485 dni na psychiatrę w Warszawie. NFZ zniósł skierowania, ale to nie rozwiązuje największego problemu
Od jesieni 2025 r. lista specjalistów dostępnych na NFZ bez wizyty u lekarza POZ wyraźnie się wydłużyła. Problem w tym, że wielu pacjentów wciąż stoi w kolejce po skierowanie, którego prawo już nie wymaga. Sprawdzamy, kto przyjmie cię od ręki i co to zmienia w praktyce.
Skierowanie do lekarza rodzinnego po „papierek”. Ten czas się skończył
Przez lata wizyta u specjalisty w ramach NFZ wyglądała tak samo: najpierw kolejka do lekarza rodzinnego, potem kolejka do specjalisty. Dwie wizyty, podwójny czas oczekiwania, podwójny stres. W przypadku kryzysu psychicznego czy bólu zęba ten system działał wyjątkowo absurdalnie.
System powoli się zmienia. Od 17 września 2025 r. obowiązuje nowa lista lekarzy specjalistów dostępnych bez skierowania, która wydłużyła się o 3 kluczowe pozycje. Łącznie w 2026 r. bez wizyty w POZ można zapisać się do 8 rodzajów specjalistów i lekarzy w ramach NFZ. Większość pacjentów po prostu o tym nie wie i nadal traci czas na zbędne formalności.
Pełna lista: do kogo zapiszesz się bez skierowania
Pełna lista lekarzy i specjalistów dostępnych bez skierowania obejmuje psychiatrę (pomoc w zakresie zdrowia psychicznego), ginekologa i położnika (opieka nad kobietami i prowadzenie ciąży), onkologa (diagnostyka i leczenie chorób nowotworowych), wenerologa (leczenie chorób przenoszonych drogą płciową) oraz stomatologa (leczenie zębów w ramach NFZ).
To stara lista, obowiązująca od lat. Nowością są 3 specjalizacje dodane od 17 września 2025 r.:
Psycholog – bezpośrednia pomoc w kryzysach psychicznych, dostępna zarówno dla dorosłych, jak i dla dzieci i młodzieży. To największa praktyczna zmiana dla milionów pacjentów, bo dotychczas dostanie się do psychologa na NFZ wymagało skierowania.
Optometrysta – badanie wzroku, dobór okularów korekcyjnych i soczewek kontaktowych. Kluczowy szczegół: jeśli optometrysta wykryje podczas badania nieprawidłowości zdrowotne, może sam wystawić skierowanie do okulisty. Nie trzeba więc najpierw szukać lekarza POZ.
Lekarz medycyny sportowej – badania dla osób aktywnych fizycznie, sportowców i młodzieży uprawiającej sport wyczynowo, a także orzecznictwo dotyczące zdolności do uprawiania określonej dyscypliny.
Ważne zastrzeżenie: wszystkie te zmiany dotyczą wyłącznie placówek posiadających kontrakt z NFZ. Prywatna przychodnia bez umowy z funduszem rządzi się własnymi zasadami rejestracji.
Kto nie potrzebuje skierowania w ogóle, do żadnego specjalisty
Poza wymienionymi specjalizacjami istnieje osobna kategoria pacjentów, którzy mogą zapisać się bez skierowania do dowolnego specjalisty przyjmującego na NFZ. To tak zwane grupy uprzywilejowane, którym prawo gwarantuje swobodny dostęp do całej ambulatoryjnej opieki specjalistycznej.
Grupy uprzywilejowane w 2026 r. obejmują Zasłużonych Honorowych Dawców Krwi i Dawców Przeszczepu, inwalidów wojennych, wojskowych i kombatantów, osoby represjonowane i działaczy opozycji antykomunistycznej. Do tej grupy należą też osoby chore na gruźlicę, zakażone wirusem HIV oraz uzależnione od alkoholu i substancji psychoaktywnych – w zakresie leczenia tych konkretnych schorzeń i terapii odwykowej.
Osobna kategoria to niepełnosprawni ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz weterani i żołnierze leczeni z powodu urazów lub chorób nabytych podczas misji zagranicznych. Dzieci i młodzież do 18. roku życia korzystają ze swobodnego dostępu do psychologa, psychoterapeuty i poradni psychologiczno-pedagogicznych bez żadnych skierowań.
Osobną grupę stanowią niepełnoletni pacjenci z ciężkimi, nieodwracalnymi schorzeniami powstałymi w okresie prenatalnym lub okołoporodowym – po przedstawieniu odpowiedniego zaświadczenia lekarskiego.
Luka między prawem a rzeczywistością. Bez skierowania wejdziesz, ale czy wejdziesz szybko?
Tu zaczyna się poważny problem, o którym mówi się rzadziej niż o samym fakcie zniesienia skierowań. Brak formalności przy rejestracji nie oznacza braku kolejki do gabinetu.
Dane pokazują, że mimo zmian na psychiatrę i psychoterapię wciąż czeka się nawet 2 lata. Do psychologa wejdziesz bez skierowania, ale na terapię i tak poczekasz rok. A często mówimy o osobach, które nie mają czasu czekać.
Na dzień maja 2026 r. w Polsce działały 943 placówki przyjmujące psychiatrów na NFZ. Średni czas oczekiwania w skali kraju wynosił 201 dni. W województwie z najkrótszymi kolejkami czekano średnio 40 dni, w tym z najdłuższymi – aż 400 dni.
