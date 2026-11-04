Atak w centrum Warszawy. 29-letni Brytyjczyk wpadł przy powrocie do Polski
29-letni obywatel Wielkiej Brytanii został zatrzymany w związku z brutalnym atakiem na 28-letniego Polaka w centrum Warszawy. Według Policji poszkodowany został dotkliwie pobity, doznał poważnych obrażeń głowy, a następnie stracił telefon komórkowy wart około 5000 zł.
Podejrzany po zdarzeniu miał wyjechać z Polski na Ukrainę. Został zatrzymany przez Straż Graniczną, gdy próbował ponownie wjechać na terytorium Polski. Usłyszał zarzuty rozboju oraz spowodowania uszczerbku na zdrowiu. Sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu na 3 miesiące.
Atak przy ulicy Pankiewicza
Do zdarzenia doszło przy ulicy Pankiewicza w centrum Warszawy.
Sprawą zajęli się policjanci z Wydziału do walki z Przestępczością Przeciwko Życiu i Zdrowiu Komendy Rejonowej Policji Warszawa I przy ulicy Wilczej.
Według ustaleń funkcjonariuszy 28-letni obywatel Polski został dotkliwie pobity.
Policja przekazała, że mężczyzna doznał poważnych obrażeń głowy.
Na tym zdarzenie się nie zakończyło.
Napastnik miał również zabrać pokrzywdzonemu telefon komórkowy o wartości około 5000 zł.
Policjanci ustalili 29-letniego obywatela Wielkiej Brytanii
Funkcjonariusze rozpoczęli działania mające ustalić osobę podejrzewaną o atak.
W wyniku przeprowadzonych czynności wytypowali 29-letniego obywatela Wielkiej Brytanii.
Według Policji mężczyzna po zdarzeniu opuścił Warszawę, a następnie wyjechał z Polski na Ukrainę.
Wyjazd za granicę nie zakończył jednak poszukiwań.
Zatrzymany podczas powrotu do Polski
Przełom nastąpił, gdy 29-latek próbował ponownie wjechać na terytorium Polski przez granicę polsko-ukraińską.
Został zatrzymany przez funkcjonariuszy Straży Granicznej.
Następnie przekazano go policjantom z Komendy Powiatowej Policji w Hrubieszowie.
Kolejnym etapem było przewiezienie zatrzymanego do Warszawy.
Tam śródmiejscy policjanci przeprowadzili dalsze czynności procesowe.
Usłyszał dwa zarzuty
Na podstawie zebranego materiału dowodowego 29-latek usłyszał zarzuty.
Śledczy zarzucają mu rozbój oraz spowodowanie uszczerbku na zdrowiu.
Rozbój jest jednym z poważniejszych przestępstw przeciwko mieniu, ponieważ łączy zabór rzeczy z użyciem przemocy, groźbą natychmiastowego użycia przemocy albo doprowadzeniem osoby do stanu nieprzytomności lub bezbronności.
W tej sprawie według ustaleń Policji przemoc miała poprzedzić zabranie telefonu należącego do pokrzywdzonego.
Prokuratura chciała aresztu
Postępowanie nadzoruje Prokuratura Rejonowa Warszawa-Śródmieście.
Po wykonaniu czynności z podejrzanym prokuratura skierowała do sądu wniosek o zastosowanie tymczasowego aresztowania.
Sąd przychylił się do tego wniosku.
29-letni obywatel Wielkiej Brytanii ma spędzić w areszcie najbliższe 3 miesiące.
Tymczasowe aresztowanie jest środkiem zapobiegawczym stosowanym na czas postępowania. Nie jest równoznaczne z uznaniem podejrzanego za winnego.
O odpowiedzialności karnej będzie mógł ostatecznie zdecydować sąd.
Grozi mu do 15 lat więzienia
Według informacji przekazanych przez Policję 29-latkowi grozi kara do 15 lat pozbawienia wolności.
Ostateczny wymiar ewentualnej kary będzie zależał od ustaleń postępowania, kwalifikacji prawnej czynów oraz późniejszej decyzji sądu.
Na obecnym etapie mężczyzna pozostaje podejrzanym.
W sprawie współpracowało kilka służb
Zatrzymanie było efektem współpracy kilku jednostek.
Tożsamość podejrzanego ustalili śródmiejscy policjanci z Warszawy.
Przy granicy zatrzymali go funkcjonariusze Straży Granicznej, a następnie działania prowadzili także policjanci z Hrubieszowa.
Ostatecznie 29-latek został przewieziony do Warszawy, gdzie przedstawiono mu zarzuty.
Co dalej ze sprawą?
Postępowanie pozostaje pod nadzorem Prokuratury Rejonowej Warszawa-Śródmieście.
W kolejnych etapach śledczy będą gromadzić i analizować materiał dowodowy dotyczący przebiegu ataku oraz obrażeń pokrzywdzonego.
Na razie sąd zdecydował, że podejrzany przez 3 miesiące pozostanie w tymczasowym areszcie.
Za zarzucane mu czyny, zgodnie z informacją Policji, może mu grozić do 15 lat pozbawienia wolności.
Magister inżynier Technologii Żywienia i szef kuchni. Absolwent Gastronomii i Sztuki Kulinarnej na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. W redakcji łączy inżynierskie podejście do technologii żywności z wieloletnią praktyką za „sterami” profesjonalnej kuchni. Specjalizuje się w prześwietlaniu składów produktów, tropieniu „paragonów grozy” oraz wyjaśnianiu standardów sanitarnych. Jego teksty pomagają czytelnikom nie tylko lepiej gotować, ale przede wszystkim świadomie kupować i jeść bezpiecznie.