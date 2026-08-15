Wielkie poszukiwania pumy na Mazowszu. Policja wydała komunikat
Policjanci biorą udział w poszukiwaniu zwierzęcia przypominającego pumę, które miało zostać zauważone na terenie Wyszkowa. Służby apelują do mieszkańców o szczególną ostrożność. Ostrzeżenie dotyczy zwłaszcza osób przebywających w pobliżu lasów i terenów zalesionych.
Informację przekazała Policja w Wyszkowie. Z relacji opublikowanej przez funkcjonariuszy wynika, że zwierzę swoim wyglądem przypomina pumę. Wcześniej zwierzę widziano również na terenie powiatu ciechanowskiego i pułtuskiego.
Policja poszukuje zwierzęcia. Mieszkańcy mają zachować ostrożność
Policjanci uczestniczą w poszukiwaniach i jednocześnie przekazują mieszkańcom konkretne zasady bezpieczeństwa. Osoby, które zauważą zwierzę przypominające dużego kota, nie powinny się do niego zbliżać.
Policja przestrzega również przed próbami fotografowania zwierzęcia z bliska, dokarmiania go, przepędzania czy podejmowania próby samodzielnego schwytania.
Najważniejsze jest zachowanie spokoju i odpowiedniego dystansu. Jeżeli sytuacja na to pozwala, należy zapamiętać miejsce obserwacji, wygląd zwierzęcia oraz kierunek, w którym się przemieszczało. Następnie trzeba powiadomić służby i przekazać im możliwie dokładne informacje.
Zwierzę widziano także w innych powiatach
Sprawa nie ogranicza się wyłącznie do Wyszkowa. Według informacji przekazanych przez policję wcześniej zwierzę było widziane na terenie powiatu ciechanowskiego i pułtuskiego.
Nie oznacza to jednak, że każde zgłoszenie dotyczy tego samego zwierzęcia. Na obecnym etapie najważniejsze jest bezpieczeństwo mieszkańców oraz przekazywanie służbom informacji o kolejnych obserwacjach.
Szczególna ostrożność podczas spacerów
Policja zwraca szczególną uwagę na lasy i tereny zalesione. Osoby wybierające się na spacer w takie miejsca powinny zachować ostrożność.
Funkcjonariusze proszą również o zadbanie o bezpieczeństwo dzieci i osób starszych. Dzieci nie powinny samodzielnie poruszać się po terenach leśnych. W miarę możliwości mieszkańcy powinni również ograniczyć spacery w takich miejscach do czasu wyjaśnienia sytuacji.
Co zrobić, jeśli zobaczymy zwierzę przypominające pumę?
Nie należy próbować sprawdzać na własną rękę, z jakim zwierzęciem mamy do czynienia. Policja wyraźnie ostrzega przed podejmowaniem ryzyka.
Jeżeli zauważymy zwierzę, powinniśmy zachować spokój, nie zbliżać się, nie próbować go łapać ani przepędzać i nie podchodzić w celu wykonania zdjęcia. Należy powiadomić służby oraz wskazać dokładne miejsce obserwacji. Jeśli można zrobić to bezpiecznie, pomocne będzie również przekazanie kierunku, w którym zwierzę się oddaliło.
Co to oznacza dla Ciebie?
Jeżeli mieszkasz w Wyszkowie lub okolicznych miejscowościach, potraktuj policyjny komunikat poważnie, szczególnie jeśli planujesz spacer w pobliżu lasu albo terenów zalesionych.
Nie próbuj samodzielnie szukać zwierzęcia. Nie zbliżaj się do niego nawet po to, aby zrobić zdjęcie lub nagranie. Dopilnuj również, aby dzieci nie wybierały się samotnie na tereny leśne.
Każdą obserwację zwierzęcia odpowiadającego opisowi należy niezwłocznie zgłosić służbom. Najbardziej przydatne będą informacje o miejscu, czasie, wyglądzie zwierzęcia oraz kierunku jego przemieszczania się.
Źródło: Policja Wyszków
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.