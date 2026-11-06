6 remontów w Warszawie od 6 listopada. Zamkną Czerniakowską, a po 11 listopada kolejne ulice
Zarząd Dróg Miejskich i Tramwaje Warszawskie zaplanowały serię prac, które od piątku 6 listopada zmienią ruch na Mokotowie, Białołęce i Żoliborzu. Najpierw całkowicie zamknięty zostanie fragment Czerniakowskiej, ale w kolejnych dniach utrudnienia obejmą następne ulice oraz pętlę tramwajową. Część prac zakończy się dopiero 16 listopada.
Najtrudniejszy będzie najbliższy weekend i dni bezpośrednio przed 11 listopada. Drogowcy będą pracowali równocześnie na Czerniakowskiej, Modlińskiej i Popiełuszki. W niedzielę dojdą zmiany na Marymoncie, a kilka godzin po zakończeniu obchodów Narodowego Święta Niepodległości rozpoczną się następne frezowania.
Czerniakowska zamknięta do 11 listopada. Nie będzie przejazdu w obu kierunkach
Pierwsze duże zamknięcie zacznie się w piątek 6 listopada o godz. 22:00. Drogowcy zajmą się ulicą Czerniakowską na odcinku pomiędzy Trasą Siekierkowską a skrzyżowaniem z Idzikowskiego i Gołkowską.
Tym razem nie będzie to typowy remont trwający od piątkowego wieczoru do poniedziałkowego poranka. ZDM zapowiada większy zakres robót. Obie jezdnie zostaną całkowicie zamknięte, a ruch ma wrócić dopiero w środę 11 listopada o godz. 4:00.
Dla kierowców oznacza to konieczność omijania jednego z ważniejszych połączeń pomiędzy południową Warszawą, Mokotowem i Trasą Siekierkowską. Jeden z objazdów poprowadzi Trasą Siekierkowską, Aleją Witosa, Jana III Sobieskiego i św. Bonifacego. Z Powsińskiej i Gołkowskiej będzie można pojechać Idzikowskiego do Alei Witosa.
Kieriwcy jadący od strony Mokotowa będą mogli wybrać trasę przez Gagarina, Belwederską i Jana III Sobieskiego. Od strony Wilanowa alternatywą będzie Przyczółkowa, Aleja Wilanowska i Jana III Sobieskiego.
Zmiany pojawią się również tuż przy zamkniętym odcinku. Ulice Pyjasa i Plac Bernardyński stracą połączenie z Czerniakowską. Na Powsińskiej przed skrzyżowaniem z Idzikowskiego i Gołkowską zamknięte będą 2 środkowe pasy, a kierowcy będą mogli skręcić w lewo lub w prawo.
Inaczej będą poruszali się również piesi. Przez Wisłostradę przy skrzyżowaniu z Idzikowskiego i Gołkowską będzie można przejść tylko po stronie Powsińskiej. Przejście przy Trasie Siekierkowskiej pozostanie dostępne.
Remont zmieni także komunikację miejską. Autobusy 131, 162, 180 i N83 pojadą Aleją Witosa, Jana III Sobieskiego i Idzikowskiego. Linie 185 i N33 zostaną skierowane przez Idzikowskiego i Aleję Witosa, natomiast trasa linii 187 zostanie skrócona do przystanku Chełmska.
Na Modlińskiej zostanie 1 pas w stronę Pragi
Jeszcze wcześniej, bo w piątek 6 listopada o godz. 21:00, rozpocznie się asfaltowanie na Modlińskiej przy granicy Warszawy z Jabłonną. Prace obejmą jezdnię w kierunku Pragi pomiędzy Aluzyjną a pierwszym skrzyżowaniem ze Światowida.
Ta część Modlińskiej zostanie zamknięta, a cały ruch przejmie druga jezdnia. Kierowcy jadący w kierunku Pragi będą mieli do dyspozycji 1 pas, natomiast w stronę granicy Warszawy pozostaną 2 pasy. Taka organizacja będzie obowiązywała do wtorku 10 listopada wieczorem.
Zmiana może być szczególnie odczuwalna dla osób wjeżdżających do Warszawy od strony Jabłonny i Legionowa. Boczna jezdnia Modlińskiej oraz ulice Aluzyjna, Anilinowa, Pochyła i Sprawna stracą w czasie prac bezpośrednie połączenie z główną jezdnią.
Do Aluzyjnej objazd został wyznaczony przez Modlińską, Światowida, Dzierzgońską i Sprawną. Do Prząśniczek kierowcy pojadą natomiast Modlińską, Mehoffera i Czeremchową.
Zmiany obejmą również autobusy. Linie 211, 511 i 900 pojadą inaczej. Zmienione zostaną także miejsca zatrzymywania części autobusów kursujących Modlińską, dlatego pasażer powinien sprawdzić przystanek przed rozpoczęciem podróży.
Asfaltowanie zakończy się we wtorek wieczorem, ale nie oznacza to końca wszystkich prac na tej części Modlińskiej. W rejonie ulicy wcześniej trwała wymiana krawężników przygotowująca drogę do frezowania. ZDM zapowiadał, że cały remont obejmuje jezdnię pomiędzy Aluzyjną a Światowida.
Żoliborz: najpierw Popiełuszki, dzień później zmiany na Marymoncie
Kolejne zamknięcie rozpocznie się praktycznie od pierwszych minut soboty. 7 listopada tuż po północy drogowcy wejdą na ulicę Popiełuszki. Na wysokości budynku nr 3, gdzie wcześniej wykonano tymczasową naprawę, zostanie ułożony nowy asfalt.
