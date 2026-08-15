Miliony emerytów czekają na te podwyżki. Zapadła decyzja w sprawie waloryzacji 2027
Zapadła jedna z pierwszych kluczowych decyzji dotyczących emerytur i rent w 2027 roku. Rząd rozpoczął procedowanie projektu rozporządzenia dotyczącego przyszłorocznej waloryzacji. Po braku porozumienia w Radzie Dialogu Społecznego zwiększenie wskaźnika ma pozostać na ustawowym minimum.
To ważna wiadomość dla milionów osób pobierających świadczenia. Nie oznacza jednak, że znamy już dokładną wysokość podwyżek od marca 2027 roku. Do ostatecznych obliczeń potrzebne będą jeszcze dane za cały 2026 rok.
Decyzja w sprawie emerytur w 2027 roku. Rząd pozostaje przy minimum
Każdego roku waloryzacja emerytur i rent zależy przede wszystkim od inflacji oraz realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia. Przepisy przewidują jednak, że do wskaźnika cen dodaje się co najmniej 20 proc. realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia.
I właśnie ten drugi element był przedmiotem negocjacji pomiędzy rządem, pracodawcami oraz związkami zawodowymi.
Porozumienia nie udało się osiągnąć. W konsekwencji rząd zdecydował się pozostać przy ustawowym minimum wynoszącym 20 proc. realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w 2026 roku.
Nie oznacza to, że emerytury wzrosną tylko o 20 proc. wzrostu płac ani tym bardziej, że waloryzacja wyniesie 20 proc. To istotne rozróżnienie.
O tyle wzrosną świadczenia? Na konkretną liczbę trzeba jeszcze poczekać
Mechanizm waloryzacji pozostaje bez zmian. Wskaźnik jest ustalany na podstawie średniorocznej inflacji z poprzedniego roku, powiększonej o co najmniej 20 proc. realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia.
Oznacza to, że dokładnej podwyżki emerytur i rent w 2027 roku jeszcze nie znamy. Będzie można ją wyliczyć dopiero po pojawieniu się ostatecznych danych dotyczących cen i wynagrodzeń za 2026 rok.
Dzisiejsza decyzja przesądza natomiast, że rząd nie zamierza zwiększać udziału realnego wzrostu płac ponad ustawowe minimum.
Nie było porozumienia. Przepisy przewidują taki scenariusz
Wysokość zwiększenia wskaźnika jest każdego roku negocjowana w ramach Rady Dialogu Społecznego. Przy stole spotykają się przedstawiciele rządu, pracodawców i związków zawodowych.
Tym razem nie udało się wypracować wspólnego stanowiska dotyczącego waloryzacji na 2027 rok.
Prawo przewiduje jednak taką możliwość. Jeżeli strony nie osiągną porozumienia, wysokość zwiększenia wskaźnika określa rząd w rozporządzeniu. Rozpoczęło się już procedowanie odpowiedniego projektu.
Każdy procent ma znaczenie dla portfela emeryta
Waloryzacja obejmuje ogromną grupę świadczeniobiorców, dlatego nawet niewielka różnica w jej wysokości przekłada się na konkretne pieniądze wypłacane każdego miesiąca.
Przykładowo, gdyby hipotetyczna waloryzacja wyniosła 5 proc., świadczenie w wysokości 3000 zł brutto wzrosłoby o 150 zł brutto, 4000 zł o 200 zł, a 5000 zł o 250 zł. To jedynie przykłady matematyczne, a nie prognoza waloryzacji na 2027 rok.
Ostateczne kwoty będą zależały od danych gospodarczych za cały 2026 rok.
Kiedy emeryci poznają ostateczny wskaźnik?
Najważniejsze będą dane dotyczące średniorocznej inflacji oraz realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia. Dopiero po ich publikacji będzie można wskazać konkretny procent waloryzacji.
Sama podwyżka świadczeń, zgodnie z obecnym mechanizmem, nastąpi 1 marca 2027 roku. Emeryci i renciści nie muszą składać wniosku o waloryzację. Świadczenia są podnoszone z urzędu.
Co to oznacza dla Ciebie?
Jeżeli pobierasz emeryturę lub rentę, najważniejsza informacja jest taka: świadczenia w 2027 roku zostaną zwaloryzowane, ale dziś nie znamy jeszcze ostatecznego procentu podwyżki.
Rząd rozstrzygnął na razie jeden z elementów całego mechanizmu. Do inflacji zostanie doliczone ustawowe minimum, czyli 20 proc. realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia.
Dlatego pojawiających się obecnie konkretnych kwot przyszłorocznych emerytur nie należy traktować jako ostatecznych. Najważniejsze liczby poznamy dopiero po podsumowaniu danych gospodarczych za 2026 rok. Wtedy będzie można dokładnie policzyć, ile od marca 2027 roku otrzyma osoba pobierająca dziś 2500, 3000, 4000 czy 5000 zł świadczenia.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.