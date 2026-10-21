Ważna zmiana dla przedsiębiorców. Rząd chce odroczyć kary o cały rok

21 października 2026 02:01 | Autor: Anna Szkutnik | Warszawa | Brak komentarzy

Ważne informacje dla przedsiębiorców przygotowujących się do korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur. Rząd planuje przesunięcie terminu stosowania kar za naruszenie obowiązków związanych z KSeF o kolejny rok. To oznaczałoby więcej czasu na dostosowanie firm do nowych zasad fakturowania. Nie chodzi jednak o rezygnację z samego systemu.

Dodaj nas do preferowanych źródeł w Google
Dodaj

Fot. Shutterstock / Warszawa w Pigułce

Rząd planuje zmianę w KSeF. Przedsiębiorcy mogą zyskać dodatkowy czas

Krajowy System e-Faktur to jedna z największych zmian w sposobie dokumentowania sprzedaży przez polskie firmy. Przedsiębiorcy muszą przygotować swoje systemy księgowe i procedury do wystawiania oraz odbierania faktur ustrukturyzowanych.

Zobacz również:

Jak informują TVP Info i Radio ZET, pojawiła się propozycja przesunięcia o rok terminu, od którego miałyby być stosowane sankcje za naruszenia obowiązków związanych z KSeF.

To istotna wiadomość szczególnie dla mniejszych przedsiębiorstw, które potrzebują czasu na wdrożenie odpowiedniego oprogramowania, przeszkolenie pracowników i sprawdzenie poprawności obiegu dokumentów.

Kary za błędy w KSeF. Co ma się zmienić?

Nowe przepisy przewidują sankcje za określone naruszenia obowiązków dotyczących fakturowania elektronicznego. Mogą one dotyczyć między innymi niewystawienia faktury w wymaganym systemie lub nieprzestrzegania zasad jej przesyłania.

Planowana zmiana nie oznacza likwidacji tych obowiązków. Jej celem jest odsunięcie w czasie momentu, od którego przedsiębiorcy mogliby ponosić administracyjne kary pieniężne za określone uchybienia.

Dodatkowy rok miałby pozwolić firmom na wychwycenie błędów technicznych i organizacyjnych bez natychmiastowego ryzyka sankcji przewidzianych w przepisach o KSeF.

Zobacz również:

Przesunięcie kar nie oznacza przesunięcia obowiązku wystawiania faktur

To najważniejsze rozróżnienie w całej sprawie.

Odroczenie kar nie jest równoznaczne z odroczeniem obowiązku korzystania z KSeF. Przedsiębiorcy nadal muszą przestrzegać terminów wdrożenia systemu, które wynikają z obowiązujących przepisów.

Nie można więc zakładać, że planowana zmiana pozwoli firmom przez kolejny rok całkowicie zrezygnować z elektronicznego fakturowania.

Co powinni zrobić przedsiębiorcy?

Firmy powinny kontynuować przygotowania do korzystania z KSeF. Szczególne znaczenie ma sprawdzenie, czy używany program księgowy obsługuje faktury ustrukturyzowane oraz czy osoby odpowiedzialne za rozliczenia mają odpowiednie uprawnienia.

Warto również przeanalizować procedury postępowania w przypadku problemów technicznych i zweryfikować sposób współpracy z biurem rachunkowym.

Proponowane przesunięcie sankcji może ułatwić przejście na nowy system, ale nie usuwa obowiązków wynikających z przepisów.

Przedsiębiorcy czekają na ostateczne decyzje

Na tym etapie kluczowe jest rozróżnienie zapowiedzi zmian od przepisów, które już obowiązują.

Dopóki odpowiednie regulacje nie zostaną uchwalone i ogłoszone, przedsiębiorcy nie powinni traktować planowanego odroczenia jako ostatecznie przyjętego rozwiązania.

Jeżeli propozycja wejdzie w życie, firmy zyskają dodatkowy rok bez administracyjnych kar przewidzianych za określone naruszenia obowiązków KSeF. Nie będzie to jednak zwolnienie z obowiązku prawidłowego wystawiania faktur.

Obserwuj nas w Google News
Obserwuj
Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl

Copyright © 2026 Niezależny portal warszawawpigulce.pl  ∗ 
Wydawca i właściciel: Capital Media S.C.
ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl
Polityka Redakcyjna