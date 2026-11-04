Chodzą po mieszkaniach i domach i sprawdzają. Polacy muszą udowodnić, że zapłacili
Po otrzymaniu pisma o zaległym abonamencie samo zapewnienie, że pieniądze zostały wpłacone, może nie wystarczyć do wyjaśnienia sprawy. Potrzebne są daty, kwoty i właściwy numer rachunku, a przy kontroli rejestracji znaczenie mają jeszcze inne dokumenty. Poczta Polska sprawdza obowiązki użytkowników radia i telewizji, ale brak potwierdzenia przelewu przy sobie nie oznacza automatycznie dodatkowej opłaty. Przepisy wyraźnie rozdzielają niezarejestrowany sprzęt od zaległości na istniejącym koncie abonenta.
Dokument rejestracji i dowód wpłaty potwierdzają różne rzeczy
Podstawą obowiązków użytkowników jest ustawa z 21 kwietnia 2005 roku o opłatach abonamentowych, której tekst jednolity ogłoszono w Dz.U. z 2025 roku pod poz. 1585. Zgodnie z art. 2 opłata wiąże się z używaniem odbiornika, a posiadanie urządzenia umożliwiającego natychmiastowy odbiór programu pozwala domniemywać jego używanie. Nie rozstrzyga więc deklaracja, że właściciel nie ogląda TVP albo nie słucha publicznego radia. Rachunek od operatora kablówki również nie zastępuje abonamentu. Odbiornik trzeba zarejestrować w ciągu 14 dni od wejścia w jego posiadanie, w placówce pocztowej albo przez internet, zgodnie z procedurą Poczty Polskiej.
Po rejestracji użytkownik otrzymuje indywidualny numer identyfikacyjny. Poczta wskazuje, że należy zachować zgłoszenie rejestracji lub zmiany danych oraz zawiadomienie o nadaniu tego numeru i okazywać je podczas kontroli obowiązku rejestracji. Paragon ze sklepu potwierdza zakup telewizora, lecz nie wykonanie formalności na poczcie. Z kolei samo zawiadomienie o nadaniu numeru nie pokazuje, czy abonent regularnie płacił.
Przy sporze o należność przydatne jest potwierdzenie wykonanej wpłaty gotówkowej albo zrealizowanego przelewu. Powinny z niego wynikać kwota i data, dane odbiorcy oraz numer rachunku, na który trafiły pieniądze. Niewypełniony blankiet, zapisany formularz przelewu lub samo ustawienie przyszłego zlecenia nie potwierdzają jeszcze zapłaty. Przykładowo abonent może mieć dokument rejestracji sprzed kilku lat i jednocześnie zaległość za ostatnie miesiące. Może też regularnie przelewać pieniądze, lecz popełnić błąd w rachunku odbiorcy. Dopiero porównanie dokumentów z rozliczeniem pozwala ustalić, co się wydarzyło.
Kontroler musi się wylegitymować. Nie ma prawa wejść do mieszkania siłą
Kontrole przeprowadzają upoważnieni pracownicy Centrum Obsługi Finansowej Poczty Polskiej. Podstawą jest art. 7 ustawy oraz rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z 10 września 2013 roku w sprawie kontroli wykonywania obowiązków związanych z opłatami abonamentowymi, Dz.U. z 2013 roku poz. 1140. Pracownik powinien okazać upoważnienie i legitymację służbową, a na żądanie kontrolowanego również dowód osobisty. Samo doręczanie korespondencji nie daje listonoszowi uprawnień kontrolera RTV.
Upoważnienie nie jest jednak zgodą na przeszukanie mieszkania. Przepisy abonamentowe nie dają pracownikowi Poczty prawa do wymuszenia wejścia do lokalu. Brak ustawowego obowiązku wpuszczenia kontrolera wskazywał Rzecznik Praw Obywatelskich, odwołując się do konstytucyjnej ochrony mieszkania. Odmowa dostępu nie likwiduje przy tym obowiązku rejestracji ani opłacania abonamentu. Nie zatrzymuje również rozliczania zaległości na koncie osoby, która wcześniej zarejestrowała odbiornik.
