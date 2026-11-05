Jest zimno, a będzie jeszcze gorzej. Nadchodzą mrozy. W Warszawie nawet do -3 stopni
Listopad pokazał już chłodne oblicze, a najbliższe dni przyniosą coś, czego tej jesieni jeszcze nie było na taką skalę. Synoptycy zapowiadają kilka nocy z rzędu ze spadkiem temperatury poniżej zera w niemal całym kraju, także w Warszawie. Sprawdziliśmy, jak zimno będzie, jak długo to potrwa i ile prawdy jest w prognozach o „dwucyfrowym mrozie”.
Od piątku noce z mrozem w całej Polsce
Według prognoz IMGW, na które powołuje się Polsat News, nocne przymrozki będą się nasilać od piątku do weekendu. W nocy z piątku na sobotę w rejonach podgórskich temperatura może spaść do ok. -4 stopni, a na południowym wschodzie nawet do -5 stopni.
Szczegółowa prognoza na kolejne noce, opublikowana przez portal Korso, wygląda podobnie:
- noc z piątku na sobotę: od -4 do -2 stopni na nizinach, od -6 do -3 stopni w rejonach podgórskich,
- noc z soboty na niedzielę: od -4 do -2 stopni na nizinach,
- noc z niedzieli na poniedziałek: od -4 do -1 stopnia,
- noc z poniedziałku na wtorek: od -2 do 1 stopnia, więc mróz zacznie słabnąć.
W dzień nie będzie mrozu. Temperatura w sobotę wyniesie od ok. 5 do 7 stopni, a w niedzielę i poniedziałek od 7 do 9 stopni. Najbliższe dni będą przeważnie pogodne i suche. Rano trzeba się jednak liczyć z gęstymi mgłami, które miejscami ograniczą widzialność do ok. 200 m.
Warszawa: w piątek jeszcze 12 stopni, w niedzielę w nocy -3
W stolicy ochłodzenie będzie wyraźnie odczuwalne, bo jeszcze w piątek 6 listopada termometry pokażą w dzień ok. 12 stopni. Według prognozy OpenWeather, którą przytacza „Super Express”, kolejne dni w Warszawie będą wyglądały tak (prognozy różnych serwisów nieco się różnią, zwłaszcza w temperaturze w ciągu dnia):
- piątek: w dzień ok. 12 stopni, w nocy ok. 2 stopni,
- sobota: w dzień ok. 6 stopni, w nocy ok. -1 stopnia,
- niedziela: w dzień ok. 5 stopni, w nocy ok. -3 stopni.
Przez cały weekend nie powinno padać, a wiatr będzie słaby. W praktyce oznacza to bezchmurne, ale lodowate noce. Przy gruncie, na trawnikach, w parkach i na obrzeżach miasta, np. w Wawrze czy na Białołęce, temperatura może spaść jeszcze niżej niż w centrum. Rano trzeba się liczyć z oszronionymi szybami samochodów i śliskimi kładkami czy mostkami.
„Dwucyfrowy mróz”? To jeden scenariusz modelu, a nie prognoza IMGW
W sieci krążą zapowiedzi, że w listopadzie przyjdzie mróz rzędu -14 stopni. Warto to sprostować. Jak wyjaśnia m.in. portal iGryfino, takie wartości pochodzą z jednego wariantu modelu GFS i dotyczą rejonów podgórskich. Nie jest to oficjalna prognoza IMGW, który potwierdza jedynie ochłodzenie i nocne przymrozki.
Prognozy na kolejny tydzień wskazują raczej na odwrotny scenariusz. Według IMGW od poniedziałku 9 listopada z zachodu zaczną nadciągać opady deszczu. Na Święto Niepodległości, w środę 11 listopada, może być deszczowo, ale cieplej. Na zachodzie kraju temperatura może sięgnąć nawet 14-15 stopni, a na północnym wschodzie ok. 6-7 stopni. To jednak prognoza z dużym wyprzedzeniem i może się jeszcze zmienić.
Mroźne noce to niebezpieczeństwo dla bezdomnych
Pierwsze mroźne noce to szczególnie trudny czas dla osób w kryzysie bezdomności. Nie warto przechodzić obojętnie obok osoby, która śpi na ławce, na przystanku czy w altanie śmietnikowej. Straż Miejska przyjmuje zgłoszenia pod numerem 986, a w razie zagrożenia życia trzeba dzwonić pod 112.
Jak przygotować się na mroźne noce
- Jeśli jeszcze nie zmieniłeś opon na zimowe, zrób to teraz. Rano na drogach, mostach i wiaduktach może być ślisko.
- Wymień płyn do spryskiwaczy na zimowy i przygotuj skrobaczkę. Przed jazdą dokładnie oczyść szyby i lusterka ze szronu.
- Masz działkę lub dom z ogrodem? Spuść wodę z instalacji ogrodowej i zabezpiecz kran zewnetrzny, żeby rury nie popękały.
- Rośliny w doniczkach na balkonie, np. pelargonie czy zioła, przenieś do domu lub okryj agrowłókniną.
- Nie zostawiaj zwierząt na noc na zewnątrz bez ocieplonego schronienia.
- Widzisz osobę, która może zamarznąć? Zadzwoń pod 986 (Straż Miejska w Warszawie) lub 112.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z blisko 20-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.