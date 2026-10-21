Nowe ceny maksymalne paliw od środy. Kierowcy powinni sprawdzić stawki przed tankowaniem
Od środy, 21 października 2026 roku, na wszystkich stacjach paliw w Polsce obowiązują nowe ceny maksymalne benzyny i oleju napędowego. Ministerstwo Energii opublikowało oficjalny komunikat, z którego wynika, że benzyna 95 i 98 będzie tańsza niż dzień wcześniej. Inaczej wygląda sytuacja z olejem napędowym, którego maksymalna cena nieznacznie wzrośnie. Różnice mogą być szczególnie odczuwalne dla kierowców tankujących do pełna.
Nowe ceny paliw od 21 października. Ministerstwo podało konkretne kwoty
Kierowcy muszą przygotować się na kolejną zmianę cen na stacjach paliw. Minister Energii Miłosz Motyka wydał 20 października nowe obwieszczenie określające maksymalne stawki detaliczne obowiązujące od środy.
Zgodnie z dokumentem opublikowanym w Monitorze Polskim, od 21 października maksymalne ceny wynoszą:
- Benzyna Pb95 – 6,70 zł za litr.
- Benzyna Pb98 – 7,43 zł za litr.
- Olej napędowy – 7,98 zł za litr.
Są to ceny maksymalne, a nie obowiązkowe ceny sprzedaży. Oznacza to, że stacje paliw mogą oferować benzynę i olej napędowy taniej, ale nie mogą przekraczać wyznaczonych limitów.
Nowe stawki obowiązują na terenie całego kraju, niezależnie od lokalizacji stacji czy jej operatora.
Benzyna tanieje, ale diesel drożeje. Tak zmieniły się ceny
Porównanie nowych limitów ze stawkami obowiązującymi we wtorek, 20 października, pokazuje wyraźną różnicę między benzyną a olejem napędowym.
Jeszcze we wtorek maksymalna cena benzyny 95 wynosiła 6,79 zł za litr. Od środy spada do 6,70 zł, czyli o 9 groszy.
Benzyna 98 tanieje jeszcze bardziej. Jej maksymalna cena zmniejsza się z 7,56 zł do 7,43 zł za litr. To obniżka o 13 groszy.
Z kolei olej napędowy drożeje z 7,97 zł do 7,98 zł za litr, czyli o jeden grosz.
|Rodzaj paliwa
|20 października
|21 października
|Zmiana
|Benzyna Pb95
|6,79 zł/l
|6,70 zł/l
|−9 gr
|Benzyna Pb98
|7,56 zł/l
|7,43 zł/l
|−13 gr
|Olej napędowy
|7,97 zł/l
|7,98 zł/l
|+1 gr
Największa obniżka dotyczy zatem benzyny 98, natomiast kierowcy samochodów z silnikiem Diesla muszą liczyć się z minimalnym wzrostem maksymalnej stawki.
Ile można zaoszczędzić na tankowaniu do pełna?
Zmiana cen może przełożyć się na koszt tankowania samochodu, szczególnie przy większych zbiornikach paliwa.
Przy założeniu, że kierowca tankuje 50 litrów po maksymalnej dopuszczalnej cenie, różnice przedstawiają się następująco:
W przypadku benzyny 95 koszt tankowania spada z 339,50 zł do 335 zł. Oznacza to oszczędność 4,50 zł.
Za 50 litrów benzyny 98 kierowca zapłaci maksymalnie 371,50 zł zamiast 378 zł. Różnica wynosi 6,50 zł.
Natomiast zatankowanie 50 litrów oleju napędowego będzie kosztować maksymalnie 399 zł, czyli o 50 groszy więcej niż dzień wcześniej.
To wyliczenia oparte na oficjalnych limitach. Rzeczywiste oszczędności mogą być inne, ponieważ poszczególne stacje mają możliwość oferowania niższych cen.
Dlaczego rząd ustala maksymalne ceny paliw?
Obowiązujące limity są elementem programu osłonowego „Ceny Paliwa Niżej”, określanego skrótem CPN.
Mechanizm został wprowadzony w odpowiedzi na wysokie ceny paliw i niestabilność sytuacji na światowych rynkach surowcowych.
Program obejmuje między innymi obniżenie stawki VAT na paliwa z 23 do 8 proc., zmiany w akcyzie oraz ustalanie maksymalnych cen detalicznych benzyny i oleju napędowego.
Ministerstwo Energii wskazuje, że na sytuację na rynku wpływają między innymi napięcia geopolityczne, ograniczenia podaży oraz wydarzenia na Bliskim Wschodzie, w tym w rejonie cieśniny Ormuz.
Wprowadzone rozwiązania mają ograniczać wpływ tych czynników na wydatki kierowców i koszty funkcjonowania gospodarki.
Czy stacje mogą sprzedawać paliwo drożej?
Nie. W przypadku benzyny 95, benzyny 98 i oleju napędowego objętych mechanizmem ceny maksymalnej stacje nie mogą przekraczać limitów ogłoszonych przez ministra.
Mogą natomiast stosować niższe stawki, na przykład w ramach własnej polityki cenowej lub promocji.
Warto podkreślić, że oficjalne obwieszczenie z 20 października nie ustala maksymalnej ceny LPG. Podane w nim limity dotyczą trzech rodzajów paliwa: Pb95, Pb98 i oleju napędowego.
Jak długo będą obowiązywać nowe ceny?
Maksymalne stawki są aktualizowane na podstawie kolejnych obwieszczeń ministra energii.
Co do zasady nowe ceny zaczynają obowiązywać następnego dnia po opublikowaniu komunikatu w Monitorze Polskim. W przypadku dni wolnych od pracy obowiązują szczególne zasady utrzymywania wcześniej ogłoszonych limitów.
Program „Ceny Paliwa Niżej” ma obowiązywać do 31 grudnia 2026 roku.
Dla kierowców najważniejsza informacja na środę, 21 października, jest następująca: benzyna 95 może kosztować maksymalnie 6,70 zł za litr, benzyna 98 – 7,43 zł, a olej napędowy – 7,98 zł. Stacje mogą sprzedawać paliwo taniej, dlatego przed tankowaniem nadal warto porównać ceny.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.