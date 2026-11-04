Prawie 1000 odwiertów pod nową linię metra. Prace zbliżają się do półmetka
Na Bielanach trwają badania geologiczne związane z planowaną linią metra M4. Prace prowadzone są w rejonie ulicy Gwiaździstej, niedaleko Wisły. To właśnie w tej części miasta przyszła linia ma przejść pod rzeką. Na całej trasie M4 zaplanowano 963 odwierty i około 1000 sondowań. Wyniki badań mają pomóc projektantom dobrać technologię budowy tuneli i stacji oraz dokładniej określić przebieg przyszłej inwestycji.
Geolodzy badają grunt przy Wiśle
Prace prowadzone są na wysokości ulicy Gwiaździstej na Bielanach, w pobliżu brzegu Wisły.
To jeden z najważniejszych fragmentów planowanej trasy M4, ponieważ właśnie tutaj metro ma pokonać rzekę.
Badania geologiczne mają pokazać, z jakimi warunkami gruntowymi będą musieli zmierzyć się projektanci i wykonawcy.
Podczas odwiertów pobierany jest tak zwany rdzeń gruntowy. Materiał trafia następnie do dalszych analiz i badań laboratoryjnych.
Metro Warszawskie informuje, że odwierty na trasie M4 sięgają nawet 52 metrów głębokości.
Prawie tysiąc odwiertów na całej trasie M4
Skala badań jest duża. Na trasie przyszłej linii zaplanowano:
963 wiercenia, około 1000 sondowań, 90 węzłów badawczych oraz 50 próbnych sondowań.
Do tego dochodzą badania laboratoryjne właściwości gruntów.
Dane mają posłużyć między innymi do określenia sposobu prowadzenia tuneli, konstrukcji stacji oraz wpływu budowy na istniejącą zabudowę i infrastrukturę.
M4 ma przejść pod Wisłą
Czwarta linia metra ma połączyć Białołękę z Wilanowem.
Planowana trasa będzie miała około 26 kilometrów i 23 stacje pasażerskie.
Na Białołęce powstanie również stacja techniczno-postojowa.
Według obecnych założeń M4 rozpocznie się w rejonie Myśliborskiej. Dalej poprowadzi między innymi przez okolice Obrazkowej i Płochocińskiej, a następnie przekroczy Wisłę i dotrze na Bielany.
Później trasa przebiegnie przez Żoliborz, Wolę, Ochotę, Mokotów i zakończy się na Wilanowie.
Na Marymoncie powstanie ważny węzeł przesiadkowy
Jednym z kluczowych punktów przyszłej linii ma być Marymont.
Planowana stacja M4 umożliwi przesiadkę na istniejącą linię M1.
Dalej metro ma prowadzić między innymi w rejonie Ronda Radosława, Ronda Daszyńskiego, Placu Zawiszy i Placu Narutowicza.
Na trasie przewidziano również kolejne połączenia z liniami metra oraz innymi środkami transportu.
Metro Warszawskie zastrzega jednak, że obecny przebieg linii i lokalizacje poszczególnych obiektów nie są jeszcze ostateczne. Na dalszych etapach prac możliwe są korekty.
Pociągi mają jeździć bez maszynistów
M4 ma być pierwszą w Warszawie w pełni automatyczną linią metra.
Według założeń system sterowania będzie odpowiadał między innymi za prędkość pociągu, zatrzymywanie na stacjach, otwieranie drzwi oraz reakcję w sytuacjach awaryjnych.
Oznacza to, że składy mają kursować bez maszynistów.
Miasto przedstawia M4 jako najdłuższą i najbardziej zaawansowaną technologicznie z planowanych warszawskich linii metra.
Prace przedprojektowe zakończą się w 2027 roku
Badania geologiczne są częścią znacznie większego pakietu prac przedprojektowych.
Firma Metroprojekt przygotowuje między innymi dokumentację geologiczno-inżynierską i hydrogeologiczną, analizy wpływu inwestycji na sąsiednią zabudowę oraz projekt koncepcyjny.
Kontrakt na prace przedprojektowe ma wartość 52,2 mln zł.
Zgodnie z aktualnymi informacjami Metra Warszawskiego projekt koncepcyjny ma być gotowy w listopadzie 2027 roku.
Dopiero po zakończeniu tych prac będzie można precyzyjniej określić harmonogram kolejnych etapów inwestycji.
Budowa M4 jeszcze nie rusza
Obecne odwierty nie oznaczają rozpoczęcia budowy tunelu metra.
To etap przygotowawczy, którego zadaniem jest zebranie danych niezbędnych do projektowania.
Metro Warszawskie podkreśla, że termin rozpoczęcia budowy zależy nie tylko od zakończenia dokumentacji, ale również od finansowania inwestycji.
Miasto zapowiadało wcześniej, że budowę M4 chce rozpocząć od strony Białołęki.
Strategia #Warszawa2040+ zakłada realizację czwartej linii metra w relacji Wilanów–Tarchomin do 2044 roku.
Tu w przyszłości metro ma przejechać pod rzeką
Badania prowadzone obecnie nad Wisłą są więc jednym z pierwszych widocznych etapów przygotowań do jednej z największych inwestycji transportowych planowanych w Warszawie.
Geolodzy muszą dokładnie poznać grunt w miejscu, w którym przyszły tunel ma przejść pod rzeką.
Dopiero na podstawie wyników badań projektanci będą mogli zdecydować, jakie rozwiązania techniczne zastosować i jak bezpiecznie poprowadzić metro przez ten fragment miasta.
M4 ma mieć około 26 kilometrów długości, 23 stacje i połączyć Białołękę z Wilanowem. Obecne prace są jednak nadal etapem przedprojektowym, a ostateczny przebieg części trasy może jeszcze zostać skorygowany.
Magister inżynier Technologii Żywienia i szef kuchni. Absolwent Gastronomii i Sztuki Kulinarnej na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. W redakcji łączy inżynierskie podejście do technologii żywności z wieloletnią praktyką za „sterami” profesjonalnej kuchni. Specjalizuje się w prześwietlaniu składów produktów, tropieniu „paragonów grozy” oraz wyjaśnianiu standardów sanitarnych. Jego teksty pomagają czytelnikom nie tylko lepiej gotować, ale przede wszystkim świadomie kupować i jeść bezpiecznie.