Dla pacjenta w kryzysie psychicznym 201 dni to niemal pół roku bez pomocy. Zniesienie skierowania do psychologa to krok w dobrą stronę, ale bez równoległego zwiększenia liczby specjalistów kontraktowanych przez NFZ samo uproszczenie formalności nie rozwiąże problemu dostępności.
Prywatna wizyta u psychiatry kosztuje średnio od 250 do 400 zł, a godzina terapii od 180 do 250 zł. Dla wielu pacjentów to bariera finansowa, dlatego dostępność bezpłatnych świadczeń pozostaje kluczowym problemem systemu.
Warszawa: 485 dni na psychiatrę. Stolica ma jeden z najdłuższych czasów oczekiwania w Polsce
Dla warszawskich pacjentów nowe przepisy to dobra wiadomość połowiczna. Z jednej strony formalności znikają, z drugiej kolejki do specjalistów są w stolicy znacznie dłuższe niż w większości kraju.
Na początku czerwca 2026 r. w Warszawie działały 45 placówek przyjmujących psychiatrów w ramach NFZ. Średni czas oczekiwania wynosił 485 dni, przy czym u świadczeniodawcy z najdłuższą kolejką najbliższy wolny termin przypadał za 3 081 dni – ponad 8 lat. To nie błąd druku. Dla porównania, średnia krajowa wynosi 201 dni, a więc Warszawa jest ponad 2 razy droższa w sensie czasu oczekiwania od przeciętnej polskiej miejscowości.
W Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dorosłych przy Szpitalu Nowowiejskim na liście oczekujących na psychologa znajdowało się 1 300 osób. Na psychiatrę nowi pacjenci musieli czekać do maja 2026 r.
Placówki psychiatryczne i psychologiczne NFZ są rozłożone nierównomiernie po Warszawie. Największa koncentracja gabinetów psychiatrycznych przypada na Mokotów (6 placówek), Śródmieście (5) i Pragę-Południe (4). Mieszkańcy Białołęki, Wawra czy Wesołej mają do najbliższej placówki NFZ znacznie dalej, co faktycznie wydłuża dostępność.
Zmiany w dostępie do optometrysty i lekarza sportowego są dla Warszawy mniej kontrowersyjne – tu kolejki nie są dramatyczne, a nowe zasady realnie skracają czas dotarcia do diagnozy wzroku czy badań sportowych dla dzieci uczęszczających do sekcji i klubów sportowych.
Co to oznacza dla Ciebie? Sprawdź, czy naprawdę potrzebujesz skierowania przed następną wizytą
Zanim kolejny raz staniesz w kolejce do lekarza rodzinnego po skierowanie, sprawdź tę listę. Możesz zaoszczędzić kilka tygodni oczekiwania.
1. Sprawdź, czy twój specjalista jest na liście bez skierowania. Psychiatra, ginekolog, onkolog, wenerolog, stomatolog, psycholog, optometrysta i lekarz medycyny sportowej nie wymagają skierowania. Do kardiologa, neurologa czy dermatologa nadal potrzebujesz „papierka” z POZ.
2. Zarejestruj się bezpośrednio w placówce z kontraktem NFZ. Rejestracji możesz dokonać osobiście, telefonicznie lub przez Internetowe Konto Pacjenta (IKP) na pacjent.gov.pl. Możesz zapisać się do więcej niż 1 placówki jednocześnie i wybrać tę z wcześniejszym terminem.
3. Sprawdź kolejki przed wyborem placówki. Na stronie kolejki.nfz.gov.pl możesz porównać czasy oczekiwania w różnych placówkach w twojej okolicy. Różnice między sąsiednimi przychodniami potrafią wynosić kilka miesięcy.
4. Jeśli należysz do grupy uprzywilejowanej, poinformuj rejestrację. Osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności, weterani, inwalidzi wojenni i kombatanci mogą zapisać się bez skierowania do każdego specjalisty NFZ. Warto o tym powiedzieć już przy rejestracji, nie dopiero w gabinecie.
5. W kryzysie psychicznym nie czekaj na termin NFZ. Jeśli potrzebujesz natychmiastowej pomocy, zgłoś się do Centrum Zdrowia Psychicznego (działają w trybie otwartym, bez skierowania i kolejki) lub na izbę przyjęć najbliższego szpitala psychiatrycznego. Bezpłatna linia wsparcia psychologicznego działa pod numerem 116 123 całą dobę.
6. Jeśli optometrysta znajdzie problem ze wzrokiem, poproś go o skierowanie do okulisty. Ma do tego prawo i taka ścieżka jest szybsza niż wracanie do POZ po osobne skierowanie.
Źródło: Gazeta Prawna
Prawnik, menedżer i ekspert ds. prawa nowych technologii. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz prestiżowych studiów menedżerskich Executive MBA. Posiada unikalne kompetencje cyfrowe potwierdzone dyplomem SGH i Google w programie „Umiejętności Jutra AI”. Wieloletni praktyk samorządowy, który doskonale zna mechanizmy legislacyjne. W redakcji zajmuje się najtrudniejszymi tematami na styku regulacji prawnych, strategii biznesowych i sztucznej inteligencji, wyjaśniając, jak nowoczesne przepisy wpływają na przedsiębiorców i obywateli.