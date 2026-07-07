Pilny komunikat dla mieszkańców Warszawy. Poważne utrudnienia, pociągi mają duże opóźnienia
Pasażerowie korzystający z połączeń Szybkiej Kolei Miejskiej muszą przygotować się na poważne utrudnienia. SKM wydała pilny komunikat dotyczący linii S4 i S40, informując o znaczących opóźnieniach oraz odwołaniu części kursów.
Problemy są związane z zablokowanym przejazdem kolejowo-drogowym w pobliżu przystanku Wieliszew Centrum, na odcinku Wieliszew – Zegrze Południowe. Utrudnienia dotyczą ruchu wszystkich przewoźników korzystających z tej trasy.
Według przekazanych informacji pociągi linii S4 i S40 w obu kierunkach mogą być opóźnione o ponad 30 minut. Dodatkowo odwołano dwa kursy na części trasy.
Nie kursują:
- pociąg S4 nr 99404/5 z Piaseczna do Zegrza Południowego na odcinku Wieliszew – Zegrze Południowe,
- pociąg S4 nr 11206/7 z Zegrza Południowego do Piaseczna na odcinku Zegrze Południowe – Wieliszew.
Przewoźnik poinformował, że oczekuje na kolejne informacje od zarządcy infrastruktury – PKP Polskich Linii Kolejowych. Do czasu usunięcia problemu pasażerowie powinni liczyć się z dalszymi opóźnieniami i możliwymi zmianami w kursowaniu pociągów.
Osoby planujące podróż liniami S4 i S40 powinny na bieżąco sprawdzać komunikaty przewoźnika i uwzględnić dodatkowy czas na dojazd. Sytuacja jest dynamiczna, a kolejne informacje mają być przekazywane po otrzymaniu danych od zarządcy infrastruktury.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.