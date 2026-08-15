Ile gotówki można trzymać w domu? Urząd Skarbowy może zadać pytania
10 tys. zł, 100 tys. zł, a może nawet milion? Wiele osób zastanawia się, czy istnieje granica oszczędności, które można legalnie przechowywać poza bankiem. W 2026 roku polskie przepisy nie określają maksymalnej kwoty gotówki, którą osoba prywatna może mieć we własnym domu. To jednak nie oznacza, że przy bardzo dużych sumach pochodzenie pieniędzy nigdy nie będzie miało znaczenia.
Możesz mieć w domu nawet kilkaset tysięcy złotych
Najważniejsza informacja jest prosta: samo przechowywanie dużej ilości gotówki w mieszkaniu lub domu jest legalne. Nie ma progu 10 tys., 50 tys. czy 100 tys. zł, po którego przekroczeniu należałoby zgłosić domowe oszczędności do urzędu.
Oznacza to, że osoba, która przez lata odkładała pieniądze i zamiast na rachunku bankowym przechowuje je w domu, nie łamie prawa tylko dlatego, że zgromadziła znaczną kwotę. :contentReference[oaicite:1]{index=1}
Nie należy przy tym mylić przechowywania pieniędzy z dokonywaniem płatności gotówkowych. To dwie różne kwestie prawne. Przepisy mogą ograniczać sposób rozliczenia określonych transakcji, ale nie oznacza to automatycznie ograniczenia ilości banknotów znajdujących się w domu. W przypadku transakcji między przedsiębiorcami obowiązują odrębne regulacje dotyczące płatności gotówkowych. :contentReference[oaicite:2]{index=2}
Problem może pojawić się gdzie indziej
Sam fakt posiadania 100 tys. czy 500 tys. zł w gotówce nie jest zakazany. Znaczenie może mieć natomiast źródło tych pieniędzy.
Wyobraźmy sobie osobę, która przez wiele lat odkładała część wynagrodzenia i regularnie wypłacała oszczędności z banku. To zupełnie inna sytuacja niż nagłe pojawienie się bardzo dużej sumy, której nie da się pogodzić z wykazywanymi wcześniej dochodami.
Pytania mogą pojawić się na przykład wtedy, gdy właściciel gotówki dokonuje dużego zakupu albo wpłaca znaczną sumę na rachunek bankowy, a źródło pieniędzy nie jest oczywiste. :contentReference[oaicite:3]{index=3}
Warto zachować dokumenty dotyczące pieniędzy
Przy większych oszczędnościach rozsądne jest zachowanie dokumentów pozwalających odtworzyć ich pochodzenie. Mogą to być między innymi potwierdzenia wypłat z rachunku, dokumenty związane ze sprzedażą majątku, rozliczenia podatkowe czy dokumentacja dotycząca otrzymanego spadku albo darowizny.
Nie chodzi więc o obowiązek zgłoszenia fiskusowi pieniędzy znajdujących się w domowym sejfie. Chodzi o możliwość wyjaśnienia ich pochodzenia, jeśli w przyszłości pojawi się sytuacja, w której będzie to miało znaczenie podatkowe.
Duża wpłata do banku może zwrócić uwagę
Osobnym zagadnieniem są przepisy dotyczące przeciwdziałania praniu pieniędzy. Instytucje finansowe mają określone obowiązki związane z analizowaniem transakcji klientów. Dlatego osoba, która po wielu latach przyniesie do banku bardzo dużą sumę przechowywaną wcześniej w domu, powinna liczyć się z możliwością pytań dotyczących źródła środków. :contentReference[oaicite:4]{index=4}
Samo pytanie banku nie oznacza jednak, że posiadanie gotówki było nielegalne. Kluczowa pozostaje możliwość wykazania, skąd pieniądze pochodzą.
Gotówka w domu oznacza również ryzyko
Prawo to jedno, a bezpieczeństwo oszczędności to drugie. Pieniądze pozostawione w domu mogą zostać skradzione albo zniszczone podczas pożaru czy innego zdarzenia losowego.
Przy większych kwotach trzeba również dokładnie przeczytać warunki ubezpieczenia mieszkania. Polisa może przewidywać limity odpowiedzialności ubezpieczyciela za utraconą gotówkę oraz wymagania dotyczące sposobu jej zabezpieczenia. Nie należy więc zakładać, że w przypadku kradzieży ubezpieczyciel automatycznie zwróci całą przechowywaną w mieszkaniu sumę.
Nie ma limitu 10 tys., 100 tys. ani miliona złotych
W praktyce odpowiedź na pytanie o maksymalną ilość gotówki w domu jest więc bardzo prosta. W Polsce w 2026 roku osoba prywatna może legalnie przechowywać w domu dowolną kwotę. Nie istnieje specjalny limit dotyczący samych domowych oszczędności. :contentReference[oaicite:5]{index=5}
Nie oznacza to jednak, że pochodzenie pieniędzy przestaje mieć znaczenie. Im większa suma, tym ważniejsze staje się zachowanie dokumentów potwierdzających, w jaki sposób została zgromadzona.
Co to oznacza dla Ciebie?
Jeżeli trzymasz część oszczędności w domu, nie musisz ich wypłacać ani wpłacać do banku tylko dlatego, że przekroczyły określoną kwotę. Nie istnieje próg, po którego przekroczeniu samo przechowywanie pieniędzy staje się nielegalne.
Jeżeli jednak mówimy o dużych oszczędnościach, zadbaj o dokumenty pokazujące ich źródło. Szczególnie przydatne mogą być potwierdzenia wcześniejszych wypłat z banku, dokumenty sprzedaży majątku czy dokumentacja spadku lub darowizny.
Warto również sprawdzić polisę mieszkaniową. Możliwość legalnego przechowywania nawet kilkuset tysięcy złotych w domu nie oznacza, że cała ta kwota będzie objęta ochroną w razie kradzieży.
Najważniejsze: limitu gotówki przechowywanej w domu nie ma. Ograniczenia dotyczące niektórych płatności i obowiązki instytucji finansowych to odrębne kwestie, których nie należy utożsamiać z zakazem posiadania własnych pieniędzy w gotówce.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.