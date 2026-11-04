Action sprzedaje urządzenie na wypadek awarii prądu. Ma 4 funkcje i kosztuje tylko 34,95 zł. Promocja już ruszyła
W sklepach Action pojawiła się promocja na urządzenie, które może przydać się podczas awarii prądu, wyjazdu pod namiot lub innych sytuacji kryzysowych. Radio awaryjne 4 w 1 łączy odbiornik radiowy, latarkę, powerbank i funkcję sygnału SOS. Co ważne, można je zasilać nie tylko z gniazdka, ale również energią słoneczną i za pomocą ręcznego generatora. Od 4 listopada urządzenie kosztuje 34,95 zł zamiast 42,95 zł.
Action przecenił radio awaryjne. Cztery funkcje w jednym urządzeniu
W najnowszej promocji tygodnia sieci Action znalazło się radio awaryjne 4 w 1, przeznaczone między innymi do wykorzystania podczas przerw w dostawie energii elektrycznej.
Urządzenie może być szczególnie przydatne w sytuacji, gdy przestają działać domowe sprzęty, a telefon ma rozładowaną baterię.
Radio łączy cztery praktyczne funkcje:
- Odbiornik radiowy umożliwiający słuchanie komunikatów i audycji.
- Latarkę LED zapewniającą dodatkowe źródło światła.
- Powerbank o pojemności 4000 mAh, który może służyć do awaryjnego ładowania telefonu.
- Funkcję sygnału SOS, przydatną w sytuacjach wymagających zwrócenia na siebie uwagi.
Wszystko zamknięto w niewielkiej, przenośnej obudowie.
Nie potrzebuje stałego dostępu do gniazdka. To jego największa zaleta
Jedną z najważniejszych cech urządzenia jest możliwość korzystania z alternatywnych źródeł energii.
Według opisu producenta radio wyposażono w panel słoneczny oraz ręczny generator, który umożliwia wytwarzanie energii poprzez obracanie korbką.
To rozwiązanie może okazać się przydatne podczas dłuższej przerwy w dostawie prądu.
Gdy tradycyjne ładowanie nie jest możliwe, panel słoneczny lub generator mogą dostarczyć energię potrzebną do korzystania z podstawowych funkcji urządzenia.
Trzeba jednak pamiętać, że ręczne ładowanie i niewielki panel słoneczny mają ograniczoną wydajność. Nie należy zakładać, że pozwolą szybko i całkowicie naładować nowoczesny smartfon.
Cena spadła do 34,95 zł. Promocja tylko przez tydzień
Action obniżył cenę radia awaryjnego z 42,95 zł do 34,95 zł.
To oznacza oszczędność 8 zł na jednym urządzeniu, czyli około 18,6 procent.
Promocja obowiązuje od środy, 4 listopada, do wtorku, 10 listopada 2026 roku.
Na stronie sklepu produkt oznaczono jako ofertę tygodnia.
Radio jest prezentowane w dwóch wersjach kolorystycznych: pomarańczowej i zielonej. Dostępność poszczególnych wariantów może zależeć od placówki.
Dlaczego takie urządzenie może się przydać w domu?
W sytuacji poważnej awarii infrastruktury dostęp do informacji może być równie ważny jak zapas wody czy żywności.
Podczas długotrwałego braku prądu telefon może się rozładować, a sieć komórkowa i internet mogą działać z ograniczeniami.
Radio z własnym źródłem zasilania może wówczas umożliwić odbieranie komunikatów nadawanych drogą radiową, o ile odpowiednie stacje nadal nadają.
Latarka pozwala poruszać się po ciemnym mieszkaniu, natomiast powerbank może dostarczyć dodatkową energię do telefonu.
Rządowy „Poradnik bezpieczeństwa” również wskazuje radio na baterie lub korbkę jako jeden z elementów wyposażenia na sytuacje kryzysowe.
Nie oznacza to, że należy spodziewać się awarii. Chodzi o przygotowanie podstawowego sprzętu na nieprzewidziane zdarzenia.
Czy powerbank 4000 mAh wystarczy do naładowania telefonu?
Wbudowany akumulator ma deklarowaną pojemność 4000 mAh.
Może to wystarczyć do częściowego naładowania wielu współczesnych smartfonów, jednak rzeczywisty rezultat zależy od modelu telefonu, stanu akumulatora oraz strat energii podczas ładowania.
Nie należy traktować urządzenia jako pełnego zamiennika dużego powerbanku.
Jego zaletą jest przede wszystkim połączenie kilku funkcji oraz możliwość pozyskiwania niewielkich ilości energii bez dostępu do sieci elektrycznej.
Co to oznacza dla Ciebie?
Jeśli kompletujesz domowe wyposażenie awaryjne albo szukasz niedrogiego urządzenia na kemping, warto zwrócić uwagę na ofertę Action.
Za 34,95 zł można kupić radio z latarką LED, funkcją SOS, powerbankiem 4000 mAh i alternatywnymi sposobami zasilania.
Promocja trwa do 10 listopada, a cena została obniżona o 8 zł.
Przed zakupem warto sprawdzić na opakowaniu dostępne zakresy radiowe, złącza ładowania oraz dokładne parametry urządzenia.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.