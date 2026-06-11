800 plus zostanie ograniczone? Rząd ujawnił decyzję, a potem padły twarde liczby
Rząd nie prowadzi prac nad ograniczeniem 800 plus dla polskich obywateli – taką deklarację złożyła w Sejmie wiceministra rodziny Aleksandra Gajewska. Jednocześnie przyznała, że program, choć kosztował w 2024 roku 66,2 mld zł, nie przyniósł oczekiwanego przełomu demograficznego. Świadczenie zostaje, ale najnowsze dane pokazują, gdzie kończy się jego realna siła.
Rząd ucina spekulacje. Nie ma prac nad ograniczeniem 800 plus
Temat przyszłości 800 plus wrócił podczas posiedzenia sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny. Komisja zajmowała się sprawozdaniem Rady Ministrów z realizacji ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci za 2024 rok.
Aleksandra Gajewska powiedziała wprost, że rząd nie prowadzi prac, które miałyby ograniczyć wymiar świadczenia dla polskich obywateli. To ważna deklaracja, bo wokół programu regularnie pojawiają się polityczne propozycje zmian, ograniczeń lub powiązania wypłat z dodatkowymi warunkami.
„Żadne prace w tym zakresie, żeby zmieniać wymiar tego świadczenia, nie są prowadzone. Chodzi oczywiście o ograniczanie tego świadczenia” – przekazała wiceministra w Sejmie, odnosząc się do spekulacji wokół programu.
66,2 mld zł w jednym roku. Tyle kosztowało państwo 800 plus
Największą zmianą w 2024 roku było podniesienie świadczenia z 500 zł do 800 zł miesięcznie na dziecko. To wzrost o 60 proc. Nowa kwota obowiązuje od stycznia 2024 roku.
Według danych przedstawionych w Sejmie wydatki budżetu państwa na realizację programu w 2024 roku wyniosły 66,2 mld zł. To jedna z największych stałych pozycji w polityce społecznej państwa.
Sprawozdanie rządowe wskazuje, że w 2024 roku do ZUS złożono 5,2 mln wniosków o świadczenie wychowawcze, które dotyczyły 7,9 mln dzieci. Przeciętna liczba dzieci uprawnionych do świadczeń w ramach programu wyniosła 6,76 mln, w tym 54,2 tys. dzieci w pieczy zastępczej.
Demografii nie udało się zatrzymać. Tu padły najtrudniejsze dane
Wiceministra przyznała, że program miał ograniczony wpływ na wzrost liczby urodzeń. W pierwszych latach mógł przyczynić się do krótkiego odbicia, ale ten efekt nie utrzymał się.
Według danych przekazanych w Sejmie w 2024 roku liczba urodzeń żywych wyniosła 251 tys. i była o 20 tys. niższa niż rok wcześniej. Współczynnik dzietności spadł z 1,16 w 2023 roku do około 1,1 w 2024 roku. Dane GUS pokazują podobny obraz – w 2024 roku zarejestrowano prawie 252 tys. urodzeń żywych, czyli o około 20 tys. mniej niż w 2023 roku.
To oznacza, że samo świadczenie pieniężne nie wystarczyło, aby odwrócić trend demograficzny. Gajewska wskazała, że głównym problemem jest malejąca liczba kobiet w wieku rozrodczym. Według prognoz GUS liczba kobiet w tym wieku ma spaść z około 8,5 mln w 2024 roku do około 6,1 mln w 2050 roku.
Program działa inaczej, niż obiecywano. Najmocniej widać to w ubóstwie
Choć 800 plus nie zatrzymało spadku urodzeń, rząd wskazuje na inny efekt programu – ograniczenie ubóstwa wśród dzieci i rodzin wychowujących dzieci.
Według danych przedstawionych przez wiceministrę w 2024 roku wskaźnik ubóstwa skrajnego w Polsce spadł do 5,2 proc. To poprawa o 1,4 punktu procentowego w porównaniu z rokiem poprzednim.
Rząd powołuje się także na dane europejskie. Odsetek osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w Polsce wyniósł 16 proc., przy średniej unijnej na poziomie 21 proc.
Kto nadal dostaje 800 plus?
