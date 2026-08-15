Gigantyczny pożar zakładu odpadów. Ogień objął 4 hale, ponad 50 jednostek straży w akcji
Dramatyczna walka z ogniem trwa w Chlewnicy w województwie pomorskim. Pożar na terenie zakładu zagospodarowania odpadów przybrał ogromne rozmiary. Według najnowszego komunikatu Państwowej Straży Pożarnej płoną 4 hale o łącznej powierzchni około 5000 metrów kwadratowych, budynek administracyjny oraz część potężnej hałdy odpadów. Pożar nadal nie został zlokalizowany.
Na miejscu działa już ponad 50 jednostek straży pożarnej. Zdjęcia opublikowane przez PSP pokazują ogromne kłęby ciemnego dymu oraz płomienie obejmujące teren zakładu.
Ogromny pożar w Chlewnicy. Sytuacja nadal jest bardzo poważna
Pożar wybuchł w sobotę, 15 sierpnia, około godz. 12:30 w Zakładzie Zagospodarowania Odpadów w Chlewnicy w gminie Potęgowo, w powiecie słupskim. Początkowo informacje mówiły o mniejszej liczbie objętych ogniem obiektów. W kolejnych godzinach sytuacja uległa jednak znacznemu pogorszeniu.
Według najnowszych informacji przekazanych przez Państwową Straż Pożarną ogniem objęte są już 4 hale o łącznej powierzchni około 5000 metrów kwadratowych. Płonie również budynek administracyjny oraz część hałdy o wymiarach około 100 na 200 metrów.
Skala akcji jest ogromna. Na miejscu pracuje ponad 50 jednostek straży pożarnej. Strażacy prowadzą działania gaśnicze i jednocześnie próbują powstrzymać ogień przed zajęciem kolejnych obiektów.
Pożar wciąż nie jest zlokalizowany
To jedna z najważniejszych informacji przekazanych przez służby. Pożar pozostaje niezlokalizowany, co oznacza, że strażacy nadal nie mają pełnej kontroli nad rozprzestrzenianiem się ognia.
Ratownicy koncentrują się również na obronie budynku biurowego. Ze względu na wielkość zakładu, rodzaj znajdujących się na jego terenie materiałów oraz powierzchnię objętą pożarem działania mogą być długotrwałe.
Specjalistyczna grupa sprawdza powietrze
Na miejscu prowadzone są nie tylko działania gaśnicze. Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Chemicznego monitoruje atmosferę w związku z pożarem odpadów.
To szczególnie istotne ze względu na ogromne ilości dymu unoszącego się nad miejscem zdarzenia. Na fotografiach udostępnionych przez straż pożarną widać gęsty, ciemny słup dymu widoczny ze znacznej odległości.
Pilny apel do mieszkańców
Gmina Potęgowo wcześniej wystosowała komunikat do mieszkańców. Zalecono zamknięcie okien i drzwi oraz ograniczenie przebywania na zewnątrz, szczególnie tam, gdzie wyczuwalny jest dym. Mieszkańcy zostali również poproszeni o niezbliżanie się do miejsca pożaru i umożliwienie służbom prowadzenia akcji.
W związku z dużym zapotrzebowaniem straży pożarnej na wodę władze informowały również o możliwości występowania przerw w dostawach lub spadków ciśnienia wody w części miejscowości na terenie gminy.
Akcja może potrwać wiele godzin
Sytuacja pozostaje dynamiczna. Strażacy walczą zarówno z ogniem wewnątrz obiektów, jak i z pożarem składowanych na zewnątrz odpadów. Priorytetem jest zatrzymanie dalszego rozprzestrzeniania się płomieni i zabezpieczenie pozostałych budynków.
Na ten moment służby nie poinformowały o opanowaniu pożaru. Kolejne jednostki zostały skierowane na miejsce, a działania prowadzone są na dużą skalę.
Co to oznacza dla mieszkańców?
Osoby mieszkające w Chlewnicy, Potęgowie i okolicznych miejscowościach powinny przede wszystkim stosować się do bieżących komunikatów straży pożarnej i władz gminy.
Jeżeli w okolicy wyczuwalny jest dym, należy zgodnie z apelem władz zamknąć okna i drzwi oraz ograniczyć wychodzenie na zewnątrz. Nie należy również jechać w okolice zakładu tylko po to, aby obserwować pożar. Drogi dojazdowe muszą pozostać dostępne dla straży pożarnej i innych służb ratunkowych.
Sytuacja jest rozwojowa. Według informacji dostępnych w sobotnie popołudnie, 15 sierpnia, pożar nadal pozostaje niezlokalizowany, a na miejscu pracuje ponad 50 jednostek straży pożarnej.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.