Przepisy już działają. Koniec z pracą 8-16, koniec z braniem urlopu na załatwianie formalności
W poniedziałek o 17:40 miejskie stanowiska obsługi mieszkańców na Pradze-Południe są jeszcze czynne, ale punkt paszportowy w tym samym budynku zakończył już przyjmowanie interesantów. Dłuższe godziny urzędowania rzeczywiście obowiązują, jednak o możliwości załatwienia sprawy po pracy decydują rodzaj instytucji, konkretny wydział i zasady pobierania numerków. Sprawdziliśmy, które placówki należą do miasta, które do administracji rządowej i gdzie po 16:00 można jeszcze złożyć dokumenty.
Obsługa do 18:00 przynajmniej raz w tygodniu. To zasada dla określonych urzędów
Podstawą dla urzędów służby cywilnej jest zarządzenie nr 525 Prezesa Rady Ministrów z 26 października 2023 roku w sprawie sposobu organizacji czasu pracy urzędów, opublikowane w Monitorze Polskim z 2023 roku pod poz. 1189. Zgodnie z § 2 ust. 2 w urzędach wykonujących zadania związane z obsługą interesantów pracę należy zorganizować tak, aby przynajmniej w 1 dniu tygodnia zadania te były wykonywane między 8:00 a 18:00. Przepis nie powstał dopiero jesienią 2026 roku. Dodatkowo 15 maja 2025 roku Szefowa Służby Cywilnej zaleciła, aby wydłużonym dniem był poniedziałek, chyba że lokalne warunki uzasadniają wybór innego dnia. Właśnie dlatego poniedziałek jest najczęściej spotykanym terminem popołudniowej obsługi.
Drugim aktem jest rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 17 kwietnia 2025 roku w sprawie zasad ustalania przez kierowników niektórych urzędów rozkładu czasu pracy w tygodniu oraz jego wymiaru w poszczególnych dniach tygodnia, Dz.U. z 2025 roku poz. 512. Weszło w życie 26 kwietnia 2025 roku, a jego § 2 ust. 2 przewiduje analogiczną zasadę obsługi między 8:00 a 18:00 co najmniej raz w tygodniu dla objętych nim urzędów. Nie jest więc prawdą, że jedna nowa ustawa zakończyła pracę wszystkich polskich urzędów w godzinach 8:00-16:00. Oba akty dotyczą wskazanych grup instytucji i organizacji ich pracy. Dłuższa dostępność urzędu nie oznacza również, że każdy jego pracownik musi spędzać w pracy 10 godzin dziennie.
Urząd dzielnicy należy do miasta. Urząd skarbowy i wojewódzki już nie
Do administracji samorządowej należą Urząd m.st. Warszawy oraz jego struktury w dzielnicach. Miejskie są Wydziały Obsługi Mieszkańców i delegatury Biura Administracji i Spraw Obywatelskich zajmujące się dowodami osobistymi, meldunkiem, prawem jazdy i rejestracją pojazdów. Sprawy te załatwia się w strukturach miasta, nawet gdy są to zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Dla godzin pracy znaczenie ma organizacja urzędu i status jego pracowników. Zarządzenie dotyczące służby cywilnej nie przenosi się automatycznie na warszawski samorząd.
Inaczej jest z Mazowieckim Urzędem Wojewódzkim, który obsługuje wojewodę, czyli przedstawiciela rządu w województwie. Do miasta nie należą również urzędy skarbowe działające w Krajowej Administracji Skarbowej. ZUS i NFZ są natomiast odrębnymi instytucjami państwowymi, co nie oznacza objęcia omawianym harmonogramem służby cywilnej. Wspólny adres ani rezerwacja przez miejską stronę nie rozstrzygają, kto odpowiada za obsługę. Urząd marszałkowski to z kolei administracja samorządu województwa.
Warszawa ustaliła własne, wydłużone godziny obsługi. Według serwisu Warszawa 19115 miejskie Wydziały Obsługi Mieszkańców przyjmują w poniedziałki od 8:00 do 18:00, a od wtorku do piątku od 8:00 do 16:00. Taki harmonogram podano też dla delegatur Biura Administracji i Spraw Obywatelskich, między innymi w Wawrze przy ul. Żegańskiej 1 oraz na Woli przy al. Solidarności 90. Poniedziałkową wizytę po pracy można więc zaplanować także w urzędzie miejskim. Te godziny wynikają z organizacji obsługi przez samorząd.
