Zamknięcie ulic, utrudnienia, zwężenia i objazdy. Od poniedziałku ruszy remont na Rondzie Wiatraczna

15 sierpnia 2026 16:03 | Autor: Michał Wierzbicki | Warszawa | Brak komentarzy

Od poniedziałku, 17 sierpnia, kierowcy poruszający się w rejonie Ronda Wiatraczna na Pradze-Południe muszą liczyć się z poważnymi utrudnieniami – drogowcy zamkną ulicę Zakole i rozpoczną prace na samym rondzie, które zwężą też ruch na Grochowskiej. Zmienią się również trasy czterech linii autobusowych.

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Fot. Warszawa w Pigułce

Co dokładnie zmieni się na Zakolu?

Na ulicy Zakole ekipy wyremontują jezdnię, przystanek autobusowy oraz chodniki. Na samym skrzyżowaniu z Wiatraczną powstanie nowa wyspa – dzięki niej piesi zyskają nowe przejścia zarówno przez Zakole, jak i przez Wiatraczną. W ramach inwestycji w tym rejonie pojawi się też więcej zieleni. Szczegóły całego projektu można znaleźć na stronie internetowej Zarządu Dróg Miejskich.

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Objazdy dla kierowców

Ulica Zakole zostanie całkowicie zamknięta dla ruchu od poniedziałku, 17 sierpnia, od godziny 6:00. Kierowcy jadący od strony Grochowskiej pojadą objazdem – albo ulicami Podskarbińską i Dwernickiego do Wiatracznej, albo Międzyborską i Aleją Waszyngtona bezpośrednio do ronda. Dzień później, we wtorek 18 sierpnia, rozpoczną się dodatkowo prace na samym Rondzie Wiatraczna – jezdnia w stronę Targowej zostanie zwężona, bo drogowcy zamkną tam dwa z trzech pasów, prawy i środkowy. Kierowcy pojadą jednym pasem, poprowadzonym przy torach tramwajowych.

Remont Ronda wiatraczna. Mapa zmian w ruchu.
Remont Ronda wiatraczna. Mapa zmian w ruchu. | Fot. Infoulice.

Gdzie nie zaparkujesz?

We wszystkich miejscach objętych pracami pojawią się tymczasowe zakazy parkowania, obejmujące także dotychczasowe miejsca postojowe – nieprawidłowo zaparkowany samochód może zostać odholowany, dlatego warto z wyprzedzeniem sprawdzić, czy dane miejsce nie znajduje się akurat w strefie robót. Zgodnie z zapowiedzią sama jezdnia ma zostać otwarta jeszcze w sierpniu, natomiast prace na chodnikach potrwają dłużej.

Zmienione trasy autobusów

Utrudnienia obejmą też komunikację miejską. Trasy zmienią autobusy linii 123, 173, 188 i 523 – wszystkie pojadą Grochowską do Podskarbińskiej, a stamtąd wrócą na swoje stałe trasy. Linie 123, 188 i 523 dalej pojadą przez Dwernickiego, natomiast linia 173 skieruje się w stronę Mińskiej.

Zaplanuj objazd, zanim wsiądziesz za kierownicę lub do autobusu

Jeśli codziennie dojeżdżasz przez Zakole lub Rondo Wiatraczna, od poniedziałku licz się z wydłużonym czasem przejazdu – warto już teraz sprawdzić, który z dwóch proponowanych objazdów, przez Podskarbińską i Dwernickiego albo przez Międzyborską i Aleję Waszyngtona, lepiej pasuje do Twojej codziennej trasy. Pasażerowie linii 123, 173, 188 i 523 powinni zwrócić uwagę na zmienione przystanki na odcinku objętym objazdem, żeby nie czekać w miejscu, którego autobus tymczasowo nie obsługuje. Jeśli zwykle zostawiasz samochód w rejonie ronda lub Zakola, sprawdź przed wyjazdem, czy Twoje stałe miejsce parkingowe nie znalazło się akurat w strefie zakazu postoju, żeby uniknąć nieprzyjemnej niespodzianki w postaci odholowanego auta.

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