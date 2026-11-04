Gigantyczne promocje w Lidlu od piątku! Masło za 2,49 zł, mięso 41 proc. taniej. Klienci mają tylko dwa dni
Lidl przygotował kolejną falę dużych obniżek. Od piątku, 6 listopada, klienci będą mogli kupić masło za 2,49 zł, filet z piersi indyka za 19,99 zł za kilogram oraz polskie jabłka przecenione o 44 procent. To jednak nie koniec okazji. Sieć przygotowała także rabat na łososia wędzonego. Część promocji wymaga aktywowania kuponu w aplikacji Lidl Plus, a wszystkie przedstawione oferty obowiązują tylko przez dwa dni.
Masło za 2,49 zł w Lidlu. Cena spada o połowę
Jedną z najciekawszych promocji jest obniżka ceny masła Pilos Ekstra 83 proc. tłuszczu.
Od piątku opakowanie o wadze 200 gramów będzie można kupić za 2,49 zł zamiast 4,99 zł.
To obniżka o 50 procent.
Jest jednak kilka warunków. Promocyjna cena obowiązuje przy zakupie trzech opakowań, po aktywowaniu odpowiedniego kuponu w aplikacji Lidl Plus.
Limit wynosi trzy opakowania na kupon.
Oznacza to, że za trzy kostki masła klient zapłaci łącznie 7,47 zł zamiast 14,97 zł.
Oszczędność wyniesie 7,50 zł.
Filet z piersi indyka za 19,99 zł. Duża obniżka na mięso
Lidl przeceni również świeże mięso.
Filet z piersi indyka XXL marki Rzeźnik będzie kosztował 19,99 zł za kilogram.
Cena przed obniżką wynosi 33,99 zł za kilogram.
Oznacza to rabat w wysokości 41 procent i oszczędność 14 zł na każdym kilogramie.
Promocja wymaga aktywowania kuponu w aplikacji Lidl Plus.
Obowiązuje limit trzech kilogramów na kupon.
Przy zakupie trzech kilogramów klient zapłaci 59,97 zł zamiast 101,97 zł według ceny przed obniżką.
Łączna oszczędność może wynieść 42 zł.
Polskie jabłka przecenione o 44 procent. Kilogram za 2,49 zł
Kolejna promocja obejmuje polskie jabłka czerwone, sprzedawane luzem.
Ich cena spadnie z 4,49 zł do 2,49 zł za kilogram.
To obniżka o 44 procent.
W tym przypadku na przedstawionej ofercie nie wskazano konieczności aktywowania kuponu Lidl Plus.
Jabłka mogą zainteresować osoby planujące przygotowanie szarlotki, kompotu czy domowych przetworów, a także klientów kupujących owoce do codziennego jedzenia.
Łosoś wędzony również taniej. Drugi produkt z rabatem 60 procent
W promocji znalazły się także wszystkie łososie wędzone Nautica i Deluxe w opakowaniach po 100 gramów.
Lidl przygotował ofertę, w której drugi, tańszy produkt będzie kosztował o 60 procent mniej.
Można dowolnie mieszać produkty objęte akcją.
Promocja wymaga aktywowania kuponu w aplikacji Lidl Plus, a limit wynosi cztery opakowania na kupon.
Warto pamiętać, że rabat nie dotyczy całych zakupów. Obniżka naliczana jest na drugi, tańszy produkt z pary.
Przykładowo, jeśli dwa opakowania kosztowałyby po 15 zł, klient zapłaciłby 21 zł zamiast 30 zł.
To przykład obliczenia rabatu, a nie deklarowana cena łososia w Lidlu.
Lista promocji Lidla od 6 listopada
|Produkt
|Cena promocyjna
|Warunek
|Masło Pilos Ekstra 83%, 200 g
|2,49 zł/szt.
|Zakup 3 sztuk, kupon Lidl Plus
|Filet z piersi indyka XXL
|19,99 zł/kg
|Kupon Lidl Plus
|Polskie jabłka czerwone
|2,49 zł/kg
|Bez wskazanego kuponu
|Łosoś wędzony Nautica i Deluxe, 100 g
|Drugi tańszy −60%
|Kupon Lidl Plus
Tylko dwa dni na zakupy. Promocja kończy się w sobotę
Wszystkie przedstawione promocje obowiązują od piątku, 6 listopada, do soboty, 7 listopada 2026 roku.
To oznacza, że klienci mają tylko dwa dni na skorzystanie z obniżek.
W przypadku produktów wymagających aplikacji Lidl Plus należy pamiętać o wcześniejszej aktywacji odpowiedniego kuponu.
Dostępność produktów może różnić się pomiędzy sklepami.
Co to oznacza dla Ciebie?
Jeśli planujesz większe zakupy spożywcze przed weekendem, Lidl przygotował kilka atrakcyjnych ofert.
Największa procentowa obniżka na konkretny produkt dotyczy masła Pilos, którego cena spadnie o połowę przy zakupie trzech opakowań.
Filet z piersi indyka będzie tańszy o 14 zł na kilogramie, a polskie jabłka o 2 zł na kilogramie.
Dodatkowo klienci mogą skorzystać z promocji na łososia wędzonego.
Ważne: oferty obowiązują tylko 6 i 7 listopada. Część z nich wymaga aplikacji Lidl Plus i aktywowania kuponu.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.