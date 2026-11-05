Mężczyzna wpadł pod pociąg metra. Ogromne utrudnienia, zamknięte stacje i ruch w pętlach
W czwartek, 5 listopada doszło do poważnego wypadku na stacje metra Politechnika. Mężczyzna wpadł pod nadjeżdżający pociąg metra. Na miejscu trwa akcja ratunkowa, są bardzo duże utrudnienia w ruchu.
Na miejscu działają służby ratunkowe. Jest straż pożarna, policja i pogotowie ratunkowe. Z pierwszych informacji wynika, że mężczyzna został ranny i jest przytomny.
Jak informuje WTP, cztery stacje są obecnie zamknięte. W związku ze zdarzeniem na stacji Politechnika pociągi linii metra M1 kursują w dwóch pętlach:
- KABATY <> METRO WILANOWSKA
- MŁOCINY > ŚWIETOKRZYSKA i CENTRUM > MŁOCINY
Stacja Centrum otwarta jest tylko dla pasażerów jadących w kierunku Metra Młocin.
Trwa uruchamianie zastępczej linii autobusowej Z „ZA METRO” kursującej na trasie: Metro Świętokrzyska 01 – Marszałkowska – Waryńskiego – Batorego – Niepodległości – Woronicza – Puławska – Domaniewska – Bukowińska – wysiadanie na przystanku Metro Wilanowska 19 (powrót) Metro Wilanowska 04 – Niepodległości – Armii Ludowej – Rondo Jazdy Polskiej – Waryńskiego – Marszałkowska – Metro Świętokrzyska 02.
Trwa uruchamianie zastępczej linii tramwajowej Z „ZA METRO” kursującej na trasie: METRO WILANOWSKA – Puławska – Marszałkowska – Andersa – Stawki – MURANOWSKA.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z blisko 20-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.