Co jest czynne dłużej w Warszawie? Godziny zależą od konkretnej sprawy
Zestawienie przedstawia zwykłe godziny obsługi w dni robocze, sprawdzone w oficjalnych wykazach 4 listopada 2026 roku. Pokazuje, kiedy kończy się przyjmowanie mieszkańców i gdzie funkcjonuje wydłużony poniedziałek. Osobną sprawą są komunikaty o dniach wolnych, awariach i czasowych zmianach organizacji pracy, które mogą zmienić zwykły rozkład. W dużych instytucjach ogólne „godziny pracy urzędu” nie wystarczają do ustalenia dostępności konkretnego stanowiska. Szczególne znaczenie mają terminy wydawania numerków wskazane w ostatniej kolumnie.
|Placówka lub usługa
|Kto ją prowadzi
|Poniedziałek
|Wtorek-piątek
|Istotne ograniczenie
|Wydziały Obsługi Mieszkańców w urzędach dzielnic
|Miasto Warszawa
|8:00-18:00
|8:00-16:00
|Godziny specjalistycznej usługi należy sprawdzić oddzielnie
|Dowód osobisty, meldunek, rejestracja pojazdu, prawo jazdy w delegaturach BAiSO
|Miasto Warszawa
|8:00-18:00
|8:00-16:00
|Możliwość obsługi zależy również od kolejki i dostępnych terminów
|Urząd Skarbowy Warszawa-Wawer
|Administracja rządowa, KAS
|8:00-18:00
|8:00-15:00
|Przed wizytą należy sprawdzić sposób jej umawiania
|Warszawskie punkty paszportowe wskazane w wykazie MUW, m.in. Krucza, Floriańska i Praga-Południe
|Obsługa paszportowa administracji wojewody
|10:00-17:30
|8:00-15:30
|Liczba numerków w danym dniu jest ograniczona
|Kancelaria Główna Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, pl. Bankowy 3/5
|Administracja rządowa
|8:00-18:00
|8:00-16:00
|Biletomat wydaje numerki odpowiednio do 17:30 i 15:30
|ZUS III Oddział w Warszawie, ul. Czerniakowska 16
|ZUS, instytucja państwowa
|8:00-17:00
|8:00-15:00
|Bilety można pobrać odpowiednio do 16:45 i 14:45
|Sala Obsługi Klientów Mazowieckiego OW NFZ, ul. Chałubińskiego 8
|NFZ, instytucja państwowa
|8:00-18:00
|8:00-16:00
|Numerki są wydawane odpowiednio do 17:30 i 15:30
O 17:40 dowód jeszcze w godzinach obsługi, paszport i ZUS już zamknięte
Różnice dobrze pokazuje Grochowska 274, gdzie mieści się Urząd Dzielnicy Praga-Południe, a także terenowy punkt paszportowy. Osoba przychodząca w poniedziałek o 17:40 nadal trafia w ogłoszone godziny miejskiej obsługi spraw dowodowych, lecz jest już po godzinach przyjmowania wniosków paszportowych. W punkcie paszportowym obsługa zakończyła się o 17:30. Nie oznacza to jednak gwarancji załatwienia dowodu tuż przed 18:00: pozostają kolejka i zasady obsługi danego stanowiska.
Inny przykład dotyczy osoby kończącej pracę o 16:00, która chce złożyć dokumenty podatkowe i porozmawiać o swojej sprawie w ZUS. W poniedziałek urząd skarbowy Warszawa-Wawer przyjmuje do 18:00, więc zostaje czas na dojazd. ZUS przy Czerniakowskiej kończy obsługę godzinę wcześniej, a bilet trzeba pobrać najpóźniej o 16:45. We wtorek obie te placówki kończą przyjmowanie o 15:00, dlatego samo ogólne hasło o wydłużonych godzinach niczego takiej osobie nie rozwiązuje. Poniedziałkowa dostępność fiskusa jest praktycznym przykładem obsługi zgodnej z rządową zasadą. Krótszy harmonogram ZUS pokazuje natomiast, że nie można rozciągać jej na każdą instytucję państwową.
