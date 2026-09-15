ABW ostrzega przed aktami sabotażu! Kampania w Warszawie i całej Polsce. Zobacz, jak reagować

15 września 2026 21:58 | Autor: Marek Borkowski | Warszawa | Brak komentarzy

Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego (ABW) opublikowała ostrzegawcze komunikaty w ramach ogólnopolskiej kampanii społecznej „Cichy front”, wskazując na narastające zagrożenie aktami dywersji i sabotażu ze strony obcych służb specjalnych. Służby apelują do mieszkańców o zwiększoną czujność i nieignorowanie z pozoru błahych sytuacji, takich jak fotografowanie infrastruktury krytycznej, montowanie nielegalnych kamer czy podejrzane przeloty dronów. Każde nietypowe zdarzenie w przestrzeni publicznej może stanowić element większej operacji hybrydowej.

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Zagrożenia wymierzone w bezpieczeństwo narodowe coraz rzadziej mają charakter jawny i militarny. Obce służby wywiadowcze stosują metody ukryte, rozproszone oraz trudne do natychmiastowego zidentyfikowania przez cywilów. Działania osłonowe i kontrwywiadowcze ABW wynikają z przepisów ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz.U. z 2023 r. poz. 1136 z późn. zm.) w powiązaniu z surowymi sankcjami przewidzianymi w art. 130 Kodeksu karnego (przestępstwa szpiegostwa i udziału w obcym wywiadzie).

Inicjatywa „Cichy front”, uruchomiona przez polski kontrwywiad, ma na celu wyedukowanie społeczeństwa w zakresie rozpoznawania mechanizmów działania dywersantów. Zwraca się uwagę na próby pozyskiwania szczegółowych informacji logistycznych, zadawanie nietypowych pytań dotyczących transportu czy prowadzenie długotrwałej obserwacji obiektów państwowych.

Infrastruktura krytyczna w Warszawie pod szczególnym nadzorem

Wagą krytyczną dla bezpieczeństwa państwa odznaczają się węzły komunikacyjne i obiekty strategiczne zlokalizowane w stolicy. Szczególnej obserwacji podlegają obiekty Warszawskiego Węzła Kolejowego – w tym kluczowe dworce w Śródmieściu oraz na Woli – a także stołeczne mosty, elektrociepłownie oraz infrastruktura lotniskowa. ABW ostrzega, że obca agentura pyta o przepustowość tras, prowadzi pomiary terenu oraz instaluje miniaturowe urządzenia rejestrujące w rejonach wiaduktów i stacji rozdzielczych.

Służby wyraźnie zaznaczają, by pod żadnym pozorem nie wchodzić w bezpośrednią konfrontację ze sprawcami oraz nie publikować w sieci zdjęć czy dokładnych lokalizacji zauważonych incydentów, gdyż może to utrudnić pracę operacyjną policji i kontrwywiadu.

Jak krok po kroku postępować w przypadku zauważenia zagrożenia sabotażem

Zobacz zestaw kluczowych instrukcji przygotowanych przez ABW i służby mundurowe:

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  • Nie ignoruj nietypowych sytuacji w rejonie obiektów strategicznych – reaguj, gdy ktoś długo obserwuje, fotografuje lub filmuje mosty, tory czy stacje energetyczne.
  • Zwracaj uwagę na urządzenia rejestrujące w nieoczekiwanych miejscach – zgłaszaj mikrokamery lub drony zawisające nad węzłami kolejowymi i dworcami.
  • Nie wchodź w bezpośrednią konfrontację z podejrzaną osobą – zachowaj bezpieczny odstęp i staraj się zapamiętać jak najwięcej szczegółów wyglądu (rysopis, ubiór, numer rejestracyjny pojazdu).
  • Nie publikuj informacji o zdarzeniu i lokalizacji w mediach społecznościowych – udostępnianie materiałów w sieci utrudnia działania kontrwywiadowcze.
  • Natychmiast powiadom służby pod numerem alarmowym 112 lub zgłoś sprawę do ABW – przekaż dokładny opis miejsca, czasu oraz charakteru niepokojącego zachowania.

 

Źródło: businessinsider

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