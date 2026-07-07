Pilny komunikat dla mieszkańców Warszawy. Poważne utrudnienia, pociągi mają duże opóźnienia

7 lipca 2026 12:13 | Autor: Anna Szkutnik | Aktualności | Brak komentarzy

Pasażerowie korzystający z połączeń Szybkiej Kolei Miejskiej muszą przygotować się na poważne utrudnienia. SKM wydała pilny komunikat dotyczący linii S4 i S40, informując o znaczących opóźnieniach oraz odwołaniu części kursów.

Fot. Warszawa w Pigułce/Grafika generowana automatycznie (Gemini)

Problemy są związane z zablokowanym przejazdem kolejowo-drogowym w pobliżu przystanku Wieliszew Centrum, na odcinku Wieliszew – Zegrze Południowe. Utrudnienia dotyczą ruchu wszystkich przewoźników korzystających z tej trasy.

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Według przekazanych informacji pociągi linii S4 i S40 w obu kierunkach mogą być opóźnione o ponad 30 minut. Dodatkowo odwołano dwa kursy na części trasy.

Nie kursują:

  • pociąg S4 nr 99404/5 z Piaseczna do Zegrza Południowego na odcinku Wieliszew – Zegrze Południowe,
  • pociąg S4 nr 11206/7 z Zegrza Południowego do Piaseczna na odcinku Zegrze Południowe – Wieliszew.

Przewoźnik poinformował, że oczekuje na kolejne informacje od zarządcy infrastruktury – PKP Polskich Linii Kolejowych. Do czasu usunięcia problemu pasażerowie powinni liczyć się z dalszymi opóźnieniami i możliwymi zmianami w kursowaniu pociągów.

Osoby planujące podróż liniami S4 i S40 powinny na bieżąco sprawdzać komunikaty przewoźnika i uwzględnić dodatkowy czas na dojazd. Sytuacja jest dynamiczna, a kolejne informacje mają być przekazywane po otrzymaniu danych od zarządcy infrastruktury.

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