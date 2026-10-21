Ruszyły wypłaty nawet 19 tys. zł? Ważna wiadomość dla właścicieli domów
Właściciele instalacji fotowoltaicznych mogą ubiegać się o nawet 19 tys. zł dofinansowania. Właśnie wystartował nowy program, na który przeznaczono aż miliard złotych. Pieniądze mają pomóc gospodarstwom domowym lepiej wykorzystywać produkowaną energię i ograniczyć zależność od sieci energetycznej. Nie każdy otrzyma jednak maksymalną kwotę. O wysokości wsparcia decyduje kilka istotnych warunków.
Nawet 19 tys. zł dla gospodarstwa domowego. Nabór już wystartował
20 października 2026 roku rozpoczęło się przyjmowanie wniosków w programie „Przydomowe Magazyny Energii”. To nowa propozycja skierowana do prosumentów, czyli osób, które produkują energię elektryczną na własne potrzeby, między innymi dzięki panelom fotowoltaicznym.
Na realizację programu przeznaczono miliard złotych. Dofinansowanie może sięgnąć 19 tys. zł na jeden punkt poboru energii, ale nie oznacza to, że każdy właściciel paneli automatycznie otrzyma taką sumę.
Wsparcie dotyczy przede wszystkim zakupu i montażu magazynów energii. Urządzenia te pozwalają gromadzić prąd wytwarzany w ciągu dnia i wykorzystywać go później, na przykład wieczorem, gdy instalacja fotowoltaiczna przestaje produkować energię.
Dzięki odpowiednio skonfigurowanemu systemowi gospodarstwo domowe może ograniczyć ilość energii kupowanej z sieci. Magazyn wyposażony w odpowiednie funkcje może również zapewnić awaryjne zasilanie podczas przerw w dostawach prądu.
Trzy ograniczenia zdecydują o wysokości dotacji
Najważniejsza informacja dla zainteresowanych dotyczy sposobu wyliczania wsparcia. Nie wystarczy kupić drogiego urządzenia, aby otrzymać najwyższą możliwą dopłatę.
Podstawowe dofinansowanie do magazynu energii elektrycznej podlega trzem limitom:
- 30 proc. kosztów kwalifikowanych – dotacja nie może przekroczyć tej części wydatków na inwestycję.
- 800 zł za każdą kilowatogodzinę pojemności magazynu – to kolejne ograniczenie wysokości pomocy.
- Maksymalna kwota dotacji – do 16 tys. zł dla osób rozliczających energię w systemie net-billing oraz do 8 tys. zł dla korzystających z net-meteringu.
Przykładowo, jeśli zakup i montaż magazynu o pojemności 10 kWh kosztuje 30 tys. zł, 30 proc. wydatków wynosi 9 tys. zł. Jednak limit 800 zł za każdą kilowatogodzinę obniży podstawową dotację do maksymalnie 8 tys. zł.
To oznacza, że nawet przy wysokich kosztach inwestycji nie zawsze będzie możliwe uzyskanie pełnego wsparcia.
Skąd bierze się kwota 19 tys. zł?
Najwyższe dofinansowanie jest sumą kilku elementów programu.
Prosument rozliczający się w systemie net-billing może uzyskać do 16 tys. zł na magazyn energii elektrycznej. Dodatkowo przewidziano premię do 2 tys. zł za spełniające wymagania urządzenie wyprodukowane na terenie Unii Europejskiej.
Kolejne 1000 zł można otrzymać na magazyn ciepła, jeśli inwestycja spełnia warunki programu.
Łącznie daje to maksymalnie 19 tys. zł. Aby otrzymać pełną kwotę, trzeba jednak spełnić wszystkie wymagania dotyczące urządzeń, kosztów i sposobu rozliczania energii.
Nie każdy magazyn energii kwalifikuje się do programu
Nowy system dopłat przewiduje również wymagania techniczne.
Magazyn energii elektrycznej musi mieć pojemność nominalną wynoszącą co najmniej 10 kWh. Jednocześnie jego pojemność nie może być mniejsza niż dwukrotność mocy szczytowej współpracującej instalacji fotowoltaicznej.
Oznacza to, że właściciel instalacji o mocy 6 kWp powinien zastosować magazyn o pojemności przynajmniej 12 kWh.
Wymagane jest także zastosowanie systemu zarządzania energią EMS oraz zapewnienie możliwości pracy wyspowej, czyli funkcjonowania instalacji niezależnie od sieci w odpowiednich warunkach technicznych.
Dzięki temu magazyny mają nie tylko zwiększać wykorzystanie własnego prądu, lecz także poprawiać bezpieczeństwo energetyczne gospodarstw domowych.
Ważna zmiana przepisów od 1 grudnia
Równolegle z uruchomieniem programu dopłat przygotowano nowe regulacje dotyczące współpracy fotowoltaiki z magazynami energii.
Prezydent podpisał odpowiednią nowelizację ustawy o odnawialnych źródłach energii 15 października 2026 roku. Nowe zasady mają zacząć obowiązywać 1 grudnia.
Zmiana pozwoli w określonych warunkach korzystać z magazynu o mocy nawet 2,2 razy większej od mocy instalacji fotowoltaicznej bez doliczania mocy magazynu do mocy mikroinstalacji.
Warunkiem będzie między innymi odpowiednie ograniczenie mocy oddawanej do sieci.
Dla właścicieli domów oznacza to większą elastyczność przy planowaniu instalacji magazynujących energię.
Do kiedy można składać wnioski?
Nabór rozpoczął się 20 października 2026 roku i zgodnie z harmonogramem ma potrwać do 1 października 2027 roku. Może jednak zakończyć się wcześniej, jeśli przewidziane środki zostaną wyczerpane.
Wnioski przyjmowane są elektronicznie, za pośrednictwem Generatora Wniosków o Dofinansowanie.
Program obejmuje kwalifikujące się przedsięwzięcia rozpoczęte nie wcześniej niż 1 listopada 2025 roku.
Szczegółowe zasady oraz dokumenty dostępne są na oficjalnej stronie programu Przydomowe Magazyny Energii.
Dla właścicieli fotowoltaiki to istotna wiadomość. Dotacja może znacząco zmniejszyć koszt zakupu magazynu energii, ale przed podjęciem decyzji warto dokładnie sprawdzić warunki programu i obliczyć rzeczywistą opłacalność inwestycji.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.