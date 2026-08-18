6 niewybuchów w centrum Warszawy. Tysiące ewakuowanych osób. Utrudnienia trwają, autobusy na objazdach
Sytuacja w rejonie ulic Żelaznej i Grzybowskiej w Warszawie nadal wpływa na ruch w centrum miasta. W związku z działaniami służb i zabezpieczeniem niebezpiecznych znalezisk wprowadzono zmiany w kursowaniu komunikacji miejskiej. Pasażerowie muszą liczyć się z objazdami autobusów linii 106 i 157.
Sprawa dotyczy niewybuchów odnalezionych podczas prac ziemnych. W związku z zagrożeniem służby zabezpieczyły teren, a wcześniej przeprowadzono dużą ewakuację. Według informacji przekazywanych przez policję ewakuacja objęła około 4 tys. osób z 8 okolicznych budynków.
Niewybuchy w centrum Warszawy. Akcja wpłynęła na ruch
Niebezpieczne przedmioty zostały odkryte podczas prac prowadzonych w rejonie skrzyżowania ulic Żelaznej i Grzybowskiej. Początkowo służby informowały o czterech niewybuchach, prawdopodobnie pochodzących z okresu II wojny światowej. Teren został zabezpieczony, a do działań skierowano między innymi patrol saperski.
Skala działań była duża. Wyznaczona strefa bezpieczeństwa obejmowała około 300-400 metrów, a z sąsiednich budynków ewakuowano tysiące osób.
Działania służb odbiły się również na komunikacji w tej części Warszawy.
Autobusy 106 i 157 skierowane na objazdy
Z komunikatu Warszawskiego Transportu Publicznego wynika, że z powodu zablokowanego przejazdu przez skrzyżowanie Żelazna/Grzybowska zmienione zostały trasy autobusów linii 106 i 157.
Linia 106 w kierunku Mariensztatu została skierowana przez al. Solidarności, Towarową i Prostą.
W kierunku Ostroroga autobusy linii 106 kursują objazdem przez Grzybowską, al. Jana Pawła II i Prostą.
Zmiany dotyczą również linii 157. Autobusy zostały skierowane trasą obejmującą między innymi Żelazną, al. Solidarności, Leszno, Okopową, Towarową i Prostą. WTP potwierdza, że zmiany zostały wprowadzone w związku z działaniami służb w rejonie Żelaznej i Grzybowskiej. (WTP Waw)
Kierowcy i pasażerowie powinni uważać
Sytuacja w ścisłym centrum może powodować nie tylko zmiany w komunikacji miejskiej, ale również problemy dla kierowców. Rejon skrzyżowania Żelaznej i Grzybowskiej jest jednym z intensywniej wykorzystywanych ciągów komunikacyjnych tej części Warszawy.
Pasażerowie przed podróżą powinni sprawdzać bieżące komunikaty WTP. Organizacja ruchu może zmieniać się wraz z postępem działań służb.
To kolejny etap dużej akcji w Warszawie
Odnalezienie niewybuchów doprowadziło wcześniej do jednej z większych akcji tego typu w centrum stolicy. Policja zabezpieczyła teren, do pracy przystąpili saperzy, a około 4 tys. osób musiało opuścić 8 budynków.
Niebezpieczne znaleziska w centrum Warszawy nie są pierwszym takim przypadkiem tego lata. Podczas robót ziemnych i remontowych w stolicy nadal odnajdywane są pozostałości z okresu II wojny światowej.
Co to oznacza dla Ciebie?
Jeżeli jedziesz w okolice Grzybowskiej, Żelaznej, Prostej, Towarowej lub al. Jana Pawła II, przygotuj się na możliwość zmian w organizacji ruchu.
Szczególną uwagę powinni zachować pasażerowie linii 106 i 157. Autobusy mogą kursować zmienionymi trasami, dlatego przed wyjściem warto sprawdzić najnowsze komunikaty Warszawskiego Transportu Publicznego.
Nie należy również zbliżać się do zabezpieczonego przez służby terenu. Polecenia policjantów i innych funkcjonariuszy dotyczące strefy bezpieczeństwa trzeba bezwzględnie respektować.
WAŻNA UWAGA REDAKCYJNA: Aniu, przed publikacją sprawdziłbym jedną rzecz. Screen WTP, który mi wysłałaś, mówi o trwających utrudnieniach, ale znaleziony przeze mnie oficjalny komunikat WTP w sieci dotyczy 14 sierpnia i jest już oznaczony jako zakończony. (WTP Waw) Nie znalazłem jeszcze publicznie zindeksowanego komunikatu z dzisiaj potwierdzającego te same objazdy. Jeśli Twój screen jest z aktualnego panelu WTP, możemy publikować na jego podstawie, ale nie mieszałbym wydarzeń z 14 i 18 sierpnia bez dodatkowego potwierdzenia.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.