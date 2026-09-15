Ceny opału idą w górę przed sezonem grzewczym. Tyle kosztuje węgiel, ekogroszek i pellet. Sprawdź cenniki
Koniec lata i pierwsze chłodne poranki września bezlitośnie przypominają o nadchodzącym sezonie grzewczym 2026/2027. Na rynku surowców energetycznych zakończył się okres letnich promocji, a cenniki w państwowych spółkach i prywatnych składach opału poszybowały w górę. Zmiany w portfelach odczują zarówno właściciele domów jednorodzinnych ogrzewających budynki węglem kamiennym czy ekogroszkiem, jak i gospodarstwa domowe korzystające z nowoczesnych kotłów na pellet oraz kominków. Różnice w cenie jednej tony surowca sięgają obecnie kilkuset złotych.
Droższy węgiel, rekordowy pellet i stawki za drewno kominkowe
W sklepie internetowym Polskiej Grupy Górniczej (PGG) oraz Południowego Koncernu Węglowego (PKW) najtańszy węgiel typu Orzech sprzedawany luzem kosztuje obecnie od 1135 do 1200 zł za tonę, natomiast odmiany wysokokaloryczne oraz węgiel Kostka osiągają stawki rzędu 1250–1400 zł za tonę. Z kolei ekogroszek sprzedawany luzem kosztuje 1070–1300 zł/t, ale wersje konfekcjonowane w workach (np. Karlik czy Pieklorz) to już wydatek rzędu 1500–1700 zł za tonę w prywatnych składach.
Największe skoki cenowe odnotowano na rynku pelletu opałowego. Jeszcze wiosną certyfikowany surowiec klasy A1 można było kupić poniżej 1400 zł za paletę, natomiast we wrześniu stawki w hurtowniach sięgają 1600–2000 zł za tonę, a w marketach budowlanych po przeliczeniu pojedynczych worków 15 kg cena palety przekracza 2000 zł. Wynika to nie tylko z rosnącego popytu, ale i spowolnienia w branży meblarskiej, co ograniczyło dostępność trocin. Z kolei za twarde, sezonowane drewno kominkowe (buk, dąb, grab) płaci się obecnie od 450 do 700 zł za metr przestrzenny.
Normy jakościowe i lokalne realia na Mazowszu oraz w Warszawie
Kupując opał, warto pamiętać o wymogach prawnych. Sposób wprowadzania do obrotu oraz parametry jakościowe paliw stałych reguluje ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw (Dz.U. z 2023 r. poz. 846 z późn. zm.). Ponadto w województwie mazowieckim obowiązują rygorystyczne zapisy uchwały antysmogowej, zabraniające spalania najgorszej jakości paliw.
W realiach aglomeracji warszawskiej – m.in. dla mieszkańców obrzeży dzielnic Wola czy Mokotów, gdzie wciąż funkcjonują budynki jednorodzinne z kotłami na paliwa stałe, a także w podwarszawskim pasie podmiejskim – ceny w lokalnych składach są wyższe o koszty transportu i logistyki. Szukając oszczędności, mieszkańcy stolicy coraz częściej zamawiają opał bezpośrednio z PGG z dostawą do Kwalifikowanych Dostawców Opału (KDO).
Jak krok po kroku kupić opał przed zimą i nie przepłacić
Zobacz zestaw praktycznych porad, które pozwolą zminimalizować koszty zakupu opału przed sezonem grzewczym:
- Porównuj całkowity koszt zamówienia wraz z transportem – niska cena za tonę węgla w sklepie internetowym może zostać zniwelowana przez wysoki koszt dostawy na posesję.
- Weryfikuj certyfikaty jakościowe pelletu (klasa A1 / ENplus) – tani pellet bez certyfikatu może zawierać szkodliwe domieszki chemiczne i zniszczyć palnik w kotle.
- Rozważ zakup opału luzem zamiast konfekcjonowanego w workach – wybór węgla lub groszku luzem pozwala zaoszczędzić od 300 do 400 zł na każdej tonie.
- Sprawdzaj wartość opałową (kaloryczność) oraz zawartość popiołu i wilgoci – paliwo o wyższej kaloryczności spala się wolniej i daje więcej ciepła, co zmniejsza zużycie.
- Złóż zamówienie przed pierwszymi przymrozkami – wraz ze spadkiem temperatur i kolejną falą popytu marże w prywatnych składach mogą dodatkowo wzrosnąć.
Źródło: gazetaprawna
Prawnik, menedżer i ekspert ds. prawa nowych technologii. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz prestiżowych studiów menedżerskich Executive MBA. Posiada unikalne kompetencje cyfrowe potwierdzone dyplomem SGH i Google w programie „Umiejętności Jutra AI”. Wieloletni praktyk samorządowy, który doskonale zna mechanizmy legislacyjne. W redakcji zajmuje się najtrudniejszymi tematami na styku regulacji prawnych, strategii biznesowych i sztucznej inteligencji, wyjaśniając, jak nowoczesne przepisy wpływają na przedsiębiorców i obywateli.