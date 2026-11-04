Biedronka ruszyła z wielką ofertą zabawek! Lamborghini, Ferrari i BMW za 149 zł. Rodzice mogą już kupować prezenty
Biedronka przygotowała nową ofertę dla najmłodszych miłośników motoryzacji. Od 3 listopada w sprzedaży dostępne są zdalnie sterowane samochody sportowe marki Rastar, wzorowane na luksusowych modelach znanych producentów. Wśród propozycji znalazły się Lamborghini, Ferrari i BMW. Cena zaczyna się od 149 zł za zestaw z kontrolerem.
Sportowe samochody w Biedronce. Nowa oferta przed Mikołajkami
Listopad to miesiąc, w którym wielu rodziców rozpoczyna poszukiwania prezentów na Mikołajki i Boże Narodzenie.
Biedronka postanowiła wykorzystać ten okres, wprowadzając do sprzedaży zdalnie sterowane samochody sportowe.
Zabawki marki Rastar przedstawiają miniaturowe wersje luksusowych pojazdów, które na co dzień można zobaczyć na ulicach największych miast świata.
Wszystkie prezentowane modele wykonano w skali 1:14, co oznacza, że są czternaście razy mniejsze od rzeczywistych samochodów.
W zestawie znajduje się kontroler umożliwiający zdalne sterowanie pojazdem.
Lamborghini, Ferrari i BMW. Trzy modele przyciągają uwagę
Na materiałach promocyjnych Biedronki widoczne są między innymi:
- Lamborghini Huracán STO – sportowy samochód w niebiesko-czarnej kolorystyce.
- BMW XM – duży SUV w ciemnym kolorze.
- Ferrari – czerwony samochód sportowy.
Zabawki nawiązują wyglądem do rzeczywistych pojazdów, odwzorowując charakterystyczne sylwetki i detale nadwozia.
To propozycja nie tylko dla dzieci, ale również dla osób zainteresowanych kolekcjonowaniem modeli samochodów.
Ile kosztują zdalnie sterowane samochody w Biedronce?
Cena wynosi od 149 zł za opakowanie.
W zestawie znajduje się samochód w skali 1:14 oraz kontroler.
Na materiałach promocyjnych sieć oznaczyła ofertę jako „supercena”.
Nie podano jednak wcześniejszej ceny produktu ani procentowej obniżki, dlatego nie można określić wysokości ewentualnego rabatu.
Warto również zwrócić uwagę na oznaczenie wieku.
Zabawki są przeznaczone dla dzieci od 3. roku życia, zgodnie z informacją zamieszczoną na reklamie.
Oferta już dostępna. Czy trzeba się spieszyć?
Nowa oferta rozpoczęła się we wtorek, 3 listopada 2026 roku.
Na przedstawionym materiale promocyjnym Biedronka nie wskazała daty jej zakończenia.
Dostępność konkretnych modeli może zależeć od sklepu. Nie ma gwarancji, że wszystkie warianty będą dostępne w każdej placówce.
Przed zakupem warto również sprawdzić na opakowaniu sposób zasilania samochodu i kontrolera oraz informację, czy baterie znajdują się w zestawie.
Co to oznacza dla Ciebie?
Jeżeli szukasz prezentu dla dziecka zainteresowanego samochodami, Biedronka wprowadziła do sprzedaży modele zdalnie sterowane w skali 1:14.
Wśród prezentowanych pojazdów są Lamborghini Huracán STO, BMW XM i czerwone Ferrari.
Cena zaczyna się od 149 zł, a oferta obowiązuje od 3 listopada. To jedna z propozycji, które można rozważyć podczas przygotowań do grudniowych zakupów prezentowych.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.