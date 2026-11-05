Zamkną pętle na Żoliborzu. Tramwaje pojadą inaczej
W niedzielę, 8 listopada, pasażerowie na Żoliborzu muszą przygotować się na zmiany w komunikacji tramwajowej. Z powodu prac przy zwrotnicy nieczynna będzie pętla Marymont-Potok, a tramwaje linii 15 pojadą zmienioną trasą. Składy nie będą kursowały między placem Wilsona a pętlą Marymont-Potok. Zmienią się również rozkłady jazdy linii 15, 17 i 27, a kilka przystanków zostanie czasowo wyłączonych z obsługi.
Pętla Marymont-Potok będzie zamknięta
Tramwaje Warszawskie zaplanowały na niedzielę prace torowe na Żoliborzu.
Ekipy będą wymieniały zwrotnicę na pętli Marymont-Potok.
Na czas robót pętla zostanie zamknięta, a tramwaje nie będą kursowały prowadzącym do niej odcinkiem od placu Wilsona.
Zmiany będą obowiązywały w niedzielę, 8 listopada 2026 roku.
Linia 15 pojedzie do Metra Marymont
Najważniejsza zmiana dotyczy linii 15.
Tramwaje tej linii nie dojadą do swojej standardowej pętli Marymont-Potok.
Od placu Wilsona zostaną skierowane ulicą Słowackiego do pętli Metro Marymont.
To właśnie tam tego dnia będą kończyły i rozpoczynały kursy.
Pasażerowie jadący zwykle do Marymontu-Potoku powinni więc zwrócić szczególną uwagę na zmieniony punkt końcowy trasy.
Zmienią się rozkłady trzech linii
Zmiany nie ograniczą się wyłącznie do trasy linii 15.
Tramwaje Warszawskie zapowiedziały również korekty rozkładów jazdy linii:
15, 17 i 27.
Oznacza to, że także pasażerowie linii 17 i 27 powinni przed wyjazdem sprawdzić aktualne godziny odjazdów.
Te przystanki będą nieczynne
Na czas prac wyłączonych zostanie siedem stanowisk przystankowych.
Tramwaje nie będą obsługiwały:
Pl. Wilsona 13 i 14,
Bohomolca 03 i 04,
Marymont-Potok 03, 04 i 05.
Pasażerowie korzystający na co dzień z tych przystanków będą musieli wybrać inne miejsce rozpoczęcia lub zakończenia podróży.
Powodem jest wymiana zwrotnicy
Utrudnienia są związane z zaplanowanymi pracami infrastrukturalnymi.
Tramwaje Warszawskie będą wymieniały zwrotnicę na pętli Marymont-Potok.
To właśnie z tego powodu konieczne będzie całkowite wyłączenie pętli z ruchu oraz skierowanie linii 15 do Metra Marymont.
Prace zaplanowano na niedzielę, kiedy ruch pasażerski jest mniejszy niż w dni robocze.
Pasażerowie powinni sprawdzić rozkład przed wyjazdem
Najważniejsza zmiana dla pasażerów zacznie obowiązywać w niedzielę, 8 listopada.
Linia 15 nie dojedzie tego dnia do Marymontu-Potoku i zostanie skierowana do pętli Metro Marymont.
Zmodyfikowane będą również rozkłady linii 17 i 27.
Przed wyjściem z domu warto więc sprawdzić aktualne godziny odjazdów oraz upewnić się, czy wybrany przystanek będzie tego dnia obsługiwany.
Co trzeba wiedzieć przed niedzielną podróżą?
Najważniejsze są trzy informacje.
Pętla Marymont-Potok będzie nieczynna.
Linia 15 pojedzie do pętli Metro Marymont.
Rozkłady linii 15, 17 i 27 zostaną zmienione.
Dodatkowo siedem stanowisk przystankowych na placu Wilsona, przy Bohomolca i na Marymoncie-Potoku zostanie czasowo wyłączonych z obsługi.
Utrudnienia są związane z wymianą zwrotnicy i zaplanowano je na 8 listopada 2026 roku.
Magister inżynier Technologii Żywienia i szef kuchni. Absolwent Gastronomii i Sztuki Kulinarnej na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. W redakcji łączy inżynierskie podejście do technologii żywności z wieloletnią praktyką za „sterami” profesjonalnej kuchni. Specjalizuje się w prześwietlaniu składów produktów, tropieniu „paragonów grozy” oraz wyjaśnianiu standardów sanitarnych. Jego teksty pomagają czytelnikom nie tylko lepiej gotować, ale przede wszystkim świadomie kupować i jeść bezpiecznie.