Podstawowe zasady programu pozostają bez zmian. Świadczenie wychowawcze przysługuje na każde dziecko do ukończenia przez nie 18 lat, niezależnie od dochodów rodziców lub opiekunów. Od 2022 roku wnioski przyjmuje i obsługuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
Nowy okres świadczeniowy trwa od 1 czerwca 2026 roku do 31 maja 2027 roku. Wnioski można składać wyłącznie elektronicznie, a pieniądze trafiają bezgotówkowo na rachunek bankowy. ZUS przypomina, że złożenie wniosku od 1 lutego do 30 czerwca roku, w którym zaczyna się okres świadczeniowy, daje prawo do świadczenia od 1 czerwca do 31 maja kolejnego roku. :contentReference[oaicite:7]{index=7}
Jest wyjątek. Zmiany dotyczą części cudzoziemców
Deklaracja rządu o braku prac nad ograniczeniem świadczenia dotyczy zasad przyznawania 800 plus polskim obywatelom. Inaczej wygląda sytuacja części cudzoziemców, zwłaszcza obywateli Ukrainy ze statusem UKR.
ZUS informuje, że aby świadczenie było wypłacane obywatelom Ukrainy ze statusem UKR, muszą być spełnione dodatkowe warunki. Rodzic lub opiekun musi mieszkać z dzieckiem w Polsce, być aktywny zawodowo w Polsce, złożyć nowy wniosek, a dziecko objęte obowiązkiem szkolnym musi realizować naukę w polskiej placówce edukacyjnej.
To najważniejsza różnica, którą trzeba oddzielić od ogólnej dyskusji o ograniczeniu programu. Dla polskich rodzin rząd nie zapowiada dziś zmniejszenia świadczenia, ale w przypadku części cudzoziemców obowiązują już dodatkowe wymogi.
Warszawa: tysiące rodzin patrzą na przelewy z ZUS
W Warszawie 800 plus ma szczególne znaczenie, bo koszty utrzymania dziecka należą tu do najwyższych w kraju. Czynsze, zajęcia dodatkowe, prywatna opieka medyczna, dojazdy i wakacyjne wyjazdy sprawiają, że 800 zł często nie jest dodatkiem „na zapas”, ale częścią miesięcznego planowania budżetu.
Stolica jest też największym skupiskiem rodzin składających wnioski o świadczenie na Mazowszu. W poprzednich naborach ZUS wskazywał Warszawę jako lidera regionu pod względem liczby złożonych wniosków – w jednym z zestawień mowa była o ponad 216 tys. wniosków w samej stolicy.
Dla warszawskich rodziców najważniejsze są teraz 2 rzeczy: brak planów ograniczenia świadczenia dla polskich rodzin oraz pilnowanie terminów w nowym okresie świadczeniowym. W mieście, gdzie miesięczne wydatki na jedno dziecko łatwo przekraczają 1000 zł, utrata wyrównania za choćby 1 miesiąc potrafi być odczuwalna.
Podstawa prawna programu 800 plus
Program działa na podstawie ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Aktualny tekst jednolity został ogłoszony w Dzienniku Ustaw jako Dz.U. 2026 poz. 508. Ustawa określa warunki nabywania prawa do świadczenia wychowawczego oraz zasady jego przyznawania i wypłacania.
Co to oznacza dla Ciebie? Sprawdź wniosek i nie słuchaj plotek
1. Nie ma dziś prac nad ograniczeniem 800 plus dla polskich rodzin – taka deklaracja padła w Sejmie z ust wiceministry rodziny Aleksandry Gajewskiej.
2. Sprawdź, czy masz złożony wniosek na okres 2026/2027 – sam fakt pobierania świadczenia wcześniej nie wystarczy. ZUS ustala prawo do wypłaty na okres od 1 czerwca do 31 maja kolejnego roku.
3. Pilnuj daty 30 czerwca – jeśli wniosek wpłynie do ZUS do końca czerwca, prawo do świadczenia obejmie okres od 1 czerwca. Po tym terminie pieniądze przysługują od miesiąca złożenia wniosku.
4. Nie podawaj danych przez przypadkowe linki – wniosek składa się przez eZUS, aplikację mZUS, portal Emp@tia lub bankowość elektroniczną. Fałszywe strony z „dopłatą do 800 plus” to częsty schemat oszustów.
5. Jeżeli jesteś cudzoziemcem, sprawdź dodatkowe warunki – szczególnie aktywność zawodową, legalny pobyt i naukę dziecka w polskiej placówce. W tej grupie zasady są ostrzejsze niż dla polskich obywateli.
Inżynier gastronomii i szef kuchni. Absolwent Gastronomii i Sztuki Kulinarnej na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. W redakcji łączy inżynierskie podejście do technologii żywności z wieloletnią praktyką za „sterami” profesjonalnej kuchni. Specjalizuje się w prześwietlaniu składów produktów, tropieniu „paragonów grozy” oraz wyjaśnianiu standardów sanitarnych. Jego teksty pomagają czytelnikom nie tylko lepiej gotować, ale przede wszystkim świadomie kupować i jeść bezpiecznie.