Gigantyczna wyprzedaż w Biedronce! Produkty spożywcze, kosmetyki i detergenty 50 proc. taniej. Klienci mają czas do 15 listopada
Biedronka rozpoczęła wielką wyprzedaż, która potrwa aż do 15 listopada. Sieć przecenia wybrane artykuły spożywcze, kosmetyki oraz detergenty. Przy zakupie minimum dwóch produktów objętych akcją każdy z nich można otrzymać 50 procent taniej. Jest jednak ważny warunek – promocja dotyczy wyłącznie towarów oznaczonych specjalną etykietą na półce.
Wielka wyprzedaż w Biedronce. Trzy kategorie produktów objęte promocją
Biedronka przygotowała akcję wyprzedażową obejmującą wybrane produkty z kilku popularnych kategorii.
Na specjalnych półkach promocyjnych klienci mogą znaleźć artykuły spożywcze, detergenty i kosmetyki.
Najważniejszą informacją jest wysokość rabatu – aż 50 procent na każdy produkt objęty promocją przy zakupie minimum dwóch sztuk.
To oznacza, że klienci mogą kupować różne produkty w ramach jednej transakcji, ponieważ sieć dopuszcza ich dowolne mieszanie.
Nie trzeba więc wybierać dwóch identycznych artykułów.
Jak działa promocja? Można mieszać produkty dowolnie
Mechanizm promocji jest prosty, ale wymaga zwrócenia uwagi na oznaczenia cenowe.
Aby otrzymać rabat, należy kupić co najmniej dwa produkty objęte wyprzedażą.
Każdy z nich zostanie przeceniony o 50 procent.
Przykładowo, jeśli klient wybierze dwa oznaczone produkty kosztujące odpowiednio 20 zł i 10 zł, przed rabatem zapłaciłby 30 zł.
Po zastosowaniu promocji cena wyniesie 15 zł.
Przy czterech takich samych produktach kosztujących standardowo po 10 zł każdy, zamiast 40 zł klient zapłaci 20 zł.
Są to przykładowe obliczenia ilustrujące mechanizm promocji, a nie ceny konkretnych artykułów dostępnych w sklepach.
Uwaga na specjalne etykiety. Nie wszystko jest przecenione
Biedronka zastrzega, że wyprzedaż nie obejmuje całego asortymentu sklepu.
Rabat przysługuje wyłącznie na produkty znajdujące się na półkach oznaczonych specjalną zieloną etykietą wyprzedażową.
Na etykiecie widnieje informacja o obniżce oraz zasadach promocji.
Klienci powinni zwracać uwagę na oznaczenia, ponieważ nie każdy kosmetyk, detergent czy artykuł spożywczy automatycznie kwalifikuje się do rabatu.
Przed zakupem warto również sprawdzić daty przydatności do spożycia oraz informacje na opakowaniach.
Promocja potrwa do 15 listopada. Zostało jeszcze kilkanaście dni
Akcja wyprzedażowa rozpoczęła się 24 października i zgodnie z materiałami promocyjnymi Biedronki potrwa do niedzieli, 15 listopada 2026 roku.
Oznacza to, że klienci mają jeszcze czas na skorzystanie z obniżek.
Trzeba jednak pamiętać, że jest to wyprzedaż wybranych produktów, a ich dostępność może się różnić pomiędzy placówkami.
Nie ma gwarancji, że wszystkie przecenione artykuły będą dostępne do ostatniego dnia akcji.
Czy potrzebna jest karta Moja Biedronka?
Na przedstawionym materiale promocyjnym nie wskazano obowiązku korzystania z karty Moja Biedronka ani aplikacji.
Warunkiem uzyskania rabatu jest zakup minimum dwóch produktów objętych akcją, oznaczonych odpowiednią etykietą.
Warto jednak sprawdzić szczegółowy regulamin promocji w sklepie, szczególnie w przypadku produktów objętych dodatkowymi ograniczeniami.
Co to oznacza dla Ciebie?
Jeżeli planujesz większe zakupy, wyprzedaż w Biedronce może być okazją do ograniczenia wydatków na wybrane artykuły codziennego użytku.
Kosmetyki, detergenty i produkty spożywcze objęte akcją są przecenione o połowę przy zakupie minimum dwóch sztuk.
Można dowolnie mieszać towary uczestniczące w promocji, co ułatwia skompletowanie zakupów.
Najważniejsze jest jednak sprawdzenie zielonej etykiety na półce.
Wyprzedaż potrwa do 15 listopada. Warto porównywać ceny i wybierać produkty, które rzeczywiście są potrzebne.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.