Karol Nawrocki podpisał pięć ustaw. Jedna dotyczy bezpieczeństwa Polski
Prezydent Karol Nawrocki podpisał 4 listopada pięć ustaw. Wśród nich znalazła się ustawa umożliwiająca ratyfikację polsko-brytyjskiego traktatu o partnerstwie w dziedzinie bezpieczeństwa i obronności. Dokument przewiduje między innymi wzajemną pomoc wojskową w przypadku napaści zbrojnej.
Pozostałe podpisane przepisy dotyczą między innymi starych należności wobec ZUS, bezpieczeństwa na przejazdach kolejowych, prawa autorskiego oraz międzynarodowych koprodukcji seriali. Część zmian będzie więc miała bezpośrednie znaczenie dla kierowców, przedsiębiorców i twórców.
Prezydent podpisał pięć ustaw
Kancelaria Prezydenta poinformowała o podpisaniu pakietu pięciu ustaw.
Najważniejsza z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa dotyczy zgody na ratyfikację traktatu pomiędzy Polską a Wielką Brytanią.
Pozostałe akty prawne dotyczą bardzo różnych dziedzin – od ubezpieczeń społecznych i ruchu drogowego po kulturę i prawa autorskie.
Polska i Wielka Brytania zacieśniają współpracę wojskową
Pierwsza z podpisanych ustaw umożliwia ratyfikację Traktatu między Rzecząpospolitą Polską a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej o partnerstwie w dziedzinie bezpieczeństwa i obronności.
Traktat został podpisany w Londynie 27 maja 2026 roku.
Jego celem jest zacieśnienie współpracy obu państw w dziedzinie bezpieczeństwa i obronności.
Jednym z najważniejszych elementów porozumienia jest dwustronna klauzula wzajemnej pomocy na wypadek napaści zbrojnej.
Współpraca ma obejmować również między innymi cyberbezpieczeństwo, ochronę infrastruktury krytycznej oraz inne obszary związane z bezpieczeństwem państwa.
Sejm przyjął ustawę zdecydowaną większością głosów
Projekt ustawy ratyfikacyjnej trafił do Sejmu latem 2026 roku.
18 września za ustawą zagłosowało 392 posłów, przeciw było 3, a 20 wstrzymało się od głosu.
13 października Senat przyjął ustawę bez poprawek. Następnie dokument został przekazany prezydentowi do podpisu.
Podpis Karola Nawrockiego otwiera drogę do dalszej procedury ratyfikacyjnej.
Stare długi wobec ZUS mają zostać umorzone
Kolejna podpisana ustawa dotyczy należności dochodzonych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, które powstały przed 1 stycznia 1999 roku.
Chodzi więc o zobowiązania sprzed reformy systemu ubezpieczeń społecznych.
Przepisy przewidują umorzenie starych należności składkowych, których ZUS do tej pory nie zdołał wyegzekwować.
Rząd uzasadniał zmianę tym, że prowadzenie części postępowań egzekucyjnych jest kosztowne, długotrwałe i w praktyce mało skuteczne.
Umorzenie ma następować z mocy prawa
Ustawa przewiduje automatyczne umorzenie określonych należności.
Nie oznacza to więc konieczności składania zwykłego wniosku o darowanie zadłużenia.
Przepisy dotyczą zobowiązań powstałych przed 1 stycznia 1999 roku, czyli jeszcze przed wejściem w życie obecnego systemu ubezpieczeń społecznych.
Sejm uchwalił ustawę 18 września. Za przyjęciem głosowało 252 posłów, 148 było przeciw, a 40 wstrzymało się od głosu. Senat nie wniósł poprawek.
Zmiany dla kierowców na przejazdach kolejowych
Prezydent podpisał również nowelizację Prawa o ruchu drogowym oraz innych ustaw.
Zmiany mają poprawić bezpieczeństwo na przejazdach kolejowo-drogowych.
Jednym z najważniejszych rozwiązań jest możliwość natychmiastowego zatrzymania prawa jazdy na 3 miesiące za najpoważniejsze wykroczenia popełniane na przejazdach kolejowych.
Zaostrzone mają zostać również przepisy dotyczące zakazu prowadzenia pojazdów w przypadku przestępstw związanych z takimi zdarzeniami.
Nowelizację Sejm przyjął zdecydowaną większością głosów – 422 posłów było za, 5 przeciw, a 2 wstrzymało się.
Kolejna ustawa dotyczy twórców i bibliotek
W pakiecie znalazła się również nowelizacja ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
Zmiana dotyczy mechanizmu finansowania wynagrodzeń dla twórców z tytułu publicznego użyczania ich dzieł przez biblioteki publiczne.
Chodzi o dostosowanie obecnego systemu do aktualnych warunków rynkowych oraz sposobu finansowania wynagrodzeń należnych autorom i innym uprawnionym.
Więcej możliwości dla producentów seriali
Piąta ustawa umożliwia ratyfikację Konwencji Rady Europy dotyczącej koprodukcji utworów audiowizualnych w formie seriali.
Konwencja została sporządzona w Lille 26 marca 2026 roku.
Jej celem jest ułatwienie współpracy producentów z różnych państw przy realizacji seriali.
Oficjalna koprodukcja może między innymi zwiększyć możliwości korzystania z zagranicznego finansowania oraz ułatwić późniejszą dystrybucję produkcji na innych rynkach.
Sejm przyjął ustawę ratyfikacyjną 18 września. Za głosowało 397 posłów, nikt nie był przeciw, a 24 posłów wstrzymało się od głosu.
Pięć ustaw dotyczy bardzo różnych dziedzin
Pakiet podpisany przez Karola Nawrockiego obejmuje zarówno kwestie związane z bezpieczeństwem państwa, jak i sprawy bezpośrednio dotyczące obywateli.
Największe znaczenie międzynarodowe ma traktat z Wielką Brytanią, który przewiduje rozszerzenie współpracy wojskowej i mechanizm wzajemnej pomocy.
Dla części przedsiębiorców i osób posiadających stare zobowiązania ważne będą natomiast przepisy dotyczące należności ZUS sprzed 1999 roku.
Kierowcy powinni z kolei zwrócić uwagę na nowe zasady dotyczące przejazdów kolejowych.
Co teraz się zmieni?
Sam podpis prezydenta nie zawsze oznacza, że wszystkie przepisy zaczynają obowiązywać natychmiast.
Ustawy muszą zostać ogłoszone, a poszczególne przepisy zaczną obowiązywać zgodnie z terminami wskazanymi w ich treści.
W przypadku ustaw ratyfikacyjnych podpis prezydenta jest natomiast elementem procedury umożliwiającej Polsce związanie się odpowiednią umową międzynarodową.
Pakiet z 4 listopada obejmuje więc zarówno zmiany odczuwalne przez obywateli, jak i decyzję o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa Polski.
Magister inżynier Technologii Żywienia i szef kuchni. Absolwent Gastronomii i Sztuki Kulinarnej na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. W redakcji łączy inżynierskie podejście do technologii żywności z wieloletnią praktyką za „sterami” profesjonalnej kuchni. Specjalizuje się w prześwietlaniu składów produktów, tropieniu „paragonów grozy” oraz wyjaśnianiu standardów sanitarnych. Jego teksty pomagają czytelnikom nie tylko lepiej gotować, ale przede wszystkim świadomie kupować i jeść bezpiecznie.