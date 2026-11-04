Biskupi zwołali nagłe posiedzenie. Episkopat reaguje na sytuację wokół TK
Rada Stała Konferencji Episkopatu Polski została zwołana na pilne posiedzenie w Warszawie. Spotkanie odbędzie się 4 listopada i – jak oficjalnie podaje Episkopat – ma dotyczyć „aktualnej sytuacji w kraju”. W tle pozostaje narastający spór wokół Trybunału Konstytucyjnego, w sprawie którego biskupi zabrali głos już kilka dni wcześniej. Obradom będzie przewodniczył abp Tadeusz Wojda SAC, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski. Po zakończeniu spotkania biskupi mają przedstawić oficjalny komunikat. Na godz. 18 zapowiedziano briefing prasowy.
Rada Stała zbiera się w trybie pilnym
Posiedzenie Rady Stałej KEP odbędzie się w środę, 4 listopada, w Warszawie.
Biuro Prasowe Konferencji Episkopatu Polski poinformowało, że zebranie zostało zwołane „w związku z aktualną sytuacją w kraju”.
Oficjalny komunikat nie wskazuje wprost Trybunału Konstytucyjnego jako jedynego tematu obrad. Kontekst jest jednak jasny – zaledwie kilka dni wcześniej Prezydium KEP wydało specjalne oświadczenie dotyczące wydarzeń wokół TK.
Kard. Krajewski: spotkanie w trybie natychmiastowym
O pilnym charakterze posiedzenia mówił również kard. Konrad Krajewski.
Jak przekazał, Rada Stała spotyka się w Warszawie „w trybie natychmiastowym”, aby zabrać głos w sprawie sytuacji w Polsce.
Hierarcha zaznaczył, że chodzi o wypowiedź w imieniu milionów katolików i osób wierzących.
Zaapelował również o modlitwę za Polskę.
Biskupi już wcześniej zabrali głos w sprawie TK
Prezydium Konferencji Episkopatu Polski opublikowało 31 października oświadczenie dotyczące sytuacji wokół Trybunału Konstytucyjnego.
Biskupi napisali wówczas, że z „wielkim niepokojem” obserwują wydarzenia związane z TK.
Podkreślili, że trwający od dłuższego czasu spór o konstytucyjne podstawy funkcjonowania państwa nie służy jedności i pojednaniu narodowemu.
Episkopat ostrzegł również, że dalsza eskalacja konfliktu może prowadzić do głębokiego kryzysu państwa.
Episkopat nie wskazuje winnych
W poprzednim oświadczeniu biskupi bardzo wyraźnie zaznaczyli, że Kościół nie zamierza rozstrzygać, która ze stron ponosi odpowiedzialność za obecny konflikt.
Prezydium KEP stwierdziło, że nie jest rolą Kościoła ocenianie przyczyn sporu ani odpowiedzialności za brak jego rozwiązania.
Jednocześnie zaapelowało o nieeskalowanie konfliktu, rozpoczęcie konstruktywnego dialogu oraz pokojowe rozwiązywanie sporów.
Apel o narodowe pojednanie
W stanowisku z 31 października pojawił się również apel skierowany do osób zaangażowanych w życie publiczne.
Biskupi zwrócili się o wsparcie działań prowadzących do narodowego porozumienia i pojednania.
Poprosili również wierzących o modlitwę za Ojczyznę oraz za osoby sprawujące władzę.
To właśnie ten ton może wyznaczyć kierunek również najnowszego stanowiska Rady Stałej.
Spór o Trybunał trwa
Pilne posiedzenie biskupów odbywa się w czasie poważnego konfliktu wokół Trybunału Konstytucyjnego.
Pod koniec października Anna Korwin-Piotrowska ogłosiła, że przejmuje kierowanie pracami Trybunału jako sędzia z najdłuższym stażem.
Jednocześnie podjęto decyzje dotyczące przerwy w wykonywaniu czynności przez prezesa TK Bogdana Święczkowskiego oraz wiceprezesa Bartłomieja Sochańskiego.
Święczkowski kwestionuje legalność tych działań i utrzymuje, że nadal jest prezesem Trybunału.
Spór dotyczy również statusu części sędziów, zasad liczenia kworum oraz ważności decyzji podejmowanych przez organy TK.
Kontrowersje po Zgromadzeniu Ogólnym TK
Kolejne emocje wywołało Zgromadzenie Ogólne Sędziów Trybunału.
W posiedzeniu uczestniczyło osiem osób.
Strona kierowana przez Annę Korwin-Piotrowską uznała, że liczba ta była wystarczająca do osiągnięcia kworum.
Przeciwnicy takiej interpretacji podważają jednak sposób ustalenia liczby sędziów, od której obliczono wymagane dwie trzecie składu.
To jeden z najważniejszych elementów obecnego sporu prawnego i politycznego wokół Trybunału.
Po spotkaniu biskupów będzie oficjalny komunikat
Rada Stała KEP zbiera się 4 listopada w godzinach popołudniowych.
Po zakończeniu obrad zapowiedziano publikację oficjalnego stanowiska.
O godz. 18 w Sekretariacie Generalnym Konferencji Episkopatu Polski w Warszawie ma odbyć się briefing prasowy dla mediów.
Dopiero wtedy będzie wiadomo, czy biskupi ograniczą się do ponowienia apelu o dialog i uspokojenie sytuacji, czy przedstawią bardziej szczegółowe stanowisko dotyczące konfliktu wokół Trybunału Konstytucyjnego.
Episkopat chce zabrać głos jeszcze tego samego dnia
Na ten moment oficjalnie wiadomo, że biskupi chcą omówić „aktualną sytuację w kraju”.
Nie przesądzono jeszcze treści końcowego komunikatu.
Jednocześnie wcześniejsze stanowisko KEP oraz wypowiedź kard. Konrada Krajewskiego pokazują, że hierarchowie uznają obecną sytuację za na tyle poważną, że zdecydowali się zwołać Radę Stałą w trybie pilnym.
Najważniejsze będzie więc stanowisko, które Episkopat przedstawi po zakończeniu obrad 4 listopada.
Magister inżynier Technologii Żywienia i szef kuchni. Absolwent Gastronomii i Sztuki Kulinarnej na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. W redakcji łączy inżynierskie podejście do technologii żywności z wieloletnią praktyką za „sterami” profesjonalnej kuchni. Specjalizuje się w prześwietlaniu składów produktów, tropieniu „paragonów grozy” oraz wyjaśnianiu standardów sanitarnych. Jego teksty pomagają czytelnikom nie tylko lepiej gotować, ale przede wszystkim świadomie kupować i jeść bezpiecznie.