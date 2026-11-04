Od dziś gigantyczne promocje w Action! Ceny spadły nawet o 25 procent. Niektóre produkty kosztują zaledwie 3,49 zł
W środę, 4 listopada, w sklepach Action ruszyła nowa fala promocji. Sieć obniżyła ceny słodyczy, kosmetyków, dekoracji świątecznych, a nawet akcesoriów do grzejników. Rabaty sięgają 25 procent, a najtańszy produkt z przedstawionej oferty kosztuje tylko 3,49 zł. Klienci mają tydzień na skorzystanie z obniżek, ale dostępność poszczególnych artykułów może być ograniczona.
Wielka promocja w Action od środy. Ceny mocno w dół
Action rozpoczął kolejną promocję tygodnia. Od 4 listopada klienci mogą kupić wybrane produkty w obniżonych cenach.
W ofercie znalazły się zarówno artykuły codziennego użytku, jak i produkty związane z nadchodzącymi świętami Bożego Narodzenia.
Niektóre obniżki przekraczają 20 procent, a w przypadku dekoracji świątecznych rabat wynosi nawet 25 procent.
Promocje obowiązują od środy, 4 listopada, do wtorku, 10 listopada 2026 roku.
KitKat White taniej. Opakowanie ośmiu sztuk za 10,95 zł
Jedną z przecenionych propozycji jest zestaw ośmiu batoników KitKat White.
Cena spadła z 13,49 zł do 10,95 zł.
Oznacza to obniżkę o 18 procent i oszczędność 2,54 zł na jednym opakowaniu.
To propozycja dla osób, które lubią białą czekoladę i szukają większych opakowań słodyczy.
Kosmetyki już od 3,49 zł. Przeceniono maseczki i pudry
Action przygotował również obniżki w dziale kosmetycznym.
Hydrożelowa maska na twarz ze śluzem ślimaka Skin Bliss kosztuje obecnie 3,49 zł zamiast 3,95 zł.
To rabat wynoszący 11 procent.
Kolejną propozycją jest puder utrwalający makijaż Max & More, dostępny w różnych wariantach.
Jego cena spadła z 12,90 zł do 9,95 zł, czyli o 22 procent.
Kosmetyki należą do najtańszych produktów objętych aktualną promocją tygodnia.
Świąteczne dekoracje z dużymi rabatami. Bombki Disney 25 procent taniej
W Action rozpoczął się również sezon na zakupy bożonarodzeniowe.
W promocji znalazły się bombki choinkowe Disney. Zestaw zawiera cztery ozdoby o średnicy 7,5 cm, dostępne w różnych wariantach.
Cena spadła z 16,95 zł do 12,69 zł.
To obniżka o 25 procent.
Sieć przeceniła również dekorację świąteczną z oświetleniem LED w kształcie gwiazdy.
Ozdoba ma 25 cm wysokości i kosztuje obecnie 7,95 zł zamiast 9,95 zł.
Rabat wynosi 20 procent.
To jedne z pierwszych listopadowych okazji dla osób, które chcą wcześniej przygotować dom na Boże Narodzenie.
Nietypowy produkt również przeceniony. Wentylatory do grzejników za 69,99 zł
Wśród ofert tygodnia znalazł się także zestaw wentylatorów do grzejników o deklarowanej mocy 5 W.
Urządzenia mają wspomagać rozprowadzanie ciepłego powietrza w pomieszczeniu.
Cena zestawu została obniżona z 89 zł do 69,99 zł.
Oznacza to rabat wynoszący 21 procent i oszczędność 19,01 zł.
Warto pamiętać, że tego typu akcesoria nie wytwarzają dodatkowego ciepła, lecz pomagają rozprowadzać powietrze ogrzane przez grzejnik. Ich rzeczywista skuteczność zależy między innymi od konstrukcji grzejnika i warunków w pomieszczeniu.
Lista promocji w Action od 4 listopada
|Produkt
|Cena promocyjna
|Obniżka
|KitKat White, 8 sztuk
|10,95 zł
|18%
|Maska hydrożelowa Skin Bliss
|3,49 zł
|11%
|Puder Max & More
|9,95 zł
|22%
|Bombki Disney, 4 sztuki
|12,69 zł
|25%
|Dekoracja świąteczna LED, 25 cm
|7,95 zł
|20%
|Wentylatory do grzejników, zestaw
|69,99 zł
|21%
Podane ceny wcześniejsze to najniższe ceny z 30 dni przed obniżką, zgodnie z oznaczeniami na stronie Action.
Do kiedy potrwa promocja?
Nowa oferta tygodnia obowiązuje od 4 do 10 listopada 2026 roku.
W praktyce oznacza to, że klienci mają siedem dni na skorzystanie z przedstawionych obniżek.
Warto jednak pamiętać, że dostępność poszczególnych produktów może różnić się w zależności od sklepu.
Co to oznacza dla Ciebie?
Jeżeli planujesz zakupy w Action, od środy możesz znaleźć przecenione kosmetyki, słodycze i dekoracje świąteczne.
Największy procentowy rabat spośród przedstawionych ofert dotyczy bombek Disney, których cena została obniżona o 25 procent.
Z kolei najtańszym produktem na liście jest hydrożelowa maska Skin Bliss za 3,49 zł.
Promocje kończą się we wtorek, 10 listopada. Przed zakupami warto sprawdzić dostępność produktów w najbliższym sklepie.
Źródło: Action Polska – oficjalna oferta „Promocja tygodnia”, 4–10 listopada 2026 roku.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.