Miliony Polaków będą musiały wymienić prawo jazdy. Jest ostateczny termin i wyższa opłata
Nawet 15 milionów kierowców w Polsce może zostać objętych obowiązkową wymianą praw jazdy. Chodzi o dokumenty wydane bezterminowo, które przez lata nie wymagały odnawiania. Przepisy wskazują już datę graniczną, a kierowcy muszą przygotować się również na wydatki związane z uzyskaniem nowego dokumentu.
Koniec bezterminowych praw jazdy. Kogo obejmie obowiązek?
Wielu polskich kierowców posiada dokumenty wydane przed 19 stycznia 2013 roku. W tamtym czasie możliwe było uzyskanie prawa jazdy bez określonego terminu ważności.
Teraz posiadacze takich dokumentów będą musieli je wymienić. Obowiązek wynika z ustawy o kierujących pojazdami i dotyczy praw jazdy wydanych do 18 stycznia 2013 roku.
Wymiana rozpocznie się 19 stycznia 2028 roku i potrwa do 18 stycznia 2033 roku.
To oznacza, że kierowcy mają jeszcze czas na przygotowanie się do formalności. Nie powinni jednak zapominać o obowiązku, ponieważ po upływie ustawowego terminu stare dokumenty utracą ważność.
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Najprościej sprawdzić datę wydania dokumentu oraz jego termin ważności.
Na plastikowym prawie jazdy znajdują się specjalne oznaczenia:
- Pole 4a – data wydania dokumentu.
- Pole 4b – data ważności dokumentu.
- Pole 11 – data ważności uprawnienia dla poszczególnych kategorii.
Jeżeli kierowca posiada bezterminowe prawo jazdy wydane przed 19 stycznia 2013 roku, powinien przygotować się do obowiązkowej wymiany.
Warto podkreślić, że wymiana dokumentu nie oznacza utraty bezterminowych uprawnień do kierowania pojazdami. Zmienia się ważność samego blankietu, a nie automatycznie uzyskanych wcześniej uprawnień.
Prawo jazdy będzie droższe. Nowa stawka to 115,50 zł
Ministerstwo Infrastruktury przygotowało zmiany dotyczące opłat za wydawanie dokumentów komunikacyjnych.
Dotychczas wydanie prawa jazdy kosztowało 100 zł. Przewidziana nowa stawka wynosi 115,50 zł, czyli o 15,50 zł więcej.
Zmiany obejmują również międzynarodowe prawo jazdy, którego wydanie ma kosztować 40,50 zł.
Do opłaty urzędowej mogą dojść dodatkowe wydatki, przede wszystkim koszt wykonania aktualnej fotografii. W określonych przypadkach konieczne będzie również przedstawienie orzeczenia lekarskiego.
Warto pamiętać, że zapowiadane stawki i termin ich wejścia w życie należy odróżnić od obowiązującej obecnie opłaty.
Czy trzeba będzie ponownie zdawać egzamin?
To jedna z najważniejszych informacji dla kierowców.
Sama obowiązkowa wymiana bezterminowego prawa jazdy nie oznacza konieczności ponownego zdawania egzaminu.
Nie będzie też automatycznego obowiązku przechodzenia badań lekarskich wyłącznie dlatego, że kierowca wymienia bezterminowy dokument, jeżeli jego uprawnienia nie mają ograniczonej ważności.
Inaczej wygląda sytuacja osób, których uprawnienia zostały wydane na określony czas ze względów zdrowotnych. W takim przypadku przedłużenie ważności może wymagać odpowiedniego orzeczenia.
Wymiana prawa jazdy przez internet. Rząd przygotowuje ułatwienia
Ministerstwo Cyfryzacji pracuje nad rozwiązaniami, które mają uprościć procedurę wymiany dokumentów.
Według przedstawionych założeń od 29 listopada 2027 roku część formalności ma być możliwa do załatwienia elektronicznie.
Projekt przewiduje między innymi wykorzystanie danych znajdujących się już w państwowych rejestrach oraz możliwość przesyłania nowych dokumentów do kierowców.
Rozwiązania te mają ograniczyć kolejki w wydziałach komunikacji, gdy rozpocznie się masowa wymiana praw jazdy.
Są to jednak planowane ułatwienia, których ostateczny kształt będzie zależał od przyjętych przepisów.
Niektórzy kierowcy muszą wymienić dokument już w 2026 roku
Obowiązkowa wymiana bezterminowych dokumentów rozpocznie się dopiero w 2028 roku, ale nie oznacza to, że do tego czasu nikt nie musi odwiedzać urzędu.
Wymiana prawa jazdy może być konieczna wcześniej, między innymi w przypadku:
- upływu terminu ważności dokumentu;
- końca ważności uprawnień określonej kategorii;
- zmiany nazwiska;
- utraty lub zniszczenia dokumentu.
Sama zmiana adresu zamieszkania nie wymaga wymiany prawa jazdy.
Co to oznacza dla Ciebie?
Jeżeli masz bezterminowe prawo jazdy, nie musisz natychmiast zgłaszać się do wydziału komunikacji. Powinieneś jednak sprawdzić datę wydania dokumentu i pamiętać o terminie obowiązkowej wymiany.
Ostateczna data wynikająca z ustawy to 18 stycznia 2033 roku. Szczegółowe terminy wymiany mogą zostać określone w przepisach wykonawczych.
Mieszkańcy Warszawy mogą załatwiać formalności związane z prawem jazdy w odpowiednich urzędach dzielnic. Informacje o procedurze i wymaganych dokumentach są dostępne również w miejskim serwisie Warszawa 19115.
Dla milionów kierowców najważniejsza wiadomość jest jedna: bezterminowe uprawnienia nie znikają, ale dotychczasowy dokument trzeba będzie zastąpić nowym.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.