Zwrot w sprawie rolnika, który zaorał gminną drogę! Prokuratura wydała nową dcyzję. Sprawdź skutki dla obrzeży Warszawy
Przełomowe rozstrzygnięcie śledczych w głośnej sprawie rolnika, który zaorał nawierzchnię drogi dojazdowej, wyznacza nowy precedens prawny dla sporów o pas drogowy w całej Polsce. Prokuratura po przeanalizowaniu ekspertyz geodezyjnych zmieniła kwalifikację czynu i wydała kluczowe rozstrzygnięcie. Sprawę skrupulatnie analizują stołeczni urzędnicy z Zarządu Dróg Miejskich, a na warszawskiej Białołęce oraz w Wawrze rejonowe prokuratury odnotowują rosnącą liczbę zgłoszeń dotyczących samowolnego zajmowania pasów drogowych przez prywatnych właścicieli gruntów.
Śledczy zmieniają zarzuty. Niszczenie mienia zamiast zwykłego wykroczenia
Sprawa zaorania drogi przez rolnika przekonanego o swoich prawach do gruntu elektryzowała opinię publiczną od kilkunastu miesięcy. Mężczyzna, wykorzystując ciężki sprzęt rolniczy, zniszczył utwardzoną nawierzchnię drogi gminnej, odcinając dojazd do sąsiednich gospodarstw oraz pól. Początkowo sprawę kwalifikowano jako drobne wykroczenie drogowe z art. 100 Kodeksu wykroczeń, co groziło jedynie niewielką grzywną. Jednak po zgromadzeniu pełnego materiału dowodowego i wycenie strat przez rzeczoznawcę majątkowego, prokuratura podjęła dekyzję o zmianie kwalifikacji na przestępstwo umyślnego niszczenia mienia znacznej wartości.
Podstawą prawną surowego stanowiska prokuratury jest art. 288 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz.U. z 2024 r. poz. 17 z późn. zm.). Przepis ten stanowi, że kto cudzą rzecz niszczy, uszkadza lub czyni niezdatną do użytku, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. Śledczy uznali, że rolnik, nawet jeśli posiadał roszczenia majątkowe co do przebiegu granic działki, nie miał prawa stosować samowoli i niszczyć infrastruktury użyteczności publicznej. Sąd na wniosek prokuratora nałożył dodatkowo na sprawcę obowiązek naprawienia szkody i zapłaty nawiązki na rzecz gminy w kwocie sięgającej 140 tys. zł.
Równolegle zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 320 z późn. zm.). Przepisy te w art. 39 bezwzględnie zabraniają dokonywania w pasie drogowym jakichkolwiek czynności, które mogłyby powodować uszkodzenie lub zniszczenie drogi i jej urządzeń. Prokuratura w oficjalnym komunikacie podkreśliła, że żaden spór graniczny czy brak precyzyjnych rozgraniczeń w księgach wieczystych nie usprawiedliwia niszczenia mienia gminnego przy użyciu pługa czy koparki.
Eksperci prawa nieruchomości wskazują, że przełomowa decyzja prokuratury zamyka powszechną dotychczas praktykę tak zwanego faktów dokonanych na obszarach wiejskich i podmiejskich. Do tej pory rolnicy oraz prywatni inwestorzy przejmowali fragmenty dróg dojazdowych, licząc na pobłażliwość gmin lub przedawnienie roszczeń. Surowe rozstrzygnięcie prokuratorskie daje jasny sygnał zarządcóm dróg w całym kraju, że niszczenie nawierzchni i zaorywanie przejazdów będzie traktowane jako poważne przestępstwo ścigane z urzędu.
Samowola graniczna uderza w warszawskie obrzeża. Spory w Wawrze, Białołęce i Wilanowie
Warszawa, mimo swojego metropolitalnego charakteru, posiada ogromne tereny o charakterze podmiejskim i rolniczym. W dzielnicach obrzeżnych, takich jak Białołęka, Wawer, Rembertów czy Wilanów, granice działek ewidencyjnych tworzone były jeszcze w ubiegłym wieku i często nie pokrywają się z rzeczywistym przebiegiem asfaltowych i szutrowych dróg miejskich. Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie oraz dzielnicowe wydziały infrastruktury prowadzą corocznie kilkadziesiąt postępowań dotyczących bezprawnego zajmowania pasa drogowego.
Na terenie stołecznej dzielnicy Wawer w rejonie osiedla Aleksandrów doszło w ostatnich miesiącach do serii incydentów, gdzie prywatni właściciele gruntów wyorali lub zagrodzili fragmenty dróg dojazdowych do budowanych osiedli domów jednorodzinnych. Właściciel działki rolniczej, powołując się na stare stasny map geodezyjnych, wjechał ciągnikiem i zniszczył utwardzony dojazd, odcinając od świata mieszkańców kilkunastu domów. Zniszczenia oszacowano na ponad 85 tys. zł, a sprawa trafiła do Prokuratury Rejonowej Warszawa-Praga Południe.
