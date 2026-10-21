Action rusza z wielką promocją! Ciepła odzież za niecałe 35 zł. Od dziś ceny mocno w dół

21 października 2026 07:19 | Autor: Anna Szkutnik | Warszawa | Brak komentarzy

W sklepach Action wystartowała nowa promocja tygodnia, która może zainteresować osoby szukające ciepłej odzieży na jesień. Popularna sieć obniżyła cenę męskiej bluzy polarowej o 22 proc. Teraz można ją kupić za zaledwie 34,95 zł. Oferta obowiązuje od 21 do 27 października, a do wyboru przygotowano kilka wariantów kolorystycznych.

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Fot. Warszawa w Pigułce

Action z nową promocją. Cena spadła do 34,95 zł

Jesień to czas, kiedy coraz częściej sięgamy po cieplejsze ubrania. Poranne i wieczorne temperatury potrafią być już naprawdę niskie, dlatego bluzy polarowe cieszą się zainteresowaniem osób szukających wygodnej odzieży na chłodniejsze dni.

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Właśnie taki produkt trafił do najnowszej promocji tygodnia w Action. Sieć przeceniła męską rozpinaną bluzę polarową, która wcześniej kosztowała 44,95 zł. Teraz jej cena wynosi 34,95 zł, co oznacza oszczędność 10 zł na jednej sztuce.

Obniżka wynosi 22 proc. i obowiązuje przez siedem dni, od środy 21 października do wtorku 27 października 2026 roku.

Trzy kolory i szeroki wybór rozmiarów

Przeceniona bluza została wykonana z miękkiego materiału polarowego, który ma zapewniać komfort podczas codziennego użytkowania. Produkt wyposażono w zamek błyskawiczny na całej długości, wysoki kołnierz oraz dwie kieszenie na piersi z klapkami.

W ofercie pokazano trzy warianty kolorystyczne: brązowy, granatowy i bordowy. Dostępne są rozmiary od M do XXL.

Bluza może sprawdzić się podczas spacerów, pracy na świeżym powietrzu, wyjazdów czy codziennych obowiązków. Można ją nosić jako dodatkową warstwę pod kurtką lub samodzielnie w cieplejsze jesienne dni.

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Promocja tylko przez tydzień. Warto sprawdzić termin

Oferta obowiązuje od 21 do 27 października. Po zakończeniu promocji cena produktu może wrócić do wcześniejszego poziomu.

Warto pamiętać, że dostępność poszczególnych rozmiarów i kolorów może różnić się w zależności od sklepu. Osoby zainteresowane zakupem powinny sprawdzić asortyment w najbliższym punkcie Action.

Sieć regularnie wprowadza nowe promocje tygodnia, obejmujące między innymi odzież, artykuły gospodarstwa domowego, dekoracje i akcesoria sezonowe.

Tym razem uwagę przyciąga przede wszystkim cena. Za 34,95 zł można kupić rozpinaną bluzę polarową, która przyda się w chłodniejszych miesiącach.

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