915 zł za niezarejestrowany telewizor. Za spóźniony przelew naliczane są odsetki
Stawki na 2026 rok określa rozporządzenie KRRiT z 27 czerwca 2025 roku, Dz.U. z 2025 roku poz. 885. Miesięczna opłata wynosi 9,50 zł za samo radio oraz 30,50 zł za telewizor albo telewizor i radio łącznie. Abonament wnosi się z góry do 25. dnia miesiąca, za który jest należny. Przy płaceniu co miesiąc suma za cały rok wynosi odpowiednio 114 zł i 366 zł. Są to sumy 12 oddzielnych opłat, a nie kwoty po zniżce za zapłatę z góry.
|Rodzaj odbiornika
|Opłata miesięczna w 2026 roku
|Suma 12 miesięcznych wpłat
|Opłata za używanie niezarejestrowanego odbiornika
|Radio
|9,50 zł
|114 zł
|285 zł
|Telewizor albo telewizor i radio
|30,50 zł
|366 zł
|915 zł
Zgodnie z art. 5 ust. 3 ustawy dodatkowa opłata stanowi 30-krotność stawki miesięcznej obowiązującej w dniu stwierdzenia używania niezarejestrowanego odbiornika. W 2026 roku daje to 915 zł przy telewizorze i 285 zł przy radiu. Nie jest to automatyczna sankcja za zgubiony dowód wpłaty ani za każdy spóźniony przelew. Poczta, powołując się na wyrok NSA z 7 marca 2023 roku, sygn. II GSK 94/20, wskazuje konieczność ustalenia obecności urządzenia, jego zdolności do natychmiastowego odbioru, faktu rejestracji lub jej braku oraz okresu używania z uwzględnieniem 14 dni na zgłoszenie. Po postępowaniu dowodowym wydawana jest decyzja administracyjna.
W Warszawie kilka telewizorów w jednym gospodarstwie nie oznacza kilku opłat
Rodzina mieszkająca w Warszawie, która wspólnie się utrzymuje, może używać telewizora w salonie, drugiego w sypialni i radia we własnym samochodzie bez mnożenia abonamentu przez liczbę urządzeń. Art. 2 ust. 5 ustawy przewiduje jedną opłatę dla osób fizycznych w tym samym gospodarstwie domowym oraz w samochodzie stanowiącym ich własność. Obecność kilku ekranów nie oznacza więc kilku miesięcznych należności. Inaczej należy rozpatrywać sprzęt używany w firmie. Co do zasady przedsiębiorca rozlicza poszczególne odbiorniki, a opłata dotycząca prywatnego gospodarstwa nie zastępuje automatycznie rozliczeń firmowych.
Zaległość może trafić do urzędu skarbowego bez oglądania telewizora
Przy zarejestrowanym odbiorniku Poczta ma konto abonenta i informacje o zaksięgowanych wpłatach. Dochodzenie należności nie wymaga więc wcześniejszej wizyty kontrolera w salonie. Art. 7 ust. 4 przewiduje odsetki za zwłokę naliczane jak dla zaległości podatkowych, a nieuregulowany dług może zostać skierowany do egzekucji administracyjnej prowadzonej przez urząd skarbowy. Poczta informuje też o kosztach upomnienia. Przy zadłużeniu wpłata jest rozliczana najpierw na takie koszty, jeżeli obciążają abonenta, a pozostała kwota na odsetki i zaległy abonament. Wysłanie pieniędzy w wysokości bieżącej miesięcznej opłaty nie musi zatem oznaczać uporządkowania całego konta.
Przykład jest prosty: osoba zarejestrowała telewizor, ale nie opłaciła kilku miesięcy, a następnie wznowiła przelewy po 30,50 zł. Sama regularność nowych transakcji nie dowodzi jeszcze, że wcześniejsze zadłużenie zostało spłacone. W takiej sytuacji trzeba uzyskać rozliczenie i sprawdzić, na jakie należności zaliczono pieniądze. Inaczej wygląda sprawa osoby, która otrzymała upomnienie za okres opłacony wcześniej. Tu znaczenie mają konkretne potwierdzenia transakcji, pozwalające wskazać rozbieżność.
