ABW ostrzega przed aktami sabotażu! Kampania w Warszawie i całej Polsce. Zobacz, jak reagować
Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego (ABW) opublikowała ostrzegawcze komunikaty w ramach ogólnopolskiej kampanii społecznej „Cichy front”, wskazując na narastające zagrożenie aktami dywersji i sabotażu ze strony obcych służb specjalnych. Służby apelują do mieszkańców o zwiększoną czujność i nieignorowanie z pozoru błahych sytuacji, takich jak fotografowanie infrastruktury krytycznej, montowanie nielegalnych kamer czy podejrzane przeloty dronów. Każde nietypowe zdarzenie w przestrzeni publicznej może stanowić element większej operacji hybrydowej.
Kampania „Cichy front” i legalne procedury ochrony państwa
Zagrożenia wymierzone w bezpieczeństwo narodowe coraz rzadziej mają charakter jawny i militarny. Obce służby wywiadowcze stosują metody ukryte, rozproszone oraz trudne do natychmiastowego zidentyfikowania przez cywilów. Działania osłonowe i kontrwywiadowcze ABW wynikają z przepisów ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz.U. z 2023 r. poz. 1136 z późn. zm.) w powiązaniu z surowymi sankcjami przewidzianymi w art. 130 Kodeksu karnego (przestępstwa szpiegostwa i udziału w obcym wywiadzie).
Inicjatywa „Cichy front”, uruchomiona przez polski kontrwywiad, ma na celu wyedukowanie społeczeństwa w zakresie rozpoznawania mechanizmów działania dywersantów. Zwraca się uwagę na próby pozyskiwania szczegółowych informacji logistycznych, zadawanie nietypowych pytań dotyczących transportu czy prowadzenie długotrwałej obserwacji obiektów państwowych.
Infrastruktura krytyczna w Warszawie pod szczególnym nadzorem
Wagą krytyczną dla bezpieczeństwa państwa odznaczają się węzły komunikacyjne i obiekty strategiczne zlokalizowane w stolicy. Szczególnej obserwacji podlegają obiekty Warszawskiego Węzła Kolejowego – w tym kluczowe dworce w Śródmieściu oraz na Woli – a także stołeczne mosty, elektrociepłownie oraz infrastruktura lotniskowa. ABW ostrzega, że obca agentura pyta o przepustowość tras, prowadzi pomiary terenu oraz instaluje miniaturowe urządzenia rejestrujące w rejonach wiaduktów i stacji rozdzielczych.
Służby wyraźnie zaznaczają, by pod żadnym pozorem nie wchodzić w bezpośrednią konfrontację ze sprawcami oraz nie publikować w sieci zdjęć czy dokładnych lokalizacji zauważonych incydentów, gdyż może to utrudnić pracę operacyjną policji i kontrwywiadu.
Jak krok po kroku postępować w przypadku zauważenia zagrożenia sabotażem
Zobacz zestaw kluczowych instrukcji przygotowanych przez ABW i służby mundurowe:
- Nie ignoruj nietypowych sytuacji w rejonie obiektów strategicznych – reaguj, gdy ktoś długo obserwuje, fotografuje lub filmuje mosty, tory czy stacje energetyczne.
- Zwracaj uwagę na urządzenia rejestrujące w nieoczekiwanych miejscach – zgłaszaj mikrokamery lub drony zawisające nad węzłami kolejowymi i dworcami.
- Nie wchodź w bezpośrednią konfrontację z podejrzaną osobą – zachowaj bezpieczny odstęp i staraj się zapamiętać jak najwięcej szczegółów wyglądu (rysopis, ubiór, numer rejestracyjny pojazdu).
- Nie publikuj informacji o zdarzeniu i lokalizacji w mediach społecznościowych – udostępnianie materiałów w sieci utrudnia działania kontrwywiadowcze.
- Natychmiast powiadom służby pod numerem alarmowym 112 lub zgłoś sprawę do ABW – przekaż dokładny opis miejsca, czasu oraz charakteru niepokojącego zachowania.
Źródło: businessinsider
Prawnik, menedżer i ekspert ds. prawa nowych technologii. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz prestiżowych studiów menedżerskich Executive MBA. Posiada unikalne kompetencje cyfrowe potwierdzone dyplomem SGH i Google w programie „Umiejętności Jutra AI”. Wieloletni praktyk samorządowy, który doskonale zna mechanizmy legislacyjne. W redakcji zajmuje się najtrudniejszymi tematami na styku regulacji prawnych, strategii biznesowych i sztucznej inteligencji, wyjaśniając, jak nowoczesne przepisy wpływają na przedsiębiorców i obywateli.