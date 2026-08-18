6 bomb w Centrum Warszawy. Setki ewakuowanych osób. Saperzy na miejscu
Duża akcja służb na ulicy Grzybowskiej w Warszawie. Jak ustaliła Warszawa w Pigułce, podczas prac ziemnych natrafiono wstępnie na 6 niewybuchów. O godz. 9:40 droga jest nieprzejezdna, a policja zabezpiecza miejsce zdarzenia. Ewakuowano 2 pobliskie budynki i setki osób.
Na miejscu znajduje się już patrol saperski. Policjanci wyznaczyli bezpieczną strefę i nie dopuszczają osób postronnych w bezpośrednie sąsiedztwo znaleziska.
Wstępnie 6 niewybuchów podczas prac ziemnych
Według informacji, które uzyskała Warszawa w Pigułce, niebezpiecznego odkrycia dokonano podczas prowadzonych prac ziemnych. Wstępne informacje mówią o 6 niewybuchach.
Ze względu na charakter znaleziska dalsze działania prowadzą wyspecjalizowane służby. Na miejscu pracuje patrol saperski, który musi ocenić znalezione przedmioty i zdecydować o sposobie ich zabezpieczenia.
Informacja o liczbie 6 niewybuchów ma na tym etapie charakter wstępny. Dokładna liczba może zostać potwierdzona dopiero w toku działań saperów.
Ewakuacja 2 budynków. Setki osób musiały wyjść
Sytuacja jest na tyle poważna, że służby zdecydowały o przeprowadzeniu ewakuacji. Jak ustaliliśmy, ewakuacja objęła 2 okoliczne budynki i setki znajdujących się w nich osób.
Policja wygrodziła teren i utworzyła bezpieczną strefę wokół miejsca znalezienia niewybuchów. Wszystkie osoby przebywające w pobliżu powinny bezwzględnie wykonywać polecenia funkcjonariuszy.
Grzybowska nieprzejezdna. Duże utrudnienia
Według stanu na godz. 9:40 droga jest nieprzejezdna. Kierowcy powinni omijać miejsce prowadzenia akcji i wybierać alternatywne trasy.
Nie wiadomo jeszcze, jak długo potrwają utrudnienia. Będzie to zależało przede wszystkim od decyzji patrolu saperskiego oraz czasu potrzebnego na bezpieczne zabezpieczenie znaleziska.
Na miejscu saperzy i policja
Najważniejszym zadaniem jest obecnie zabezpieczenie niewybuchów oraz zapewnienie bezpieczeństwa osobom znajdującym się w okolicy. Tego rodzaju przedmiotów nie można samodzielnie przenosić, odkopywać ani w żaden sposób nimi manipulować.
Warszawa w Pigułce ustaliła, że na miejscu znajduje się patrol saperski. Policja zabezpiecza teren i kontroluje dostęp do strefy objętej działaniami.
W Warszawie podobne znaleziska pojawiały się już podczas robót ziemnych. Kilka dni temu w rejonie Grzybowskiej i Żelaznej odkryto niewybuchy prawdopodobnie pochodzące z okresu II wojny światowej. Wówczas również konieczne były działania saperów oraz ewakuacja. :contentReference[oaicite:0]{index=0}
Co to oznacza dla Ciebie?
Jeżeli jedziesz w rejon ulicy Grzybowskiej, przygotuj się na poważne utrudnienia i zmianę trasy. Według naszych informacji o godz. 9:40 droga pozostaje nieprzejezdna.
Osoby znajdujące się w pobliżu miejsca akcji powinny stosować się do poleceń policjantów i nie próbować przekraczać wygrodzonej strefy. Nie należy również podchodzić do miejsca pracy saperów w celu wykonania zdjęć.
Sytuacja jest dynamiczna. Warszawa w Pigułce będzie aktualizowała informacje wraz z pojawieniem się kolejnych danych dotyczących liczby niewybuchów, przebiegu akcji saperów oraz przywrócenia ruchu.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.