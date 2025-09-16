800 zł co miesiąc dla emerytów? Nowe świadczenie na stole. Ministerstwo zabiera głos
Do Sejmu trafiła propozycja, która może zmienić życie milionów seniorów w Polsce. Chodzi o projekt dodatkowego świadczenia finansowego dla emerytów i rencistów, które miałoby funkcjonować na podobnych zasadach jak popularny program 800 plus.
Nowe wsparcie dla starszych Polaków
Starzenie się społeczeństwa i trudna sytuacja materialna wielu emerytów sprawiły, że coraz częściej mówi się o konieczności wprowadzenia nowych rozwiązań pomocowych. Dla wielu osób przejście na emeryturę oznacza radykalny spadek dochodów i problemy z pokryciem codziennych wydatków. Propozycja nowego świadczenia ma być odpowiedzią na te wyzwania.
Inspiracja programem 800 plus
Projekt zakłada, że seniorzy mogliby otrzymywać 800 zł miesięcznie za każde wychowane dziecko, które obecnie pracuje i odprowadza składki w Polsce. W przypadku dwójki dzieci, oboje rodzice mogliby liczyć nawet na 1600 zł dodatku miesięcznie. Jeśli dziecko jest jedno – wsparcie wyniosłoby 400 zł na osobę. To miałoby być formą podziękowania i rekompensaty dla osób, które przez lata budowały system podatkowy i emerytalny poprzez wychowanie przyszłych pracowników.
Petycja już w Sejmie
Pomysł pojawił się w formie petycji skierowanej do Komisji do Spraw Petycji. Posłowie analizują teraz, czy taki program mógłby zostać wdrożony i na jakich zasadach. Wdrożenie wymagałoby zmian ustawowych lub przygotowania nowego aktu prawnego. Ministerstwo wskazuje, że każdy pomysł musi być rozpatrywany w kontekście możliwości budżetu państwa, ale nie ukrywa, że temat budzi duże zainteresowanie społeczne.
Ile to będzie kosztować państwo?
Eksperci zwracają uwagę, że wprowadzenie świadczenia na szeroką skalę wiązałoby się z ogromnymi wydatkami budżetowymi. Mimo to, rosnąca presja społeczna może sprawić, że projekt zostanie potraktowany poważnie. Dla wielu emerytów dodatkowe kilkaset złotych miesięcznie mogłoby oznaczać realną poprawę jakości życia.
Waloryzacja także w planach
Równolegle rząd zapowiada tradycyjną waloryzację świadczeń emerytalnych. Na 2026 rok prognozowany wskaźnik waloryzacji wynosi 4,9 proc. Oznacza to, że emerytura na poziomie 3000 zł brutto wzrosłaby do około 3147 zł brutto, czyli do 2786 zł „na rękę”. Ostateczne wartości zostaną podane po analizie inflacji i wzrostu płac w 2025 roku.