Zamknięta będzie jezdnia od skrzyżowania Popiełuszki z Krasińskiego do wyjazdu z podwórka za pocztą, przed budynkiem Popiełuszki 1. Roboty mają zakończyć się najpóźniej w niedzielę 8 listopada do końca dnia.
Objazd w stronę placu Grunwaldzkiego poprowadzi Krasińskiego i Broniewskiego. Tak samo pojadą nocne autobusy N13, N46 i N63 zmierzające w kierunku Dworca Centralnego.
Od strony Krasińskiego na zamknięty fragment wjadą tylko osoby dojeżdżające do posesji. Dla nich zostanie wprowadzony ruch dwukierunkowy. Tramwaje kursujące Popiełuszki mają działać bez zmian.
Dzień później problem pojawi się kilka przystanków dalej. W niedzielę 8 listopada tramwajarze wymienią zwrotnicę na pętli Marymont-Potok. Linia 15 nie dojedzie tego dnia do swojej standardowej pętli. Od placu Wilsona tramwaje pojadą Słowackiego i zakończą trasę na pętli Metro Marymont.
Wyłączone zostaną stanowiska przystankowe Plac Wilsona 13 i 14, Bohomolca 03 i 04 oraz Marymont-Potok 03, 04 i 05. Dla linii 15, 17 i 27 będą obowiązywały specjalne rozkłady jazdy.
To oznacza, że pasażer, który normalnie korzysta z linii 17 albo 27, również powinien sprawdzić godzinę odjazdu, mimo że zmiana trasy dotyczy przede wszystkim „15”.
Słowackiego i Klasyków zamknięte po 11 listopada
Zakończenie pierwszej serii remontów nie da kierowcom dłuższej przerwy. W środę 11 listopada o godz. 22:00 drogowcy rozpoczną frezowanie ulicy Słowackiego na Żoliborzu.
Zamknięty zostanie odcinek od placu Wilsona do skrzyżowania z Potocką i Popiełuszki. Przejazd ma zostać przywrócony dopiero w poniedziałek 16 listopada o godz. 4:00.
Podstawowy objazd poprowadzi Popiełuszki i Krasińskiego oraz Mickiewicza i Potocką. Kierowcy będą mogli pojechać również z Marymonckiej trasą S8, Broniewskiego i Krasińskiego. Druga możliwość prowadzi z placu Wilsona przez Krasińskiego, Wisłostradę i trasę S8 do Marymonckiej.
Autobusy 116, 518 i N44 ominą remintowany fragment ulicami Popiełuszki i Krasińskiego. Nieczynne będą także przystanki Plac Wilsona 01 i 02 oraz Teatr Komedia 01 i 02.
W tym samym terminie duże zmiany czekają mieszkańców Białołęki. Po pracach na Modlińskiej drogowcy przejdą na ulicę Klasyków. Sam remont rozpoczął się już wcześniej od chodników i krawężników. ZDM zaplanował tam także wyniesienie części przejść dla pieszych, azyl przy Krokwi oraz rondo na skrzyżowaniu z Podkładową.
Od 11 listopada godz. 22:00 ulica Klasyków zostanie zamknięta w obu kierunkach pomiędzy Czarodzieja a Podkładową. Same skrzyżowania z tymi ulicami pozostaną przejezdne.
Objazd wyznaczono ulicami Bohaterów, Ołówkową, Parowozową, Polnych Kwiatów, Jeżowskiego, Parcelacyjną i Mehoffera. Do Polnych Kwiatów będzie można dostać się także przez Czołową i Wałuszewską. Autobus 152 zmieni trasę.
Także tutaj koniec frezowania zaplanowano na 16 listopada o godz. 4:00.
Jak zaplanować przejazd podczas listopadowych remontów?
W kilku miejscach zmiany będą trwały równocześnie, dlatego samo sprawdzenie jednej zamkniętej ulicy może nie wystarczyć. Najważniejsze terminy i trasy warto sprawdzić jeszcze przed wyjazdem:
- Mokotów: od 6 listopada godz. 22:00 do 11 listopada godz. 4:00 omijaj Czerniakowską pomiędzy Trasą Siekierkowską a Idzikowskiego i Gołkowską. Przy przejeździe północ-południe zaplanuj trasę przez Aleję Witosa, Jana III Sobieskiego albo Belwederską.
- Białołęka: od 6 do 10 listopada na Modlińskiej w stronę Pragi będzie dostępny tylko 1 pas, a od 11 listopada wieczorem zamknięty zostanie fragment Klasyków. Przed wyjazdem sprawdź również trasę autobusów 211, 511, 900 i 152.
- Żoliborz i Marymont: w weekend 7-8 listopada utrudnienia obejmą Popiełuszki i pętlę Marymont-Potok. Od 11 listopada wieczorem zamknięta będzie z kolei Słowackiego. Pasażerowie powinni sprawdzić specjalne rozkłady linii 15, 17, 27, 116, 518 i N44.
Najwięcej zmian nakłada się na siebie w dniach 6-11 listopada. Część remontów kończy się przed rozpoczęciem kolejnych, ale na Żoliborzu i Białołęce kierowcy oraz pasażerowie będą odczuwali zmiany praktycznie przez całą pierwszą połowę miesiąca.
Magister inżynier Technologii Żywienia i szef kuchni. Absolwent Gastronomii i Sztuki Kulinarnej na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. W redakcji łączy inżynierskie podejście do technologii żywności z wieloletnią praktyką za „sterami” profesjonalnej kuchni. Specjalizuje się w prześwietlaniu składów produktów, tropieniu „paragonów grozy” oraz wyjaśnianiu standardów sanitarnych. Jego teksty pomagają czytelnikom nie tylko lepiej gotować, ale przede wszystkim świadomie kupować i jeść bezpiecznie.