Były prezydent ma 21 zarzutów i zakaz wstępu do urzędu. Prokuratura szykuje decyzję
Były prezydent Ostrowca Świętokrzyskiego Jarosław Górczyński nie może wchodzić do urzędu miasta. Prokuratura postawiła mu aż 21 zarzutów, w tym dziewięć dotyczących podejrzeń korupcyjnych. W sprawie pojawiają się również złote i srebrne monety warte ogromne pieniądze. Śledczy zakończyli postępowanie dowodowe i przygotowują decyzję dotyczącą dalszego losu sprawy.
21 zarzutów wobec byłego prezydenta. Prokuratura ujawnia szczegóły
Sprawa byłego prezydenta Ostrowca Świętokrzyskiego wchodzi w decydującą fazę. Śląski Wydział Zamiejscowy Prokuratury Krajowej zakończył śledztwo prowadzone od 2023 roku.
Jak poinformowała prokurator Katarzyna Calów-Jaszewska, Jarosławowi Górczyńskiemu przedstawiono łącznie 21 zarzutów.
Dziewięć z nich dotyczy zdarzeń o charakterze korupcyjnym. Kolejnych osiem odnosi się do oświadczeń majątkowych, w których – według ustaleń śledczych – miały zostać zatajone istotne informacje o posiadanym majątku.
Pozostałe zarzuty obejmują nakłanianie innej osoby do składania fałszywych zeznań, przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów oraz przekroczenie uprawnień służbowych.
Według prokuratury były samorządowiec miał również wykorzystywać zajmowane stanowisko do celów prywatnych.
Złota moneta za 210 tys. zł i transakcje warte 1,7 mln zł
Jednym z wątków śledztwa są transakcje dotyczące cennych monet.
Prokuratura badała między innymi zakup złotej monety o wadze jednego kilograma za 210 tys. zł.
W postępowaniu pojawia się również sprawa sprzedaży złotych i srebrnych monet o łącznej wartości około 1,7 mln zł.
Według śledczych Jarosław Górczyński miał nakłaniać świadka do składania fałszywych zeznań dotyczących tych transakcji.
To jeden z kilku wątków rozbudowanego postępowania, w którym status podejrzanych ma łącznie osiem osób.
Były prezydent nie może wejść do urzędu. Musiał wpłacić 300 tys. zł
Wobec byłego prezydenta zastosowano środki zapobiegawcze.
Jednym z nich jest zakaz wstępu na teren Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego.
Jarosław Górczyński został również objęty dozorem policji. Nie może kontaktować się z określonymi osobami związanymi z postępowaniem.
Zastosowano także poręczenie majątkowe w wysokości 300 tys. zł, które zostało wpłacone.
Środki te pozostają w mocy na obecnym etapie sprawy.
Wszystko zaczęło się w 2023 roku
Postępowanie dotyczące byłego prezydenta trwa od marca 2023 roku. Wówczas funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego zatrzymali Jarosława Górczyńskiego w związku z podejrzeniami dotyczącymi przyjmowania korzyści majątkowych.
W tym samym roku samorządowiec został zawieszony w pełnieniu obowiązków prezydenta miasta.
Górczyński sprawował urząd od 2014 roku.
W wyborach samorządowych w kwietniu 2024 roku nowym prezydentem Ostrowca Świętokrzyskiego został Artur Łakomiec, wcześniej pełniący funkcję wiceprezydenta.
Prokuratura zapowiada decyzję jeszcze w listopadzie
Śledczy zakończyli etap postępowania przygotowawczego i analizują zgromadzony materiał.
Z informacji przekazanych 2 listopada 2026 roku przez Prokuraturę Krajową wynika, że jeszcze w listopadzie ma zapaść decyzja dotycząca ewentualnego skierowania aktu oskarżenia do sądu.
Oznacza to, że sprawa może wkrótce wejść w kolejny etap postępowania karnego.
Należy jednak podkreślić, że przedstawienie zarzutów nie oznacza stwierdzenia winy. Jarosław Górczyński pozostaje osobą podejrzaną i przysługuje mu domniemanie niewinności.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.