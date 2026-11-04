Masz kartę Moja Biedronka? Od jutra ważne zmiany. Sieć wydała komunikat do klientów
Biedronka poinformowała o zmianach, które wejdą w życie już w czwartek, 5 listopada 2026 roku. Dotyczą one regulaminu programu lojalnościowego Moja Biedronka oraz zasad przetwarzania danych osobowych. Komunikat jest istotny zarówno dla osób korzystających z plastikowej karty, jak i klientów używających aplikacji mobilnej. Wyjaśniamy, co dokładnie się zmieni i czy trzeba coś zrobić.
Biedronka zmienia zasady od 5 listopada. Klienci otrzymali komunikat
Osoby korzystające z programu Moja Biedronka powinny zwrócić uwagę na informację opublikowaną przez sieć handlową.
Od czwartku, 5 listopada, zacznie obowiązywać nowa wersja regulaminu karty lojalnościowej, usług elektronicznych i aplikacji Biedronka. Zaktualizowana zostanie również polityka prywatności programu.
Zmiany dotyczą uczestników programu niezależnie od tego, czy podczas zakupów okazują tradycyjną plastikową kartę, czy jej elektroniczną wersję w telefonie.
Nie chodzi jednak o likwidację kart ani zakończenie programu lojalnościowego. Najważniejsze modyfikacje są związane z usługą dostarczania zakupów do domu.
Nowa aplikacja Biek. To z jej powodu zmienia się regulamin
Głównym powodem aktualizacji dokumentów jest uwzględnienie aplikacji Biek.
To rozwiązanie umożliwiające zamawianie zakupów z szybką dostawą, rozwijane przez Biedronkę we współpracy z Glovo.
Nowy regulamin uwzględnia korzystanie z konta Moja Biedronka również w ramach tej usługi.
Oznacza to, że konto lojalnościowe może być wykorzystywane nie tylko podczas tradycyjnych zakupów w sklepie, ale także w powiązanych kanałach internetowych.
Biedronka dostosowała więc zasady programu do nowego sposobu robienia zakupów.
Ważna zmiana dotyczy danych osobowych
Aktualizacja nie ogranicza się do samego regulaminu.
Sieć zmieniła również politykę prywatności programu Moja Biedronka, dodając i doprecyzowując zapisy związane z aplikacją Biek.
Chodzi między innymi o przetwarzanie danych klientów korzystających z powiązanych usług, w tym informacji dotyczących zakupów.
Dane mogą być wykorzystywane zgodnie z zasadami opisanymi w polityce prywatności, między innymi do obsługi programu lojalnościowego, analiz oraz personalizacji ofert.
Dlatego osoby korzystające z aplikacji powinny sprawdzić, jakie informacje są przetwarzane i na jakich zasadach.
Czy trzeba wymienić kartę Moja Biedronka?
To jedno z najważniejszych pytań dla klientów.
Z opublikowanego komunikatu nie wynika, aby posiadacze kart musieli wymieniać je na nowe.
Nowy regulamin nadal przewiduje korzystanie zarówno z fizycznej karty lojalnościowej, jak i jej wirtualnego odpowiednika.
Nie ogłoszono również obowiązku zakładania nowego konta wyłącznie z powodu aktualizacji dokumentów.
Osoby, które nie korzystają z aplikacji Biek, nadal powinny jednak zapoznać się z nowymi zasadami programu Moja Biedronka.
Nie zgadzasz się na zmiany? Regulamin przewiduje taką sytuację
W nowym regulaminie opisano również zasady informowania uczestników programu o zmianach.
Biedronka może przekazywać powiadomienia za pośrednictwem konta użytkownika, aplikacji lub poczty elektronicznej, jeśli adres został podany.
Dokument przewiduje także możliwość wypowiedzenia umowy uczestnictwa w programie przez klienta, który nie akceptuje zmian.
Nie oznacza to jednak, że każdy użytkownik musi teraz rezygnować z programu lub ponownie się rejestrować.
Gdzie sprawdzić nowy regulamin Biedronki?
Zaktualizowane dokumenty są dostępne na oficjalnej stronie programu Moja Biedronka.
Opublikowano tam zarówno nowy regulamin obowiązujący od 5 listopada 2026 roku, jak i politykę prywatności.
Klienci mogą porównać je z poprzednimi wersjami dokumentów, które również pozostają dostępne na stronie.
Warto korzystać z oficjalnych źródeł, szczególnie gdy komunikat dotyczy danych osobowych i konta użytkownika.
Co to oznacza dla Ciebie?
Jeżeli masz kartę Moja Biedronka albo korzystasz z aplikacji sieci, od 5 listopada 2026 roku będą Cię dotyczyć zaktualizowane zasady programu.
Najważniejsze informacje są następujące:
- Nie ogłoszono obowiązkowej wymiany plastikowych kart.
- Zmiany obejmują regulamin i politykę prywatności.
- Nowe zapisy są związane przede wszystkim z aplikacją Biek i dostawami zakupów.
- Warto zapoznać się z zasadami przetwarzania danych.
- W przypadku braku akceptacji zmian regulamin przewiduje możliwość wypowiedzenia umowy.
Najważniejsze: zmiany wchodzą w życie już jutro, 5 listopada. Nie oznacza to utraty ważności karty, ale warto sprawdzić nowe warunki korzystania z programu.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.