Chlewnicy, niedaleko Słupska.
Skala zdarzenia spowodowała uruchomienie znacznych sił ratowniczych. Do Chlewnicy skierowano kilkadziesiąt zastępów straży pożarnej. Łącznie z ogniem walczy około 200 strażaków.
Najważniejszym zadaniem ratowników jest nie tylko ugaszenie płonących obiektów, ale również powstrzymanie ognia przed przedostaniem się na kolejne budynki zakładu.
Płoną dwie hale i ogromna hałda odpadów
Rozmiary pożaru pokazują dane przekazane przez straż pożarną. Mł. asp. Dawid Westrych, rzecznik Komendy Wojewódzkiej PSP w Gdańsku, poinformował Radio ZET, że ogniem objęte zostały dwie hale o łącznej powierzchni około 3000 metrów kwadratowych.
Płonie również hałda odpadów zajmująca około 1000 metrów kwadratowych. Ogień pojawił się także w budynku biurowym.
Na miejscu utworzono sztab kryzysowy. Do prowadzenia działań wykorzystywane są między innymi drony. Strażacy mają również specjalistyczne wyposażenie umożliwiające szybką wymianę powietrza w aparatach ochrony dróg oddechowych. Zapewniono także zabezpieczenie medyczne dla ratowników.
Ważny apel do mieszkańców. Zamknijcie okna i zostańcie w domach
W związku z pożarem władze gminy Potęgowo zaapelowały do mieszkańców okolicznych miejscowości o zamknięcie okien oraz pozostanie w domach.
Przy pożarach obiektów, w których znajdują się odpady, powstają znaczne ilości dymu. Dlatego mieszkańcy powinni stosować się do komunikatów służb i lokalnych władz oraz ograniczyć przebywanie na zewnątrz zgodnie z wydanymi zaleceniami.
Władze przekazały również informację o możliwym spadku ciśnienia wody w kranach. Duże ilości wody są obecnie wykorzystywane podczas prowadzonej akcji gaśniczej.
Akcja może potrwać wiele godzin
Według informacji przekazanych po południu sytuacja nadal nie była opanowana. Strażacy koncentrowali się na ograniczeniu rozwoju pożaru i zabezpieczeniu kolejnych obiektów.
Ze względu na powierzchnię objętą ogniem oraz charakter płonących materiałów działania mogą potrwać wiele godzin. Na tym etapie najważniejsze jest niedopuszczenie do dalszego rozprzestrzeniania się płomieni.
Co to oznacza dla mieszkańców?
Osoby przebywające w rejonie Chlewnicy i gminy Potęgowo powinny przede wszystkim śledzić bieżące komunikaty Państwowej Straży Pożarnej oraz władz samorządowych. Jeżeli służby zalecają pozostanie w budynkach i zamknięcie okien, nie należy ignorować tego ostrzeżenia.
Warto zamknąć okna i drzwi oraz nie zbliżać się do miejsca prowadzenia działań. Mieszkańcy powinni również przygotować się na możliwe problemy z ciśnieniem wody podczas trwania akcji.
Sytuacja jest dynamiczna. W sobotnie popołudnie około 200 strażaków nadal prowadziło działania na miejscu, a pożar nie był jeszcze opanowany.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.