Zderzenie na S2 w Warszawie. Kilkukilometrowy korek na wjeździe do stolicy
Duże utrudnienia w czwartek rano na Południowej Obwodnicy Warszawy. Na trasie S2 zderzyły się dwa samochody osobowe. Jeden z pasów został zablokowany, a na wjeździe do stolicy od strony wschodniej utworzył się kilkukilometrowy korek.
Według relacji tvnwarszawa.pl kierowcy tracili w zatorze około 20 minut. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad potwierdziła zdarzenie na odcinku między węzłami Patriotów i Wilanów.
Zderzenie dwóch aut na S2
Do zdarzenia doszło w czwartek rano, 5 listopada, na Południowej Obwodnicy Warszawy.
Jak informował reporter tvnwarszawa.pl Mateusz Mżyk, dwa samochody osobowe zderzyły się na jezdni trasy S2 prowadzącej w kierunku lotniska i zachodniej części Warszawy.
Do kolizji doszło tuż przed Wałem Miedzeszyńskim.
W zdarzeniu uczestniczyły srebrny Hyundai oraz czarne Audi.
Według wstępnej relacji wyglądało ono na najechanie jednego samochodu na drugi.
Zablokowany środkowy pas
Uszkodzone samochody zatrzymały się na środkowym pasie ruchu.
To właśnie ten pas został wyłączony z ruchu.
Kierowcy mogli przejeżdżać lewym oraz prawym pasem, jednak w porannym szczycie szybko doprowadziło to do powstania dużego zatoru.
GDDKiA potwierdziła, że na odcinku S2 pomiędzy węzłami Patriotów i Wilanów doszło do zderzenia pojazdów i zablokowania jednego pasa ruchu.
Według danych zarządcy drogi utrudnienia rozpoczęły się około godziny 7.58.
Korek miał około 6 kilometrów
Skutki niewielkiej kolizji szybko odczuli kierowcy jadący od wschodniej strony Warszawy, a korek osiągnął około 6 kilometrów długości.
Przejazd zatłoczonym fragmentem trasy oznaczał dodatkowo około 20 minut oczekiwania.
Problemy dotyczyły kierowców poruszających się w kierunku zachodnim – w stronę lotniska, Ursynowa i dalszego odcinka obwodnicy.
Na miejscu pracowała służba drogowa
Według relacji z miejsca zdarzenia przy samochodach pracowała służba drogowa.
Na miejscu nie było wówczas policji ani straży pożarnej.
Nie ma informacji o osobach poszkodowanych.
Zdarzenie wyglądało na kolizję, a głównym problemem były utrudnienia komunikacyjne spowodowane zajęciem jednego z trzech pasów.
GDDKiA wskazała przewidywaną godzinę zakończenia utrudnień
Według oficjalnej listy utrudnień GDDKiA problemy na S2 miały potrwać do około godziny 10:00
Czas ten może się jednak zmienić w zależności od tego, jak szybko uda się usunąć pojazdy i przywrócić pełną przepustowość trasy.
Po udrożnieniu wszystkich pasów korek również może rozładowywać się jeszcze przez pewien czas.
Kierowcy powinni omijać ten fragment S2
Osoby jadące od wschodniej części Warszawy w kierunku lotniska i Ursynowa powinny przed podróżą sprawdzić aktualną sytuację na trasie.
Nawet po usunięciu pojazdów kilkukilometrowy zator może powodować opóźnienia.
Największe utrudnienia wystąpiły na S2 przed Wałem Miedzeszyńskim, gdzie po zderzeniu dwóch samochodów osobowych zablokowany został środkowy pas ruchu.
Magister inżynier Technologii Żywienia i szef kuchni. Absolwent Gastronomii i Sztuki Kulinarnej na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. W redakcji łączy inżynierskie podejście do technologii żywności z wieloletnią praktyką za „sterami” profesjonalnej kuchni. Specjalizuje się w prześwietlaniu składów produktów, tropieniu „paragonów grozy” oraz wyjaśnianiu standardów sanitarnych. Jego teksty pomagają czytelnikom nie tylko lepiej gotować, ale przede wszystkim świadomie kupować i jeść bezpiecznie.