Wielkie promocje w Action! Świece za 7,59 zł, baterie i świąteczne słodycze. Ceny przyciągają uwagę
Action przygotował kolejne promocje tygodnia. Wśród przecenionych produktów znalazły się świece zapachowe Air Wick, baterie Philips, słodycze oraz zestawy upominkowe dla dzieci. Niektóre produkty potaniały o ponad 25 proc., a ceny zaczynają się już od 7,59 zł.
Świece Air Wick za 7,59 zł. Dwa warianty zapachowe
W aktualnej ofercie promocyjnej Action znalazły się świece zapachowe Air Wick w dwóch wariantach: Festive Pine & Snowfall oraz Amber Sunshine.
Każda kosztuje 7,59 zł zamiast 8,95 zł, co oznacza obniżkę o około 15 proc.
To propozycja dla osób, które chcą stworzyć przytulną atmosferę w domu w jesienne i zimowe wieczory. Świece mogą również sprawdzić się jako niewielki upominek.
Baterie Philips przecenione o 27 proc.
Jedną z większych obniżek w przedstawionej ofercie objęto baterie Philips.
Za opakowanie zawierające 10 baterii AAA trzeba zapłacić 7,95 zł zamiast 10,95 zł. W tej samej cenie dostępne są również baterie AA Philips Power Plus, także w opakowaniach po 10 sztuk.
To produkty, które przydają się szczególnie w okresie przedświątecznym, gdy częściej korzystamy z dekoracji świetlnych, zabawek i urządzeń zasilanych bateriami.
Świąteczne słodycze i zestawy dla dzieci
W promocji znalazły się również cukierki Millenium Golden Nuts w opakowaniu 150 g. Ich cena została obniżona z 12,49 zł do 10,95 zł.
Action przecenił także siedmioczęściowy zestaw upominkowy Disney Frozen. Zamiast 21,95 zł kosztuje obecnie 17,95 zł.
To propozycja dla osób, które już teraz kompletują drobne prezenty na Mikołajki lub Boże Narodzenie.
Promocje w Action. Lista cen
|Produkt
|Cena promocyjna
|Poprzednia cena
|Świeca Air Wick
|7,59 zł
|8,95 zł
|Baterie Philips AAA, 10 szt.
|7,95 zł
|10,95 zł
|Baterie Philips AA, 10 szt.
|7,95 zł
|10,95 zł
|Cukierki Millenium Golden Nuts, 150 g
|10,95 zł
|12,49 zł
|Zestaw Disney Frozen, 7 części
|17,95 zł
|21,95 zł
Co to oznacza dla klientów?
Największe procentowe obniżki dotyczą baterii Philips, które przeceniono o około 27 proc. Osoby poszukujące niedrogich dodatków do domu mogą natomiast zwrócić uwagę na świece Air Wick.
Warto pamiętać, że dostępność poszczególnych produktów może różnić się między sklepami. Przed wizytą dobrze sprawdzić aktualną ofertę i dostępność towaru.
Źródło: Action, oferta promocyjna przedstawiona na udostępnionym zrzucie ekranu. Okres obowiązywania promocji wymaga potwierdzenia.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.