Zwolnienie po 75. urodzinach działa automatycznie. Sprzedaż telewizora nie aktualizuje konta
Zwolnienia określa art. 4 ustawy. Osoba, która ukończyła 75 lat, korzysta z niego od początku następnego miesiąca, bez składania oświadczenia o tym uprawnieniu; pozostaje jednak obowiązek rejestracji odbiornika. Inne zasady dotyczą między innymi osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz osób, które ukończyły 60 lat i mają prawo do emerytury nieprzekraczającej 50 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej za poprzedni rok. W tych przypadkach potrzebne są dokumenty potwierdzające uprawnienie oraz oświadczenie na poczcie, a zwolnienie co do zasady zaczyna działać od następnego miesiąca po dopełnieniu formalności. Sama emerytura nie zwalnia więc wszystkich seniorów.
Odrębną czynnością jest wyrejestrowanie odbiornika po zaprzestaniu jego używania. Sprzedaż telewizora albo przekazanie go do utylizacji nie aktualizują samodzielnie danych w Poczcie Polskiej. Potwierdzenie zgłoszonej zmiany należy zachować, aby później można było ustalić datę zakończenia rozliczania sprzętu. Trzeba przy tym uwzględnić pozostałe urządzenia: pozbycie się telewizora przy dalszym korzystaniu z radia może oznaczać przejście na opłatę radiową, a nie zakończenie obowiązku. Dokument sprzedaży, potwierdzenie wyrejestrowania i historia wpłat wyjaśniają różne elementy tej samej sprawy.
Jak sprawdzić konto i wyjaśnić żądanie zapłaty
Po otrzymaniu upomnienia najlepiej zacząć od ustalenia, kogo i jakiego okresu dotyczy pismo. Następnie należy porównać wskazane miesiące z potwierdzeniami wykonanych transakcji oraz sprawdzić numer rachunku odbiorcy. Przydatny jest jeden uporządkowany zestaw: dokument rejestracji, historia wpłat i ewentualne potwierdzenie zwolnienia lub wyrejestrowania. Zamiast przesyłać samą informację „płaciłem”, można wskazać datę konkretnej wpłaty, kwotę i załączyć potwierdzenie. Gdy nie zgadza się sposób zaliczenia pieniędzy, potrzebne będzie wyjaśnienie rozliczenia na koncie abonenta. Potwierdzenai warto pobrać z banku jako dokumenty zrealizowanych transakcji.
Aktualny stan konta i numer rachunku można ustalić w Poczcie Polskiej. Infolinia 43 842 06 06 działa w dni robocze od 8:00 do 20:00; opłata za połączenie jest zgodna z cennikiem operatora. Zapytanie można również skierować na adres rtv.eod@poczta-polska.pl. Poczta wskazuje, że korespondencja powinna pozwalać na identyfikację abonenta, dlatego znaczenie mają jego dane i indywidualny numer identyfikacyjny. W piśmie trzeba opisać konkretną rozbieżność, zamiast ograniczać się do ogólnej prośby o anulowanie długu.
Gdy sprawa dotyczy kontroli, najpierw trzeba sprawdzić upoważnienie pracownika, a później ustalić, czy zastrzeżenie dotyczy rejestracji, czy wpłat. Przy decyzji administracyjnej znaczenie ma zawarte w niej pouczenie o odwołaniu i wskazany termin, którego nie zastępuje zwykła rozmowa telefoniczna. Jeśli zaś abonent chce zakończyć opłacanie po pozbyciu się sprzętu albo skorzystać z przysługującego zwolnienia, powinien dopełnić właściwych formalności i zachować potwierdzenie. Samo zaprzestanie przelewów nie porządkuje danych w rejestrze i po czasie może utrudnić wyjaśnienie, od kiedy należność rzeczywiście przestała być wymagana.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z blisko 20-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.