5-latka sama na peronie Dworca Zachodniego. Pociąg z jej rodziną odjechał
Chwila nieuwagi podczas wypakowywania bagażu, zatrzaskujące się drzwi i 5-letnia dziewczynka, która zostaje sam na sam z zatłoczonym peronem Dworca Warszawa Zachodnia, patrząc za odjeżdżającym pociągiem. Do tego zdarzenia doszło 4 lipca – i dobrze się skończyło tylko dlatego, że jeden z przechodniów nie przeszedł obok obojętnie.
Co się wydarzyło
Tego popołudnia do policjantów z Oddziału Prewencji Policji w Warszawie, pełniących służbę na dworcu, podszedł mężczyzna z informacją, że na jednym z peronów stoi sama kilkuletnia dziewczynka. Funkcjonariusze natychmiast udali się na miejsce i zastali 5-letnią obywatelkę Niemiec. Zaopiekowali się nią i zapewnili bezpieczeństwo do czasu wyjaśnienia sytuacji.
Z ustaleń policjantów i relacji samych rodziców wynikało, że podczas wypakowywania bagażu na peronie drzwi pociągu jadącego w kierunku Warszawy Centralnej zamknęły się, skład ruszył – a dziewczynka, która chwilę wcześniej znajdowała się za plecami rodziców, została na peronie. Rodzice wraz z drugim dzieckiem zdołali odjechać, zanim zorientowali się w pełni, co się stało. Gdy dotarło do nich, że córki nie ma w wagonie, sami zgłosili się na policję.
Dziecko wróciło do rodziców bez szwanku
Policjanci przewieźli dziewczynkę do komisariatu kolejowego, gdzie przekazali ją rodzicom. Dziecko nie wymagało pomocy medycznej i było w dobrym stanie.
Dworce to miejsca wyjątkowo wysokiego ryzyka dla dzieci
Ta historia jest łagodnym przypomnieniem czegoś, o czym łatwo zapomnieć przy podróżowaniu z bagażem i dziećmi: dworce kolejowe, a zwłaszcza chwila wsiadania i wysiadania z pociągu, należą do najtrudniejszych momentów dla rodzinnego kontaktu wzrokowego. Tłum, głośne otoczenie, rozproszenie uwagi bagażem, krótki czas na wejście – wystarczy sekunda. Policja przypomina: jeśli zauważysz samotne, zagubione dziecko w miejscu publicznym, natychmiast powiadom służby lub najbliższy patrol Policji – tak jak zrobił to nieznany mężczyzna na peronie Dworca Zachodniego 4 lipca.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.