Podobna ostrożność jest potrzebna przy pl. Bankowym. Mazowiecki Urząd Wojewódzki podaje ogólne godziny pracy 8:00-16:00, ale jego Kancelaria Główna przyjmuje w poniedziałki do 18:00. Oddanie pisma w kancelarii nie jest jednak tym samym co osobiste załatwienie każdej sprawy w dowolnym wydziale. Dodatkowo numerki do biura podawczego są wydawane tylko do 17:30, a internetowo udostępnione terminy poniedziałkowych wizyt kończą się o 17:25. Osoba przychodząca o 17:50 może więc zobaczyć czynną kancelarię, a mimo to nie otrzymać już biletu. Wydłużone godziny zwiększają dostępność, lecz nie usuwają limitów i zasad organizacji kolejki.
Badanie urzędów: 75 proc. deklarowało wydłużoną obsługę
Ankietę Kancelarii Prezesa Rady Ministrów dotyczącą okresu od połowy maja do połowy października 2025 roku wypełniło 1698 urzędów. Spośród 1560 jednostek deklarujących zadania związane z obsługą interesantów 1175, czyli 75 proc., wskazało wydłużone godziny. Pełny przedział 8:00-18:00 przynajmniej raz w tygodniu deklarowały 1043 urzędy, czyli 67 proc. tej grupy; kolejne 132 jednostki przyjmowały w innych wydłużonych godzinach. Pozostałe 385 nie deklarowało wydłużonej obsługi. Są to wyniki badania z 2025 roku, a nie bieżący spis placówek otwartych dziś wieczorem. Pokazują skalę różnic w praktycznej dostępności urzędów.
Przed wyjściem sprawdź godziny usługi i ostatni termin pobrania numerka
Planowanie wizyty najlepiej zacząć od nazwy sprawy: dowód osobisty, paszport, dokument podatkowy, emerytura albo karta EKUZ. Potem należy wybrać placówkę i sprawdzić jej godziny obsługi klientów. W miejskich sprawach Warszawy służy do tego serwis Warszawa 19115, przy paszportach wykaz Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, a przy pozostałych formalnościach strona urzędu skarbowego, ZUS lub NFZ. Przy kilku sprawach załatwianych jednego dnia trzeba sprawdzić każdą oddzielnie, nawet jeśli stanowiska znajdują się pod wspólnym adresem. Pozwala to uniknąć pomylenia godzin pracy pracowników z harmonogarmem przyjmowania mieszkańców.
Drugim krokiem jest ustalenie, czy potrzebna jest rezerwacja, do której godziny działa kolejkomat i czy liczba biletów jest ograniczona. NFZ przy Chałubińskiego jest dobrym ostrzeżeniem: między 17:30 a 18:00 w poniedziałek może nadal obsługiwać osoby oczekujące, ale nie wydaje już nowych numerków. Dlatego dojazd trzeba planować według terminu pobrania biletu, z zapasem na kolejkę i ewentualne trudności. Warto wcześniej przygotować dokument tożsamości, wymagane załączniki oraz potwierdzenie opłaty, jeżeli dana procedura jej wymaga. Otwarte okienko nie pozwoli zakończyć formalności, do której brakuje podstawowego dokumentu.
Przed wyjściem pozostaje sprawdzenie aktualnego komunikatu placówki i potwierdzenia rezerwacji. Zwykły harmonogram nie zastępuje informacji o wyjątkowym dniu wolnym czy czasowym zamknięciu. W razie wątpliwości najlepiej zapytać o dostępność konkretnej usługi późnym popołudniem, zamiast ogólnie o otwarcie urzędu. Część formalności można rozpocząć lub przeprowadzić elektronicznie, co trzeba sprawdzić dla wybranej procedury. Dopiero wtedy można ocenić, czy osobista wizyta jest potrzebna i czy wydłużony poniedziałek pozwoli załatwić sprawę po pracy.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z blisko 20-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.