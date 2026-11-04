Gigantyczne promocje w Lidlu od czwartku! Mięso i wędliny nawet 43 proc. taniej. Ceny zaczynają się od 8,99 zł
Lidl przygotował kolejną falę dużych obniżek. Już od czwartku, 5 listopada, klienci będą mogli kupić szynkę wieprzową za 9,99 zł za kilogram, kaczkę w tej samej cenie oraz schab wędzony przeceniony aż o 43 procent. W promocji znalazła się także kiełbasa śląska z szynki. Oferta potrwa tylko trzy dni, a przy jednej z obniżek konieczna będzie aplikacja Lidl Plus.
Wielkie obniżki w Lidlu. Mięso i wędliny znacznie taniej
Od czwartku, 5 listopada, w sklepach Lidl ruszy nowa oferta promocyjna obejmująca wybrane produkty mięsne i wędliny.
Rabaty wyniosą od 35 do 43 procent. Wśród przecenionych produktów znalazły się zarówno świeże mięso, jak i gotowe wyroby wędliniarskie.
Promocja obowiązuje od 5 do 7 listopada 2026 roku, czyli od czwartku do soboty.
Szynka wieprzowa za 9,99 zł za kilogram. Rabat 35 procent
Jedną z najważniejszych ofert jest szynka wieprzowa XXL marki Rzeźnik.
Cena spadnie z 15,49 zł do 9,99 zł za kilogram.
Oznacza to obniżkę o 35 procent i oszczędność 5,50 zł na każdym kilogramie.
W tym przypadku trzeba jednak pamiętać o warunkach promocji.
Aby kupić szynkę w obniżonej cenie, należy aktywować kupon w aplikacji Lidl Plus.
Obowiązuje limit 5 kilogramów na kupon.
Przy zakupie maksymalnej ilości klient zapłaci 49,95 zł zamiast 77,45 zł według ceny przed obniżką.
Łączna oszczędność wyniesie 27,50 zł.
Schab wędzony aż 43 procent taniej. Opakowanie za 8,99 zł
Duża obniżka obejmie również schab wędzony wiśnią XXL marki Pikok.
Produkt sprzedawany jest w opakowaniu o wadze 400 gramów.
Cena spadnie z 15,99 zł do 8,99 zł za opakowanie.
To rabat wynoszący 43 procent, zgodnie z oznaczeniem w gazetce.
Na jednym opakowaniu można zaoszczędzić 7 zł.
Obowiązuje limit sześciu opakowań na paragon.
W przypadku zakupu maksymalnej liczby opakowań oszczędność wyniesie 42 zł.
Cała kaczka za 9,99 zł za kilogram. Cena niższa o 41 procent
W najnowszej ofercie Lidla znalazła się również kaczka z tuszką marki Rzeźnik.
Cena przed obniżką wynosiła 16,99 zł za kilogram.
Od czwartku klienci zapłacą 9,99 zł za kilogram, czyli o 7 zł mniej.
Rabat wynosi 41 procent.
Obowiązuje limit 9 kilogramów na paragon.
To propozycja dla osób planujących przygotowanie pieczonej kaczki, szczególnie przed przypadającym 11 listopada dniem św. Marcina, z którym tradycyjnie kojarzone są dania z gęsiny.
Kiełbasa śląska z szynki za 17,99 zł. Opakowanie XXL
Lidl przeceni również kiełbasę śląską z szynki marki Pikok Pure.
Opakowanie waży 800 gramów.
Cena spadnie z 29,99 zł do 17,99 zł, co oznacza obniżkę o 40 procent.
Na jednym opakowaniu można zaoszczędzić 12 zł.
Limit wynosi sześć opakowań na paragon.
Przy zakupie maksymalnej liczby opakowań oszczędność względem ceny przed obniżką wyniesie 72 zł.
Lista promocji w Lidlu od 5 listopada
|Produkt
|Cena promocyjna
|Rabat
|Szynka wieprzowa XXL, 1 kg
|9,99 zł
|35%
|Schab wędzony wiśnią Pikok, 400 g
|8,99 zł
|43%
|Kaczka – tuszka, 1 kg
|9,99 zł
|41%
|Kiełbasa śląska z szynki Pikok Pure, 800 g
|17,99 zł
|40%
W przypadku szynki wieprzowej konieczna jest aktywacja kuponu Lidl Plus. Pozostałe przedstawione oferty mają limity zakupowe określone na paragon.
Tylko trzy dni na skorzystanie z obniżek
Promocja rozpocznie się w czwartek, 5 listopada, i zakończy w sobotę, 7 listopada 2026 roku.
To oznacza, że klienci mają tylko trzy dni na zakup produktów w obniżonych cenach.
Warto zwrócić uwagę na limity zakupowe oraz dostępność towaru w poszczególnych placówkach.
Co to oznacza dla Ciebie?
Jeżeli planujesz większe zakupy spożywcze przed weekendem, Lidl przygotował kilka ofert pozwalających ograniczyć wydatki na mięso i wędliny.
Największy procentowy rabat dotyczy schabu wędzonego wiśnią, którego cena spadnie o 43 procent.
Z kolei szynka wieprzowa i kaczka będą kosztować po 9,99 zł za kilogram.
Ważne: promocja trwa wyłącznie od 5 do 7 listopada, a zakup szynki w promocyjnej cenie wymaga aktywowania kuponu Lidl Plus.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.