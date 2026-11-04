ZDM stawia 6 nowych fotoradarów i 2 odcinkowe pomiary prędkości w Warszawie. Kamery obejmą zjazdy i tunele
Zarząd Dróg Miejskich podpisał umowę na montaż 6 nowych fotoradarów oraz 2 systemów odcinkowego pomiaru prędkości na newralgicznych trasach stolicy. Nowe urządzenia zaczną kontrolować kierowców jeszcze w 2026 roku, a kamery po raz pierwszy uszczelnią wszystkie wjazdy na most oraz wyhamują ruch w podziemnym tunelu.
Most Poniatowskiego i tunel Wisłostrady. Pierwszy tak szczelny system w stolicy
Warszawscy drogowcy sfinalizowali formalności dotyczące rozbudowy automatycznego nadzoru nad ruchem. Kluczowym elementem kontraktu jest wprowadzenie odcinkowego pomiaru prędkości (OPP) w dwóch strategicznych punktach miasta. Pierwszym z nich jest Most Poniatowskiego, gdzie nowoczesny system kamer zastąpi dotychczasowe, krytykowane za estetykę fotoradary stacjonarne. Nowa instalacja obejmie swoim zasięgiem całą przeprawę wraz ze wszystkimi łącznicami wjazdowymi i zjazdowymi, uniemożliwiając ominięcie pomiaru.
Drugi system odcinkowy obejmie obie nawy tunelu Wisłostrady, gdzie obowiązuje sztywne ograniczenie do 50 km/h wynikające ze specyfiki konstrukcyjnej obiektu. Dotychczasowe pomiary wykazały, że 15 proc. kierowców przekraczało tam dozwolony limit jadąc ponad 86–88 km/h, a niechlubny rekordzista pędził pod ziemią aż 174 km/h. Dotychczasowy fotoradar punktowy z rejonu ulicy Karowej zostanie zdemontowany i przeniesiony w inne miejsce, a system OPP wyliczy średnią prędkość pojazdu na całym podziemnym odcinku.
Sześć nowych fotoradarów na stołecznych arteriach. Pomiary wykazały 156 km/h
Równolegle Zarząd Dróg Miejskich wyznaczył 6 punktów, w których staną tradycyjne fotoradary stacjonarne – część z nich to urządzenia zdemontowane z Mostu Poniatowskiego i Wisłostrady. Lokalizacje wskazano w oparciu o audyty bezpieczeństwa i statystyki wypadków zatwierdzone przez Główny Inspektorat Transportu Drogowego (GITD):
- Aleja Niepodległości (przy ul. Woronicza) – miejsce tragicznych zdarzeń, gdzie w ciągu 3 lat 6 osób zostało rannych, a 1 zginęła; fotoradar zabezpieczy skrzyżowanie do czasu jego kompleksowej przebudowy,
- Aleja Wilanowska (na wysokości nr 194) – odcinek, na którym aż 15 proc. pojazdów przekracza 80 km/h przy ograniczeniu do 50 km/h,
- Aleja „Solidarności” (przy ul. Szwedzkiej) – pomiary ZDM zarejestrowały tam prędkości sięgające 156 km/h, czyli ponad 2,5 razy więcej niż dopuszczalny limit,
- Aleja Armii Ludowej (przy przystanku Rozbrat) – prosty odcinek Trasy Łazienkowskiej generujący brawurową jazdę,
- Most Gdański (wschodni przyczółek) – uzupełnienie kontroli po prawej stronie Wisły, gdzie notowano prędkości do 135 km/h,
- Ulica Wóycickiego (przy ul. Pasterskiej) – trasa lokalna z intensywnym ruchem pieszych i rowerzystów, o objęcie której wnioskowali mieszkańcy.
Mokotów, Śródmieście i Wola objęte kontrolą. Kamery wyhamują tranzyt
Rozmieszczenie nowych urządzeń bezpośrednio wpłynie na organizację ruchu w najważniejszych dzielnicach Warszawy. W stołecznym Śródmieściu kamery zintegrowanego systemu uszczelnią kluczowe ciągi komunikacyjne: Trasę Łazienkowską przy Rozbrat, Most Poniatowskiego oraz ciąg Wisłostrady, likwidując problem nocnych wyścigów wzdłuż rzeki.
Na Mokotowie fotoradary wymuszą redukcję prędkości na dwóch głównych osiach dzielnicy – w alei Niepodległości przy Woronicza oraz w alei Wilanowskiej, gdzie dochodziło do potrąceń i zderzeń bocznych. Z kolei kierowcy podróżujący przez Wolę odczują skutki nowego nadzoru w ciągu alei „Solidarności”, która stanowi bezpośrednie przedłużenie wolskich korytarzy transportowych łączących dzielnicę ze Śródmieściem i prawobrzeżną Warszawą. Nadzór nad wszystkimi punktami obejmie Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym (CANARD) podległe GITD.
Jak uniknąć mandatu z nowego odcinkowego pomiaru prędkości?
- Pamiętaj o pomiarze na zjazdach i wjazdach – system na Moście Poniatowskiego rejestruje pojazdy włączające się do ruchu na łącznicach, co wyklucza manewr gwałtownego przyspieszania po minięciu pierwszej bramownicy.
- Utrzymuj stałą prędkość 50 km/h w tunelu Wisłostrady – kamery mierzą czas wjazdu i wyjazdu z obiektu; punktowe hamowanie przed kamerą nie obniży średniej prędkości z całego przejazdu.
- Sprawdź taryfikator za przekroczenie prędkości – mandaty wynoszą od 50 zł do 2 500 zł (lub do 5 000 zł w warunkach recydywy drogowej) oraz od 1 do 15 punktów karnych dopisywanych do konta kierowcy.
Źródło: PAP
Prawnik, menedżer i ekspert ds. prawa nowych technologii. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz prestiżowych studiów menedżerskich Executive MBA. Posiada unikalne kompetencje cyfrowe potwierdzone dyplomem SGH i Google w programie „Umiejętności Jutra AI”. Wieloletni praktyk samorządowy, który doskonale zna mechanizmy legislacyjne. W redakcji zajmuje się najtrudniejszymi tematami na styku regulacji prawnych, strategii biznesowych i sztucznej inteligencji, wyjaśniając, jak nowoczesne przepisy wpływają na przedsiębiorców i obywateli.