Podobny problem występuje w dzielnicy Białołęka, zwłaszcza w rejonie osiedli Brzeziny i Mańki-Wojdy, gdzie dynamiczna zabudowa deweloperska sąsiaduje z czynnymi gospodarstwami rolnymi. Stołeczny Zarząd Dróg Miejskich wylicza, że koszty postępowań rozgraniczeniowych oraz odtwarzania zniszczonych pasów drogowych w skali całej Warszawy pochłaniają rocznie ponad 2,8 mln zł z budżetu miasta. Miejscy urzędnicy zapowiadają, że w ślad za nowym precedensem prokuratorskim będą bezwzględnie zgłaszać każdy przypadek zaorania lub uszkodzenia nawierzchni jako przestępstwo z art. 288 Kodeksu karnego.
Problem samowoli dotyka również południowych krańców stolicy. W dzielnicy Wilanów w rejonie Zawad i Kępy Zawadowskiej, gdzie ceny gruntów należą do najwyższych w kraju, spory o miedzę i przebieg dróg gminnych przybierają skrajne formy. Zdarzały się przypadki wylewania betonu na drogi gruntowe lub zaorywania dojazdów do wałów przeciwpowodziowych Wisły. Warszawski Ratusz powołał specjalny zespół geodezyjny przy Biurze Geodezji i Katastru, który ma za zadanie uszczelnić ewidencję gruntów i natychmiast reagować na wszelkie próby naruszania miejskiego stanu posiadania.
Prokuratura Rejonowa w Warszawie zapowiada twarde egzekucje i kontrole geodezyjne
Postanowienie śledczych staje się fundamentem dla działania warszawskich prokuratur rejonowych. Prokuratura Rejonowa Warszawa-Ochota oraz Prokuratura Rejonowa Warszawa-Praga Północ potwierdzają, że w sprawach dotyczących uszkodzenia infrastrukktury drogowej nie będą stosowane umorzenia ze względu na znikomą szkodliwość społeczną czynu. Każde celowe uszkodzenie nawierzchni drogi gminnej czy powiatowej będzie kończyć się aktem oskarżenia kierowanym do Sądu Rejonowego dla Warszawy.
Zarządcy dróg oraz stołeczni prawnicy przypominają, że prywatny właściciel, który uważa, że gmina lub miasto bezprawnie użytkuje jego fragment działki pod drogę publiczną, powinien korzystać wyłącznie z drogi sądowej. Własność prywatna jest chroniona konstytucyjnie, ale tryb jej odzyskiwania lub uzyskiwania odszkodowania za tak zwane bezumowne korzystanie z gruntu regulują przepisy Kodeksu cywilnego. Samowolne wyjeżdżanie sprzętem rolniczym na drogę i zaorywanie asfalctu lub tłucznia stanowi klasyczne przestępstwo, które przekreśla szanse na polubowne rozliczenie z samorządem.
Okręgowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Warszawie przypomina z kolei, że drogi osiedlowe i gminne stanowią budowle w rozumieniu Prawa budowlanego. Ich samowolne niszczenie lub uszkadzanie stwarza bezpośrednie zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz utrudnia dojazd pojazdom ratownictwa medycznego i Straży Pożarnej. Za stwarzanie zagrożenia w ruchu drogowym kierowcy ciągnika grożą dodatkowe punkty karne oraz zatrzymanie prawa jazdy przez Policję.
Spór wokół zaoranej drogi pokazuje wyraźnie, jak cienka jest granica między egzekwowaniem własnych praw majątkowych a popełnieniem przestępstwa karnego. Dla tysięcy mieszkańców stołecznych obrzeży decyzja prokuratury oznacza większe bezpieczeństwo i gwarancję, że osiedlowy dojazd nie zostanie z dnia na dzień zlikwidowany przez pług sąsiada.
Jak postępować w przypadku zniszczenia lub zaorania drogi dojazdowej
Oto konkretne kroki, które należy podjąć, jeśli sąsiad lub rolnik zniszczył lub zaorał drogę dojazdową do Twojej nieruchomości:
- Zrób dokładną dokumentację fotograficzną – sfotografuj ślady pługa, uszkodzenia nawierzchni oraz sprzęt użyty do zniszczenia drogi z widocznymi tablicami rejestracyjnymi.
- Wezwij na miejsce Policję i Straż Miejską – zażądaj sporządzenia oficjalnej notatki urzędowej z zebraniem śladów przestępstwa z art. 288 Kodeksu karnego.
- Zgłoś sprawę do Zarządu Dróg Miejskich lub Urzędu Dzielnicy – poinformuj zarządcę drogi o zniszczeniu mienia gminnego, aby urząd wyliczył wysokość szkody.
- Złóż zawiadomienie do Prokuratury Rejonowej – prześlij pismo o możliwości popełnienia przestępstwa niszczenia mienia wraz ze zdjęciami i danymi świadków.
- Wystąp o wydanie decyzji o przywróceniu stanu poprzedniego – skieruj wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta o nakazanie przywrócenia przejezdności drogi na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego.
Źródło: PAP
Prawnik, menedżer i ekspert ds. prawa nowych technologii. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz prestiżowych studiów menedżerskich Executive MBA. Posiada unikalne kompetencje cyfrowe potwierdzone dyplomem SGH i Google w programie „Umiejętności Jutra AI”. Wieloletni praktyk samorządowy, który doskonale zna mechanizmy legislacyjne. W redakcji zajmuje się najtrudniejszymi tematami na styku regulacji prawnych, strategii biznesowych i sztucznej inteligencji, wyjaśniając, jak nowoczesne przepisy wpływają na przedsiębiorców i obywateli.