Zamknięcie ulic, utrudnienia, zwężenia i objazdy. Od poniedziałku ruszy remont na Rondzie Wiatraczna
Od poniedziałku, 17 sierpnia, kierowcy poruszający się w rejonie Ronda Wiatraczna na Pradze-Południe muszą liczyć się z poważnymi utrudnieniami – drogowcy zamkną ulicę Zakole i rozpoczną prace na samym rondzie, które zwężą też ruch na Grochowskiej. Zmienią się również trasy czterech linii autobusowych.
Co dokładnie zmieni się na Zakolu?
Na ulicy Zakole ekipy wyremontują jezdnię, przystanek autobusowy oraz chodniki. Na samym skrzyżowaniu z Wiatraczną powstanie nowa wyspa – dzięki niej piesi zyskają nowe przejścia zarówno przez Zakole, jak i przez Wiatraczną. W ramach inwestycji w tym rejonie pojawi się też więcej zieleni. Szczegóły całego projektu można znaleźć na stronie internetowej Zarządu Dróg Miejskich.
Objazdy dla kierowców
Ulica Zakole zostanie całkowicie zamknięta dla ruchu od poniedziałku, 17 sierpnia, od godziny 6:00. Kierowcy jadący od strony Grochowskiej pojadą objazdem – albo ulicami Podskarbińską i Dwernickiego do Wiatracznej, albo Międzyborską i Aleją Waszyngtona bezpośrednio do ronda. Dzień później, we wtorek 18 sierpnia, rozpoczną się dodatkowo prace na samym Rondzie Wiatraczna – jezdnia w stronę Targowej zostanie zwężona, bo drogowcy zamkną tam dwa z trzech pasów, prawy i środkowy. Kierowcy pojadą jednym pasem, poprowadzonym przy torach tramwajowych.
Gdzie nie zaparkujesz?
We wszystkich miejscach objętych pracami pojawią się tymczasowe zakazy parkowania, obejmujące także dotychczasowe miejsca postojowe – nieprawidłowo zaparkowany samochód może zostać odholowany, dlatego warto z wyprzedzeniem sprawdzić, czy dane miejsce nie znajduje się akurat w strefie robót. Zgodnie z zapowiedzią sama jezdnia ma zostać otwarta jeszcze w sierpniu, natomiast prace na chodnikach potrwają dłużej.
Zmienione trasy autobusów
Utrudnienia obejmą też komunikację miejską. Trasy zmienią autobusy linii 123, 173, 188 i 523 – wszystkie pojadą Grochowską do Podskarbińskiej, a stamtąd wrócą na swoje stałe trasy. Linie 123, 188 i 523 dalej pojadą przez Dwernickiego, natomiast linia 173 skieruje się w stronę Mińskiej.
Zaplanuj objazd, zanim wsiądziesz za kierownicę lub do autobusu
Jeśli codziennie dojeżdżasz przez Zakole lub Rondo Wiatraczna, od poniedziałku licz się z wydłużonym czasem przejazdu – warto już teraz sprawdzić, który z dwóch proponowanych objazdów, przez Podskarbińską i Dwernickiego albo przez Międzyborską i Aleję Waszyngtona, lepiej pasuje do Twojej codziennej trasy. Pasażerowie linii 123, 173, 188 i 523 powinni zwrócić uwagę na zmienione przystanki na odcinku objętym objazdem, żeby nie czekać w miejscu, którego autobus tymczasowo nie obsługuje. Jeśli zwykle zostawiasz samochód w rejonie ronda lub Zakola, sprawdź przed wyjazdem, czy Twoje stałe miejsce parkingowe nie znalazło się akurat w strefie zakazu postoju, żeby uniknąć nieprzyjemnej niespodzianki w postaci odholowanego auta.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z ponad 15-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni inwestor giełdowy i praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.