Pożar w hotelu pod Warszawą. Trwa walka z ogniem, na miejscu pracuje siedem zastępów straży pożarnej
Spokojny poranek w podwarszawskim hotelu przerwał pożar, który wywołał natychmiastową akcję służb ratunkowych. Do zdarzenia doszło we wtorek, 7 lipca, w miejscowości Tartak Brzózki w gminie Radziejowice, niedaleko kompleksów Suntago i Term Mszczonów.
Zgłoszenie o zagrożeniu wpłynęło do straży pożarnej krótko po godzinie 10. Alarm przeciwpożarowy uruchomił procedury bezpieczeństwa, a na miejsce skierowano siedem zastępów straży pożarnej.
Ogień pojawił się w jednym z pomieszczeń znajdujących się na parterze budynku. Po przybyciu pierwszych zastępów strażacy zauważyli wydobywający się z okna gęsty dym i natychmiast rozpoczęli działania gaśnicze oraz rozpoznanie sytuacji wewnątrz obiektu.
Najważniejszą informacją jest to, że wszyscy goście oraz pracownicy hotelu zdążyli bezpiecznie opuścić budynek. Według strażaków nikt nie został poszkodowany. Ratownicy sprawdzili również cały obiekt, aby upewnić się, że w środku nie pozostały żadne osoby wymagające pomocy.
Akcja gaśnicza nadal trwa. Strażacy koncentrują się na dotarciu do źródła pożaru i ograniczeniu rozprzestrzeniania się ognia na kolejne części hotelu. Przyczyny pojawienia się pożaru będą ustalane po zakończeniu działań ratowniczo-gaśniczych.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.