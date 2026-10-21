Action rusza z wielką promocją! Ciepła odzież za niecałe 35 zł. Od dziś ceny mocno w dół
W sklepach Action wystartowała nowa promocja tygodnia, która może zainteresować osoby szukające ciepłej odzieży na jesień. Popularna sieć obniżyła cenę męskiej bluzy polarowej o 22 proc. Teraz można ją kupić za zaledwie 34,95 zł. Oferta obowiązuje od 21 do 27 października, a do wyboru przygotowano kilka wariantów kolorystycznych.
Action z nową promocją. Cena spadła do 34,95 zł
Jesień to czas, kiedy coraz częściej sięgamy po cieplejsze ubrania. Poranne i wieczorne temperatury potrafią być już naprawdę niskie, dlatego bluzy polarowe cieszą się zainteresowaniem osób szukających wygodnej odzieży na chłodniejsze dni.
Właśnie taki produkt trafił do najnowszej promocji tygodnia w Action. Sieć przeceniła męską rozpinaną bluzę polarową, która wcześniej kosztowała 44,95 zł. Teraz jej cena wynosi 34,95 zł, co oznacza oszczędność 10 zł na jednej sztuce.
Obniżka wynosi 22 proc. i obowiązuje przez siedem dni, od środy 21 października do wtorku 27 października 2026 roku.
Trzy kolory i szeroki wybór rozmiarów
Przeceniona bluza została wykonana z miękkiego materiału polarowego, który ma zapewniać komfort podczas codziennego użytkowania. Produkt wyposażono w zamek błyskawiczny na całej długości, wysoki kołnierz oraz dwie kieszenie na piersi z klapkami.
W ofercie pokazano trzy warianty kolorystyczne: brązowy, granatowy i bordowy. Dostępne są rozmiary od M do XXL.
Bluza może sprawdzić się podczas spacerów, pracy na świeżym powietrzu, wyjazdów czy codziennych obowiązków. Można ją nosić jako dodatkową warstwę pod kurtką lub samodzielnie w cieplejsze jesienne dni.
Promocja tylko przez tydzień. Warto sprawdzić termin
Oferta obowiązuje od 21 do 27 października. Po zakończeniu promocji cena produktu może wrócić do wcześniejszego poziomu.
Warto pamiętać, że dostępność poszczególnych rozmiarów i kolorów może różnić się w zależności od sklepu. Osoby zainteresowane zakupem powinny sprawdzić asortyment w najbliższym punkcie Action.
Sieć regularnie wprowadza nowe promocje tygodnia, obejmujące między innymi odzież, artykuły gospodarstwa domowego, dekoracje i akcesoria sezonowe.
Tym razem uwagę przyciąga przede wszystkim cena. Za 34,95 zł można kupić rozpinaną bluzę polarową, która przyda się w chłodniejszych miesiącach.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.