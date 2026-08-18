6 bomb w Centrum Warszawy. Setki ewakuowanych osób. Saperzy na miejscu

18 sierpnia 2026 14:43 | Autor: Anna Szkutnik | Warszawa | Brak komentarzy

Duża akcja służb na ulicy Grzybowskiej w Warszawie. Jak ustaliła Warszawa w Pigułce, podczas prac ziemnych natrafiono wstępnie na 6 niewybuchów. O godz. 9:40 droga jest nieprzejezdna, a policja zabezpiecza miejsce zdarzenia. Ewakuowano 2 pobliskie budynki i setki osób.

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Ewakuacja fot. Marek Karpowicz
Ewakuacja fot. Marek Karpowicz

Na miejscu znajduje się już patrol saperski. Policjanci wyznaczyli bezpieczną strefę i nie dopuszczają osób postronnych w bezpośrednie sąsiedztwo znaleziska.

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Wstępnie 6 niewybuchów podczas prac ziemnych

Według informacji, które uzyskała Warszawa w Pigułce, niebezpiecznego odkrycia dokonano podczas prowadzonych prac ziemnych. Wstępne informacje mówią o 6 niewybuchach.

Ze względu na charakter znaleziska dalsze działania prowadzą wyspecjalizowane służby. Na miejscu pracuje patrol saperski, który musi ocenić znalezione przedmioty i zdecydować o sposobie ich zabezpieczenia.

Informacja o liczbie 6 niewybuchów ma na tym etapie charakter wstępny. Dokładna liczba może zostać potwierdzona dopiero w toku działań saperów.

Ewakuacja 2 budynków. Setki osób musiały wyjść

Sytuacja jest na tyle poważna, że służby zdecydowały o przeprowadzeniu ewakuacji. Jak ustaliliśmy, ewakuacja objęła 2 okoliczne budynki i setki znajdujących się w nich osób.

Policja wygrodziła teren i utworzyła bezpieczną strefę wokół miejsca znalezienia niewybuchów. Wszystkie osoby przebywające w pobliżu powinny bezwzględnie wykonywać polecenia funkcjonariuszy.

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Grzybowska nieprzejezdna. Duże utrudnienia

Według stanu na godz. 9:40 droga jest nieprzejezdna. Kierowcy powinni omijać miejsce prowadzenia akcji i wybierać alternatywne trasy.

Nie wiadomo jeszcze, jak długo potrwają utrudnienia. Będzie to zależało przede wszystkim od decyzji patrolu saperskiego oraz czasu potrzebnego na bezpieczne zabezpieczenie znaleziska.

Na miejscu saperzy i policja

Najważniejszym zadaniem jest obecnie zabezpieczenie niewybuchów oraz zapewnienie bezpieczeństwa osobom znajdującym się w okolicy. Tego rodzaju przedmiotów nie można samodzielnie przenosić, odkopywać ani w żaden sposób nimi manipulować.

Warszawa w Pigułce ustaliła, że na miejscu znajduje się patrol saperski. Policja zabezpiecza teren i kontroluje dostęp do strefy objętej działaniami.

W Warszawie podobne znaleziska pojawiały się już podczas robót ziemnych. Kilka dni temu w rejonie Grzybowskiej i Żelaznej odkryto niewybuchy prawdopodobnie pochodzące z okresu II wojny światowej. Wówczas również konieczne były działania saperów oraz ewakuacja. :contentReference[oaicite:0]{index=0}

Co to oznacza dla Ciebie?

Jeżeli jedziesz w rejon ulicy Grzybowskiej, przygotuj się na poważne utrudnienia i zmianę trasy. Według naszych informacji o godz. 9:40 droga pozostaje nieprzejezdna.

Osoby znajdujące się w pobliżu miejsca akcji powinny stosować się do poleceń policjantów i nie próbować przekraczać wygrodzonej strefy. Nie należy również podchodzić do miejsca pracy saperów w celu wykonania zdjęć.

Sytuacja jest dynamiczna. Warszawa w Pigułce będzie aktualizowała informacje wraz z pojawieniem się kolejnych danych dotyczących liczby niewybuchów, przebiegu akcji saperów oraz przywrócenia ruchu.

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