Masz 3500 zł emerytury? Sprawdź, co decyzja rządu może oznaczać dla Twojej wypłaty w 2027 roku
Emeryci i renciści poznali jeden z najważniejszych elementów przyszłorocznej waloryzacji świadczeń. Rząd zdecydował, że zwiększenie wskaźnika waloryzacji pozostanie na ustawowym minimum. Ostateczna wysokość podwyżek nie jest jeszcze znana, ale możemy już sprawdzić, jak zmieniłaby się emerytura wynosząca dziś 3500 zł przy realizacji obecnych prognoz.
Zapadła decyzja w sprawie waloryzacji na 2027 rok
Rząd zdecydował, że zwiększenie wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2027 roku będzie odpowiadało 20 proc. realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w 2026 roku. Jest to minimalny poziom przewidziany w przepisach.
Decyzja była konieczna po tym, jak w Radzie Dialogu Społecznego nie udało się wypracować wspólnego stanowiska dotyczącego wysokości zwiększenia wskaźnika.
Nie oznacza to jednak, że emerytury wzrosną o 20 proc. To bardzo ważne rozróżnienie. Wspomniane 20 proc. jest jedynie jednym z elementów wykorzystywanych przy obliczaniu całego wskaźnika waloryzacji.
Od czego zależy podwyżka emerytur?
Mechanizm corocznej waloryzacji uwzględnia przede wszystkim średnioroczny wzrost cen oraz część realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia.
Dlatego ostatecznego wskaźnika waloryzacji na 2027 rok jeszcze nie znamy. Potrzebne są dane dotyczące całego 2026 roku.
Rząd we wcześniejszych założeniach wskazywał jednak na możliwość waloryzacji na poziomie około 3,48 proc. To właśnie na tej wartości możemy przygotować przykładowe wyliczenia. Trzeba przy tym pamiętać, że jest to prognoza, a nie ostatecznie ustalony wskaźnik.
Masz 3500 zł emerytury? Tak może wyglądać podwyżka
Przyjmijmy, że emeryt otrzymuje obecnie 3500 zł brutto miesięcznie.
Gdyby waloryzacja rzeczywiście wyniosła 3,48 proc., podwyżka wyniosłaby:
3500 zł × 3,48 proc. = 121,80 zł.
Po waloryzacji świadczenie wzrosłoby więc z 3500 zł do około 3621,80 zł brutto miesięcznie.
W ciągu 12 miesięcy różnica wyniosłaby łącznie około 1461,60 zł brutto.
Nie jest to jednak oficjalna wysokość emerytury na 2027 rok. To symulacja pokazująca skalę możliwej zmiany przy założeniu waloryzacji wynoszącej 3,48 proc.
5000 zł emerytury oznaczałoby większą podwyżkę
Waloryzacja procentowa sprawia, że nominalna kwota podwyżki rośnie wraz z wysokością świadczenia.
Przy wskaźniku 3,48 proc. emerytura wynosząca obecnie 2500 zł brutto wzrosłaby o około 87 zł, do 2587 zł brutto.
Przy świadczeniu 3000 zł podwyżka wyniosłaby około 104,40 zł, co oznaczałoby emeryturę w wysokości 3104,40 zł brutto.
Osoba pobierająca 4000 zł otrzymałaby około 139,20 zł więcej, czyli 4139,20 zł brutto.
Przy emeryturze wynoszącej 5000 zł wzrost sięgnąłby około 174 zł, a nowe świadczenie wyniosłoby 5174 zł brutto.
Ostateczne kwoty mogą być inne
Seniorzy powinni zwrócić uwagę na jedną rzecz. Decyzja rządu nie przesądza jeszcze o ostatecznym procencie waloryzacji.
Znany jest poziom zwiększenia związany z realnym wzrostem wynagrodzeń. Nadal nie znamy jednak wszystkich danych potrzebnych do obliczenia finalnego wskaźnika.
Jeżeli inflacja za 2026 rok okaże się wyższa od zakładanej, zmieni się również wysokość waloryzacji. Podobne znaczenie będą miały dane dotyczące realnego wzrostu wynagrodzeń.
Dlatego podawanych obecnie kwot nie należy traktować jako gwarantowanych wypłat.
Kiedy emeryci dostaną podwyżkę?
Standardowa waloryzacja emerytur i rent przeprowadzana jest 1 marca każdego roku. Oznacza to, że nowe kwoty świadczeń będą obowiązywały od 1 marca 2027 roku.
Emeryci i renciści nie muszą składać specjalnego wniosku o standardową waloryzację. Świadczenia objęte ustawowym mechanizmem zostaną przeliczone automatycznie.
To istotne również dla mieszkańców Warszawy i innych dużych miast, gdzie koszty utrzymania gospodarstw domowych pozostają wysokie. Nawet stosunkowo niewielka różnica we wskaźniku waloryzacji może w skali całego roku oznaczać kilkaset złotych różnicy w domowym budżecie.
Podstawa prawna waloryzacji
Zasady corocznego podnoszenia świadczeń określa ustawa z 17 grudnia 1998 roku o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.
Mechanizm zakłada uwzględnienie wzrostu cen oraz co najmniej 20 proc. realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia. Rząd może ustalić wyższą wartość tego drugiego elementu, jednak na 2027 rok zdecydowano się pozostać przy ustawowym minimum.
Co to oznacza dla Ciebie?
Jeżeli pobierasz obecnie 3500 zł brutto emerytury, najważniejsza informacja jest taka: od marca 2027 roku Twoje świadczenie powinno zostać zwaloryzowane, ale dzisiaj nie można jeszcze odpowiedzialnie podać jego ostatecznej wysokości.
Przy waloryzacji na prognozowanym wcześniej poziomie 3,48 proc. 3500 zł zmieniłoby się w około 3621,80 zł brutto. Oznaczałoby to około 121,80 zł brutto więcej miesięcznie.
Jeżeli wskaźnik okaże się wyższy, wzrośnie również kwota podwyżki.
Najważniejsze będą więc dane za cały 2026 rok. Dopiero po ich publikacji będzie można dokładnie obliczyć, ile od marca 2027 roku otrzyma osoba pobierająca dziś 2500, 3500, 4000 czy 5000 zł emerytury.
Dla seniorów oznacza to, że obecne wyliczenia należy traktować przede wszystkim jako punkt odniesienia. Warto zapamiętać swoją obecną kwotę świadczenia, ponieważ gdy zostanie ogłoszony ostateczny wskaźnik waloryzacji, będzie można szybko policzyć konkretną podwyżkę.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.